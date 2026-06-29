تسعير برنامج IBM Decision Intelligence Client Managed Software

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برنامج IBM Decision Intelligence Client Managed Software (الصورة الأساسية العالمية)

تنفيذ القرار

خادم المعاملات، والحاويات المستقلة على Kubernetes ، والخدمات المصغرة بدون خادم

القرارات كخدمات ويب

نموذج الترخيص

اشتراك شهري دائم

تغيير المقاييس

تنفيذ قرارات شهرية (يتم احتسابها لكل حزمة من 10000 قرار شهري)، ترخيص إنشاء (موقع)
 

خيارات التكامل

الدعم

دعم IBM على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

IBM Decision Intelligence Client Managed Software on Cloud Pak for Business Automation

تنفيذ القرار

خادم المعاملات، الحاويات المستقلة، الخدمات المصغرة بدون خادم على Red Hat OpenShift
 

القرارات كخدمات ويب

نموذج الترخيص

اشتراك شهري دائم

معايير الرسوم

لكل نواة معالج افتراضي للإنتاج أو غير الإنتاج
 

خيارات التكامل

مدمجة مسبقا مع تقنيات الأتمتة الأخرى مثل سير العمل والتطبيقات والمحتوى والالتقاط وأتمتة العمليات الآلية

الدعم

دعم IBM على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
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جرب IBM Decision Intelligence Client Managed Software (DICMS) والقدرات الأخرى في IBM Cloud Pak for Business Automation مجاناً لمدة 30 يوماً.

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