IBM Engineering Rhapsody Designer

يوفِّر بيئة تطوير تعاونية لهندسة النظم القائمة على النماذج لتحسين جودة المنتج.

IBM Engineering Rhapsody Designer لمهندسي النظم

يستخدم IBM® Engineering Rhapsody Designer لغة نمذجة الأنظمة (SysML) ولغة النمذجة الموحَّدة (UML)، وكل ذلك ضمن بيئة هندسة النظم القائمة على النماذج (MBSE). ويساعدك على التكيف مع متطلبات العملاء المتغيرة، ويُحسِّن الإنتاجية ويُقلل من وقت طرح المنتجات في السوق من خلال التحقق المتقدم والمحاكاة.

 تعرّف على كيفية إسهام هندسة النظم القائمة على النماذج (MBSE) في دفع الابتكار.
اكتساب القدرات التجريدية

التعبير عن المواصفات والتصميم بالرسوم البيانية. تحسين التواصل بين الفِرَق وعبر سلسلة التوريد باستخدام المعايير الصناعية والترميزات الواضحة.
تثبت وتحقق من الصحة

الحصول على إثبات مبكر ومستمر لصحة المواصفات واختبار التصميم من خلال المحاكاة والتحليل المعتمدين على النماذج.
توفير إمكانية التتبُّع

بيِّن كيف ولماذا تم اتخاذ قرارات التصميم والمفاضلات عبر المراحل التالية: المتطلبات > المواصفات > التصميم > التعليمات البرمجية.
وقت أسرع لدخول المنتج إلى السوق

تتيح قدرات النمذجة القابلة للتنفيذ والمحاكاة إجراءَ التحقق المبكر من التصاميم، ما يُقلّل الحاجة إلى إعادة العمل ويُسرّع عملية التطوير برمّتها.

الميزات

صورة مقربة لأخصائي مكتبي محترف يعمل على كمبيوتر مكتبي في غرفة تحكم ومراقبة تقنية حديثة مزوّدة بشاشات رقمية.
المحاكاة وتنفيذ النموذج للتحقّق من سلوك النظام.

يساعد IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers في التخلّص من عيوب النماذج باستخدام ميزات الرسوم المتحركة لتصحيح الأخطاء على مستوى التصميم. صحِّح أخطاء التصميم على مستوى أعلى من التجريد مع الاستفادة من دعم الرسوم المتحركة. يمكنك أيضًا عرض الحالات النشطة المميَّزة في مخططات الحالات عن طريق إدخال الأحداث، واستدعاء العمليات، والتنقّل خطوة بخطوة عبر النموذج. كما يسهِّل إجراء تحليلات دراسات المفاضلة والمقايضات المعمارية باستخدام أداة حل القيود البارامترية لمخططات SysML البارامترية.
فريق من مبرمجي تكنولوجيا المعلومات يعملون على أجهزة كمبيوتر مكتبي في غرفة التحكم في مركز البيانات.
تحليل المتطلبات وإمكانية تتبّعها لتبسيط التصميم.

يمكنك تصوّر المتطلبات المعقّدة والحفاظ على اتساق التصميم باستخدام النمذجة عبر SysML وUML. يُمكّنك البرنامج من تخزين المتطلبات داخل عناصر التصميم وحالات الاختبار، مما يوفِّر معلومات التتبّع داخل النموذج. ويدعم إمكانية تتبّع المتطلبات بالكامل من وإلى التصميم، مما يتيح لك معرفة كيفية تأثير تغيّر أي متطلب في التصميم. ويتضمّن أيضًا تحليل فحص ثابت للنموذج يساعد على تحسين اتساق النموذج واكتماله.
امرأة تعمل لحسابها الخاص تكتب موجِّهات ذكاء اصطناعي على جهاز كمبيوتر مكتبي ليلاً.
تعاون الفريق لمشاركة التصاميم وتقييمها.

