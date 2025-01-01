تكامل IBM watsonx.data مع IBM Databand

يقدِّم Databand وحدة تحكم مركزية لعرض الحوادث في IBM watsonx.data وأسبابها الأساسية، ما يسهِّل عملية تصحيح الأخطاء. تُتيح هذه المنصة الموحدة للمستخدمين إدارة مراقبة البيانات، والتنبيهات، وضمان الجودة، مع تقديم رؤى حول عمليات النظام. يمكن للمستخدمين أيضًا تحليل دورة حياة البيانات وتأثير المسارات ومجموعات البيانات في Spark.