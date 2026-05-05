IBM Data Gate for Confluent: تحويل بيانات Z إلى إجراءات في الوقت الفعلي

نحن متحمسون لتقديم IBM Data Gate for Confluent، وهي قدرة جديدة تجلب بيانات IBM Z إلى قلب أساس البيانات الحديثة في الوقت الحقيقي التي تدعم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

تستمر أنظمة IBM Z في تشغيل أعباء عمل المعاملات ذات المهام الحساسة للعديد من أكبر المؤسسات في العالم، مما يولد تدفقاً هائلاً وقيماً للغاية من البيانات. ومع ذلك، في العديد من المؤسسات، فإن هذه البيانات التي تبقى محصورة داخل z Systems غالبًا ما يتم تسليمها عبر عمليات مجمعة تحد من قدرتها على تقديم أتمتة ذكية ورؤى في الوقت المناسب.

وفي الوقت نفسه، تنتقل المؤسسة بسرعة من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة اعتماده على نطاق واسع. وكجزء من عملية استحواذ شركة IBM مؤخراً على شركة Confluent، فإننا نعمل على تعزيز رؤيتنا المتمثلة في جعل البيانات الآنية والموثوقة والمتدفقة باستمرار أساساً للذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية للمؤسسات.

تم تصميم IBM Data Gate for Confluent لمعالجة هذا التحدي من خلال جلب بيانات IBM Z إلى نسيج البيانات في الوقت الفعلي الذي يدعم التطبيقات الحديثة والتحليلات والذكاء الاصطناعي.