بيئة مرئية قائمة على النماذج لتطوير التطبيقات المضمَّنة وتطبيقات الوقت الفعلي، والتحقق منها واختبارها وتوثيقها.
يُعَد IBM Engineering Rhapsody Developer هو بيئة تطوير قائمة على النماذج (MDD) تدعم UML وSysML وAUTOSAR، وتُتيح لك المرونة للعمل بلغتك الخاصة بالمجال (DSL).
التعبير عن المواصفات والتصميم بالرسوم البيانية. تحسين التواصل بين الفِرَق وعبر سلسلة التوريد باستخدام المعايير الصناعية والترميزات الواضحة.
الحصول على إثبات مبكر ومستمر لصحة المواصفات واختبار التصميم من خلال المحاكاة والتحليل المعتمدين على النماذج.
وضّح كيف ولماذا تم اتخاذ قرارات التصميم والمفاضلات عبر خطوات المتطلبات > المواصفات > التصميم > التعليمات البرمجية.
بيئة هندسة أنظمة منخفضة التكلفة تُتيح لك تحليل المتطلبات وتفصيلها، وإجراء المفاضلات المعمارية، وتوثيق التصاميم.
جميع قدرات أداة Architect for Systems Engineers، بالإضافة إلى أنها تُتيح لك بناء نماذج أولية للتصاميم، ومحاكاتها، وتنفيذها للتحقق المبكر من صحتها.
بيئة هندسة برمجيات مدمجة منخفضة التكلفة لتصميم تطبيقات ++C أو C، أو Java بشكل رسومي باستخدام UML أو AUTOSAR.
بيئة هندسة برمجيات مدمجة ومرنة في الوقت الحقيقي وتوليد كامل لتطبيقات ++C و C و Java و Ada (بما في ذلك MISRA-C و ++MISRA-C).
