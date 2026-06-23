بث معاملات IBM Z الموثوق بها في الوقت الفعلي لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة والتطبيقات الحديثة المعتمدة على الأحداث.
تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على البيانات في الوقت الفعلي لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة والتجارب الرقمية. وتظل IBM Z الأساس الموثوق به لأكثر المعاملات أهمية على مستوى العالم، ما يُتيح فرصًا لتوسيع نطاق بيانات المؤسسة الموثوق بها عبر البنى الحديثة القائمة على الأحداث.
يمكِّن IBM Data Gate for Confluent المؤسسات من بث التغييرات من Db2 for z/OS مباشرةً إلى Confluent (إحدى شركات IBM)، ما يحوِّل بيانات المعاملات التقليدية إلى تدفق مستمر من الأحداث في الوقت الفعلي يدعم حالات استخدام مثل التنبيهات الفورية للأنشطة المهمة في الخدمات المالية، والكشف الفوري عن الاحتيال، والإدارة الاستباقية للاضطرابات في قطاع النقل، ما يعزز سرعة الاستجابة وتجربة العملاء.
مصمم لسيناريوهات العالم الواقعي
تُعَد القرارات في الوقت الفعلي عنصرًا بالغ الأهمية في مختلف القطاعات. يحوِّل IBM Data Gate for Confluent معاملات Db2 for z/OS الموثوق بها إلى تدفقات أحداث في الوقت الفعلي، ما يُتيح الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة والتطبيقات الحديثة القائمة على الأحداث.
تمكين الذكاء الاصطناعي والأتمتة باستخدام البيانات التشغيلية المباشرة.
توفير البيانات المتدفقة الخاضعة للحوكمة عبر البيئات الهجينة.
- توفير تنبيهات فورية بشأن الأنشطة المهمة للحسابات. - بث أحداث المعاملات إلى أنظمة كشف الاحتيال. - تمكين خدمات الإشعارات الفورية للعملاء.
- بث الأحداث التشغيلية الخاصة بمهام سير عمل إعادة ترتيب رحلات المسافرين. - اكتشاف الاضطرابات وتشغيل الاستجابات الآلية في الوقت الفعلي. - تحسين تجربة العملاء أثناء التأخير أو الإلغاء.
- تشغيل مهام سير عمل معالجة المطالبات في الوقت الفعلي. - تمكين الإشعارات الفورية المتعلقة بوثائق التأمين وأحداث المخاطر. - بث الأحداث التشغيلية إلى أنظمة التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- بث تحديثات المخزون والطلبات عبر القنوات الرقمية. - تمكين العروض الترويجية الفورية ومحركات التوصية. - دعم أنظمة الدفع والتنفيذ ذات زمن الانتقال القصير.
- تمكين معالجة بيانات المرضى والبيانات التشغيلية في الوقت الفعلي. - بث الأحداث إلى أنظمة المراقبة والتحليلات. - دعم استمرارية العمليات لمهام سير العمل الحيوية في قطاع الرعاية الصحية.
- بث أحداث خدمات المواطنين عبر مختلف الإدارات. - تحسين سرعة استجابة أنظمة المزايا والضرائب. - تمكين الرؤية التشغيلية الفورية والحوكمة.
تكامل مصمم خصوصًا لبث بيانات معاملات Db2 for z/OS مباشرةً إلى بيئات Confluent باستخدام تقنية المزامنة الموثوق بها من IBM.
تحويل معاملات Db2 إلى أحداث Kafka يمكن للتطبيقات الحديثة ومنصات التحليلات ومهام سير عمل الأتمتة الاستفادة منها.
الاستفادة من تنسيقات أحداث Debezium المفتوحة ومعايير Kafka لتحقيق تكامل سلس عبر بيئات السحابة الهجينة ومنظومات التحليلات وتطبيقات المؤسسات.
مصمم لأعباء العمل المؤسسية الحساسة للمهمة مع نسخ متماثل مدرك للمعاملات ومزامنة ذات زمن انتقال قصير وتوزيع قابل للتوسع للأحداث.
القدرات التقنية الرئيسية
بث بيانات معاملات Db2 الموثوق بها بشكل مستمر لدعم التحليلات وكشف الاحتيال ولوحات المعلومات واتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت الفعلي.
تمكين مسارات الذكاء الاصطناعي ومهام سير عمل الأتمتة والتطبيقات الحديثة من خلال البيانات التشغيلية المباشرة من Db2 for z/OS.
نشر البيانات مرة واحدة وتمكين عدة جهات مستفيدة لاحقة عبر منصات التحليلات والخدمات المصغرة وتطبيقات Kafka والبيئات السحابية الهجينة.
استبدال مسارات المعالجة الدفعية المخصصة وعمليات التكامل من نقطة إلى نقطة ببنى بث قابلة للتوسع وقائمة على الأحداث لتحسين المرونة وتقليل الأعباء التشغيلية.