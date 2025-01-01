تستخدِم فرق البيانات Control-M لجدولة الوظائف ومراقبتها بكفاءة، ما يساعد على ضمان سير العمل المؤتمت وتقليل الجهد اليدوي. ومع ذلك، يواجهون أحيانًا تأخيرًا في اكتشاف المشكلات، وتحليل السبب الجذري ببطء، ومشكلات محتملة في جودة البيانات، فضلًا عن عقبات في تحسين الأداء.

وهنا يأتي دور Databand للمساعدة.

يوفِّر تكامل Control-M مع Databand مراقبة مستمرة ورؤية في الوقت الفعلي لعمليات سير العمل، ما يُسهم في تحسين الموثوقية العامة وكفاءة بيئة Control-M لديك.