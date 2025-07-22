تساعد الموارد التعليمية لـ IBM Db2 المتخصصين في البيانات على تحسين كفاءتهم في نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية Db2. وتتضمن الموارد مجموعة من برامج Db2 التعليمية، والتدريبات، والشهادات، والأوسمة الرقمية لمساعدة المبتدئين والمستخدمين المتقدمين على تحسين استخدام IBM Db2 وتجميع مجموعات وأنواع البيانات المختلفة بشكل أفضل. تعرَّف على أحدث تقنيات DB2 واكتسِب مهارات قيّمة لتعزيز مسيرتك المهنية.
تعلَّم Db2 مجانًا باستخدام خطة Db2 Lite، وCoursera، وشركاء آخرين.
تعاونت شركة IBM ومنظمة IDUG في توفير فرصة لمستخدمي Db2 للتحقق من مهاراتهم والحصول على أوسمة رقمية و/أو شهادات اعتماد. عادةً، تكون اختبارات الشهادات متاحة حصريًا في مؤتمرات IDUG. تُتيح هذه المنصة للمستخدمين فرص الحصول على الشهادات أيضًا خارج فعاليات IDUG.
هذه الاختبارات متاحة لأي شخص يريد الحصول على أوسمة رقمية في IBM Db2 for Linux وUNIX and Microsoft Windows. للتسجيل، اشترِ الاختبار عبر موقع IDUG الإلكتروني، ثم رشِّح مراقبًا (مشرفًا)، وأجرِ الاختبار في إحدى فعاليات IDUG أو RDUG الموصى به.
إذا أجريت اختبارًا خارج حدث رسمي، فسيتعين عليك ترشيح مراقب (مشرف) خاص بك. للحصول على إرشادات حول هذه العملية، انتقِل إلى الصفحة المقصودة للاختبار واتَّبِع الخطوات الواردة في قسم العملية "Process".
يمكن لمحترفي البيانات اجتياز هذا الاختبار للتحقق من إتقانهم للمفاهيم مثل أساسيات Db2 SQL وإدارة قواعد البيانات والجانب الأمني.
يركِّز هذا الاختبار على مهارات مسؤول قاعدة البيانات، بما في ذلك الإتقان في SQL المتقدمة وإدارة خادم قاعدة البيانات.
سيتم اختبار محترفي قواعد البيانات على معرفتهم بتصميم قواعد بيانات Db2، ومساحات الجداول، وتطوير التطبيقات، وأدوات مسؤول قاعدة البيانات.
تم تصميم هذا الاختبار للتحقق من خبرتك في ضبط أداء Db2، وتحديد المشكلات، وإدارة أعباء العمل.
يمكن لمحترفي البيانات التقدم لهذا الاختبار لإثبات فهمهم السليم لمفهوم التعافي من الكوارث عالي التوفر (HADR)، والنسخ الاحتياطي، والاستعادة، والوصول إلى آخر حالة حديثة قبل حدوث العطل في Db2.