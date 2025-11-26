يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse.

يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB.

يتضمن تأليف نظام AUTOSAR وتعليمات AUTOSAR RTE البرمجية.

يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM.

تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم.

يوفّر إمكان إنشاء أطر برمجية بلغات C و++C وJava، أو توليد تعليمات برمجية متوافقة مع معايير MISRA-C وMISRA-C++.

يتضمن هندسة عكسية للتعليمات البرمجية.

يتضمن إنشاء تعليمات برمجية كاملة للتطبيق (بما في ذلك مخططات الحالات) والتكامل مع بيئة تطوير مدمجة (IDE).