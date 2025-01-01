تسعير IBM Databand
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رسم توضيحي يسلط الضوء على ميزات IBM Databand المتنوعة

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خطط التسعير

يُعَد ®IBM ®Databand برنامجًا متخصصًا في قابلية الملاحظة يستهدف مستودعات ومسارات البيانات، ويجمع البيانات الوصفية تلقائيًّا لبناء خطوط أساس تاريخية، والكشف عن حالات الخلل وتنبيهات الفرز لمعالجة مشكلات جودة البيانات. استكشِف مستويات تسعير Databand المتاحة أدناه وتواصَل معنا للبدء اليوم.

 
*تفاصيل التسعير Essentials

يبدأ السعر من

450 دولارًا أمريكيًا
كل شهر

منصة متكاملة لإمكانية ملاحظة البيانات بسعر ملائم للانطلاق. نشر يعتمد على السحابة أولًا لتحقيق السرعة والسهولة. 

 Standard

يبدأ السعر من

1750 دولارًا أمريكيًا
كل شهر

عزِّز بيئة البيانات لديك من خلال قدرة الرؤية الموحدة وإدارة الحوادث. 

 المميزة

وسِّع نطاق إمكانية الملاحظة ليشمل آلاف مسارات البيانات والجداول، مع مرونة النشر على البيئات السحابية أو المحلية.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
المزايا

يمكنك اختيار إحدى خطط IBM Data Observability by Databand الثلاث للعثور على ما يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل. تعتمد معلومات التسعير على حجم البيانات المنقولة عبر الخدمة، ولا تشمل أي ضرائب مُطبقة.
المزايا Essentials Standard المميزة

عدد وحدات الموارد

50

250

مرن، بدءًا من 200

تنبيهات المسار (حالة التشغيل، مدة التشغيل)

مراقبة مجموعات البيانات (اتفاقيات مستوى الخدمة، جودة البيانات، تنبيهات SQL المخصصة)

تنبيهات حول العمليات المفقودة، وتغييرات المخطط، واختبارات DBT.

تنبيهات بشأن حالات الخلل في مدة المسارات

تنبيهات المقاييس المخصصة (تنبيهات حول المقاييس المخصصة التي سجلها المستخدم)

أجهزة استقبال التنبيهات (Slack، وTeams، والبريد الإلكتروني، وPagerDuty..)

خطاف ويب مخصص لأجهزة الاستقبال

تكامل أدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والمستودعات

واجهة برمجة التطبيقات للتكامل المخصص (دمج الأدوات التي تختارها)

عرض مباشر للعمليات

لوحة المعلومات التنفيذية

واجهة برمجة تطبيقات استخراج البيانات

تسجيل مقاييس المستخدم المخصصة

دعم المؤسسات على مدار الساعة طوال الأسبوع

تسجيل الموحد الخاص بشركة Okta

إدارة متقدمة للمجموعات

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
اتخِذ الخطوة التالية  

يُمكنك تنفيذ إمكانية ملاحظة البيانات بطريقة استباقية باستخدام IBM Databand اليوم حتى تتمكن من معرفة وقوع مشكلة تتعلق بأمن البيانات قبل أن يدرك ذلك المستخدمون.

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