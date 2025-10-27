IBM Engineering Rhapsody Developer

بيئة مرئية قائمة على النماذج لتطوير التطبيقات المضمَّنة وتطبيقات الوقت الفعلي، والتحقق منها واختبارها وتوثيقها.

شخص يستخدم جهاز كمبيوتر محمولًا إلى جانب مخططات تحليل البيانات معروضة على جدار زجاجي

لمحة عامة

يُعَد IBM Engineering Rhapsody Developer هو بيئة تطوير قائمة على النماذج (MDD) تدعم UML وSysML وAUTOSAR، وتُتيح لك المرونة للعمل بلغتك الخاصة بالمجال (DSL).

الفوائد
اكتساب القدرات التجريدية

التعبير عن المواصفات والتصميم بالرسوم البيانية. تحسين التواصل بين الفِرَق وعبر سلسلة التوريد باستخدام المعايير الصناعية والترميزات الواضحة.
تثبت وتحقق من الصحة

الحصول على إثبات مبكر ومستمر لصحة المواصفات واختبار التصميم من خلال المحاكاة والتحليل المعتمدين على النماذج.
توفير إمكانية التتبُّع

وضّح كيف ولماذا تم اتخاذ قرارات التصميم والمفاضلات عبر خطوات المتطلبات > المواصفات > التصميم > التعليمات البرمجية.

الميزات

إنشاء التعليمات البرمجية
إنشاء تطبيقات مضمَّنة بالكامل

يعمل IBM Engineering Rhapsody – Developer على إنشاء كود التطبيق بلغات C و++C وJava وAda، بما في ذلك العروض المعمارية والسلوكية مثل مخططات الحالة ومخططات الأنشطة. يُتيح لك استيراد وعرض الكود الموجودة مسبقًا بلغات C و++C و™Java وAda و#C للاطِّلاع أو لمواصلة التطوير، مع إمكانية مزامنة التغييرات بين التصميم والكود للحفاظ على التوافق بينهما. كما يدعم التكامل مع منصة Eclipse لتوفير بيئة موحَّدة تجمع بين البرمجة والنمذجة وتصحيح الأخطاء.
المحاكاة والاختبار القائمين على النماذج
المحاكاة والاختبار القائمين على النماذج

استخدام ميزات التحريك للحصول على دعم فوري في تصحيح الأخطاء على مستوى التصميم والمساعدة على اكتشاف العيوب مبكرًا. يمكنك أتمتة إنشاء الاختبارات وتنفيذها باستخدام البرنامج الإضافي IBM Engineering Rhapsody – Test Conductor ضمن إطار الامتثال لمعيارَي ISO 26262 وIEC 61508. يمكنك أيضًا تصوُّر وتحليل المتطلبات المعقدة باستخدام لغات النمذجة الموحَّدة مثل UML أو SysML، أو باستخدام لغات متخصصة في مجالات محددة (DSL) مثل AUTOSAR أو DDS أو MARTE، كما يمكنك إنشاء لغة متخصصة خاصة بك.
دعم دورة الحياة
يتكامل مع IBM Engineering Lifecycle Management

يوفر IBM Engineering Rhapsody – Developer بيئة تطوير مرئية مدمجة ضمن أنظمة ومنصة هندسة دورة حياة البرمجيات من IBM، لدعم تطوير دورة حياة المنتج بالكامل. يتكامل مع منتجات ELM مثل IBM Engineering Requirements Management DOORS Next وIBM Engineering Requirements Management DOORS Family وIBM Engineering Workflow Management وIBM Rational ClearCase وغيرها، لدعم تطوير دورة حياة المنتج بالكامل.
مهاجمة البنية التحتية لتدريب التعلم الآلي (ML)
إنشاء عناصر تتوافق مع المعايير

يُعَد IBM Engineering Rhapsody for DoDAF وMODAF وUPDM برنامجًا إضافيًا يُتيح لك إنشاء مخرجات تتوافق مع أُطر العمل المعمارية لوزارة الدفاع الأمريكية (DoDAF) ووزارة الدفاع البريطانية (MODAF) ومعايير الملف الموحَّد لـ DoDAF/MODAF (UPDM).
امرأة تجلس تكتب على جهاز كمبيوتر محمول ورجل يقف ويستخدم جهازًا لوحيًا، وكلاهما في مكتب.
إمكانية تتبع المتطلبات