يساعدك Rhapsody – Designer for Systems Engineers على إدارة تعقيد تطوير تصاميم متّسقة عبر بيئات مختلفة من خلال تمكينك من مشاركة التصاميم ومراجعتها مع الفريق الموسَّع. يدمج وظائف التصميم والتطوير في بيئة واحدة متماسكة، ويتضمّن متصفّح نماذج متقدّمًا لفرز النماذج وتنظيمها وتحريرها بسرعة. يتضمّن البرنامج أيضًا إمكانات لمقارنة النماذج رسوميًا ودمج عناصر النموذج، لتمكين الفرق من العمل بشكل متوازٍ.
مهندس تكنولوجيا معلومات شاب يفك شفرة البيانات أثناء جلوسه أمام شاشات كمبيوتر وينظر إلى إحداها
تطوير مرئي لتمثيل التصاميم بطريقة رسومية.

باستخدام هذا البرنامج، يمكنك تصوّر المتطلبات المعقّدة باستخدام UML أو SysML أو AUTOSAR أو نمذجة وتحليل الأنظمة المضمَّنة في الوقت الفعلي (MARTE) أو DDS. يدعم IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers تقنية DSL لإنشاء مخططات فريدة وعناصر مخططات مميَّزة. كما يعزّز اتساق التصميم من خلال تحليل الفحص الثابت للنموذج.
فريق مكوّن من ثلاثة مهندسي برمجيات شباب يستخدمون كمبيوترًا لمناقشة مشروع تقني في مكتب صناعي حديث.
التكامل مع منتجات IBM ELM الأخرى

يساعدك Rhapsody – Designer for Systems Engineers على التكامل مع منتجات IBM ELM الأخرى: مجموعة Requirements Management DOORS® Family وWorkflow Management وRhapsody – Architect for Systems Engineers. يمكنك إنشاء مخرجات معمارية لإطار عمل US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF)، وإطار عمل British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF)، والملف التعريفي الموحّد لإطار DoDAF/MODAF (UPDM). طوِّر لوحات رسومية للنماذج المرئية للتصميم باستخدام برنامج Rhapsody – Tools and Utilities Add On.

 
مقارنة الخيارات

Architect for Systems Engineers

بيئة هندسة أنظمة منخفضة التكلفة تُتيح لك تحليل المتطلبات وتفصيلها، وإجراء المفاضلات المعمارية، وتوثيق التصاميم.

 مصمِّم

جميع قدرات أداة Architect for Systems Engineers، بالإضافة إلى أنها تُتيح لك بناء نماذج أولية للتصاميم، ومحاكاتها، وتنفيذها للتحقق المبكر من صحتها.

 Architect for Software

بيئة هندسة برمجيات مدمجة منخفضة التكلفة لتصميم تطبيقات ++C أو C، أو Java بشكل رسومي باستخدام UML أو AUTOSAR.

 المطور

بيئة هندسة برمجيات مدمجة ومرنة في الوقت الحقيقي وتوليد كامل لتطبيقات ++C و C و Java و Ada (بما في ذلك MISRA-C و ++MISRA-C).
يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse.
يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB.
يتضمن تأليف نظام AUTOSAR؛ ويوفر واجهة مستخدم مخصصة لهندسة الأنظمة. يتضمن تأليف نظام AUTOSAR؛ ويوفر واجهة مستخدم مخصصة لهندسة الأنظمة. يتضمن تأليف نظام AUTOSAR يتضمن تأليف نظام AUTOSAR وتعليمات AUTOSAR RTE البرمجية.
يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM.
تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم.
يوفر المحاكاة وتنفيذ النماذج؛ ولوحات رسومية للنماذج الأولية أو النماذج التجريبية. يوفر إنشاء إطار برمجي بلغات C أو ++C أو Java، أو توليد تعليمات برمجية وفقًا لمعايير MISRA-C أو ++MISRA-C. يوفّر إمكان إنشاء أطر برمجية بلغات C و++C وJava، أو توليد تعليمات برمجية متوافقة مع معايير MISRA-C وMISRA-C++.
يتضمن هندسة عكسية للتعليمات البرمجية. يتضمن هندسة عكسية للتعليمات البرمجية.
يوفر المحاكاة وتنفيذ النماذج؛ ولوحات رسومية للنماذج الأولية أو النماذج التجريبية.
يتضمن إنشاء تعليمات برمجية كاملة للتطبيق (بما في ذلك مخططات الحالات) والتكامل مع بيئة تطوير مدمجة (IDE).
يستخدِم أدوات بناء الجيل وإطار العمل في الوقت الفعلي وتطوير Ada ودعم Linux.

