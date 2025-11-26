يوفِّر بيئة تطوير تعاونية لهندسة النظم القائمة على النماذج لتحسين جودة المنتج.
يستخدم IBM® Engineering Rhapsody Designer لغة نمذجة الأنظمة (SysML) ولغة النمذجة الموحَّدة (UML)، وكل ذلك ضمن بيئة هندسة النظم القائمة على النماذج (MBSE). ويساعدك على التكيف مع متطلبات العملاء المتغيرة، ويُحسِّن الإنتاجية ويُقلل من وقت طرح المنتجات في السوق من خلال التحقق المتقدم والمحاكاة.
التعبير عن المواصفات والتصميم بالرسوم البيانية. تحسين التواصل بين الفِرَق وعبر سلسلة التوريد باستخدام المعايير الصناعية والترميزات الواضحة.
الحصول على إثبات مبكر ومستمر لصحة المواصفات واختبار التصميم من خلال المحاكاة والتحليل المعتمدين على النماذج.
بيِّن كيف ولماذا تم اتخاذ قرارات التصميم والمفاضلات عبر المراحل التالية: المتطلبات > المواصفات > التصميم > التعليمات البرمجية.
تتيح قدرات النمذجة القابلة للتنفيذ والمحاكاة إجراءَ التحقق المبكر من التصاميم، ما يُقلّل الحاجة إلى إعادة العمل ويُسرّع عملية التطوير برمّتها.
بيئة هندسة أنظمة منخفضة التكلفة تُتيح لك تحليل المتطلبات وتفصيلها، وإجراء المفاضلات المعمارية، وتوثيق التصاميم.
جميع قدرات أداة Architect for Systems Engineers، بالإضافة إلى أنها تُتيح لك بناء نماذج أولية للتصاميم، ومحاكاتها، وتنفيذها للتحقق المبكر من صحتها.
بيئة هندسة برمجيات مدمجة منخفضة التكلفة لتصميم تطبيقات ++C أو C، أو Java بشكل رسومي باستخدام UML أو AUTOSAR.
بيئة هندسة برمجيات مدمجة ومرنة في الوقت الحقيقي وتوليد كامل لتطبيقات ++C و C و Java و Ada (بما في ذلك MISRA-C و ++MISRA-C).