يوفر هذا البرنامج إمكانية تتبُّع العلاقة من التصميم إلى المتطلبات، ما يمنحك رؤية محدَّثة لأحدث المعلومات من خلال Rhapsody Design Manager. يعمل أيضًا على إدراج معلومات المتطلبات داخل الكود لدعم تتبُّع الأثر في التنفيذ النهائي بما يتوافق مع معايير السلامة، كما يوفر محلل قيودٍ بارامترية لمخططات SysML البارامترية. يتضمن تحليل الفحص الثابت للنماذج، الذي يساعد على تحسين اتساق النموذج واكتماله.
مجموعة من المبرمجين يتناقشون حول مشروع جديد، وينظرون إلى شاشة كمبيوتر.
التعاون بين الفِرق

يمكنك الاستجابة للتغييرات بطريقة مرنة مع الحفاظ على الاتساق عبر البيئات المختلفة. يمكنك مشاركة التصميمات ومراجعتها مع فريقك الموسَّع. يساعد مستعرض النماذج المتقدم المهندسين على فرز النماذج وتنظيمها وتحريرها. تُسهم المقارنات الرسومية للنماذج ودمج عناصرها في تمكين الفِرَق من العمل بالتوازي. يختصر دليل المستخدم وقت التدريب ويقدِّم تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية استخدام Rhapsody في هندسة الأنظمة وتطوير البرمجيات المضمَّنة والاختبار.
مقارنة الخيارات

Architect for Systems Engineers

بيئة هندسة أنظمة منخفضة التكلفة تُتيح لك تحليل المتطلبات وتفصيلها، وإجراء المفاضلات المعمارية، وتوثيق التصاميم.

 مصمِّم

جميع قدرات أداة Architect for Systems Engineers، بالإضافة إلى أنها تُتيح لك بناء نماذج أولية للتصاميم، ومحاكاتها، وتنفيذها للتحقق المبكر من صحتها.

 Architect for Software

بيئة هندسة برمجيات مدمجة منخفضة التكلفة لتصميم تطبيقات ++C أو C، أو Java بشكل رسومي باستخدام UML أو AUTOSAR.

 المطور

بيئة هندسة برمجيات مدمجة ومرنة في الوقت الحقيقي وتوليد كامل لتطبيقات ++C و C و Java و Ada (بما في ذلك MISRA-C و ++MISRA-C).
يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse.
يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB.
يتضمن تأليف نظام AUTOSAR؛ ويوفر واجهة مستخدم مخصصة لهندسة الأنظمة. يتضمن تأليف نظام AUTOSAR؛ ويوفر واجهة مستخدم مخصصة لهندسة الأنظمة. يتضمن تأليف نظام AUTOSAR يتضمن تأليف نظام AUTOSAR وتعليمات AUTOSAR RTE البرمجية.
يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM.
تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم.
يوفر المحاكاة وتنفيذ النماذج؛ ولوحات رسومية للنماذج الأولية أو النماذج التجريبية. يوفر إنشاء إطار برمجي بلغات C أو ++C أو Java، أو توليد تعليمات برمجية وفقًا لمعايير MISRA-C أو ++MISRA-C. يوفر إنشاء إطار برمجي بلغات C أو ++C أو Java، أو توليد تعليمات برمجية وفقًا لمعايير MISRA-C أو ++MISRA-C.
يتضمن هندسة عكسية للتعليمات البرمجية. يتضمن هندسة عكسية للتعليمات البرمجية.
يوفر المحاكاة وتنفيذ النماذج؛ ولوحات رسومية للنماذج الأولية أو النماذج التجريبية.
يتضمن إنشاء تعليمات برمجية كاملة للتطبيق (بما في ذلك مخططات الحالات) والتكامل مع بيئة تطوير مدمجة (IDE).
يستخدِم أدوات بناء الجيل وإطار العمل في الوقت الفعلي وتطوير Ada ودعم Linux.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
