Essentials Standard و . Premium تتوافر الحزمة Essentials بسعر ثابت للوظائف الثابتة، بينما تحتوي الحزمة Standard على بعض التباين في التسعير حسب المتطلبات والحزمة المتميزة قابلة للتخصيص بالكامل مما يوفر مرونة في إضافة الوظائف بسهولة وتوسيع نطاق الحل الخاص بك.
تركز على انبعاثاتها وتجمع بيانات الاستدامة والبيئة لأول مرة. أو تتطلع إلى إزالة جدول بيانات يدوي.
محاسبة انبعاثات غازات الدفيئة من النطاق 1 و2 و3، بما في ذلك محرك حساب انبعاثات غازات الدفيئة الخاص بنا المبني على بروتوكول غازات الدفيئة. المعلومات متوفرة أيضاً بـ 7 لغات.
قم بحساب البصمة المناخية الخاصة بك، وابدأ عملية الإفصاح مع حل محاسبة غازات الدفيئة الجاهز للتدقيق وسهل الاستخدام.
تتوفر حزمة IBM Envizi Essentials من IBM Envizi Essentials كتجربة مجانية لمدة 14 يوماً. يمكنك البدء اليوم دون الحاجة إلى التزام أو بطاقة ائتمان.
دليل الممارسات البيئية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير وبرامج إدارة البيانات، الذي يغطي السمة الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار الحل.
استضف IBM Envizi على AWS (Amazon Web سحابة ويب الخدمة للحصول على خيارات مرنة في الأمان وإقامة البيانات والمراقبة والتوسع في قابلية.
السعر التقديري غير مضمون وليس عرضًا رسميًا من IBM ، أو الشركات التابعة لـ IT المعلومات أو IT المعلومات شريك الأعمال. ستؤثر بعض العوامل مثل تكوين حزمة IBM Envizi ESG Suite، والوظائف الإضافية، والخصومات على السعر المعروض. IBM حدد شريك الأعمال مجموعة الأعمال وقدم IBM Envizi ESG Suite التسعير الخاصة به، والتي قد تختلف عن السعر المقدر. لا تلتزم IBM ولا الشركات التابعة لـ IT المعلومات أو المعلومات شريك الأعمال بالتقدير المقدم. سيختلف سعرك المعروض عن السعر المقدر. تختلف الأسعار بالعملة المحلية. تستند الأسعار المقدرة إلى مدة لا تقل عن 12 شهرًا.
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