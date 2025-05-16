اعتمدت Ilmarinen، أقدم شركة تقاعد في فنلندا والمسؤولة عن إدارة معاشات الموظفين ورواد الأعمال الفنلنديين، على IBM Data Replication لدعم انتقالها إلى بنية تحتية قائمة على السحابة العامة. يعمل نظام التقاعد التشغيلي الرئيسي لشركة Ilmarinen على قاعدة بيانات IBM Db2، والمثبَّتة حاليًا في مركز بيانات محلي، والتي سيتم نقلها إلى Db2 ونشرها على منصة Google السحابية. وبفضل تقنية تكرار البيانات التي تقدِّمها IBM، تحافظ الشركة على توافر البيانات المهمة بدرجة عالية، مع المساعدة أيضًا على ضمان التعافي من الكوارث.