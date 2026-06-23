تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على البيانات في الوقت الفعلي لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة والتجارب الرقمية. وتظل IBM Z الأساس الموثوق به لأكثر المعاملات أهمية على مستوى العالم، ما يُتيح فرصًا لتوسيع نطاق بيانات المؤسسة الموثوق بها عبر البنى الحديثة القائمة على الأحداث.​

يمكِّن IBM Data Gate for Confluent المؤسسات من بث التغييرات من Db2 for z/OS مباشرةً إلى Confluent (إحدى شركات IBM)، ما يحوِّل بيانات المعاملات التقليدية إلى تدفق مستمر من الأحداث في الوقت الفعلي يدعم حالات استخدام مثل التنبيهات الفورية للأنشطة المهمة في الخدمات المالية، والكشف الفوري عن الاحتيال، والإدارة الاستباقية للاضطرابات في قطاع النقل، ما يعزز سرعة الاستجابة وتجربة العملاء.