توفِّر مشاركة آمنة للملفات ونَسْخًا احتياطيًا عن بُعد للملفات من الحافة إلى مركز البيانات باستخدام IBM Cloud Object Storage.
تُعَد منصة خدمات الملفات المؤسسية IBM® CTERA حلًا يعتمد على تخزين الكائنات، يجمع بين برنامج النَسْخ الاحتياطي لنقاط النهاية المؤسسية وبرامج مزامنة ومشاركة الملفات وبوابة تخزين الكائنات لتلبية احتياجات وصول المستخدمين إلى الملفات داخل المؤسسة. تساعد CTERA العملاء على مزامنة البيانات ومشاركتها وحمايتها والتحكم فيها بأمان باستخدام IBM Cloud Object Storage، كما توفِّر حلًا متكاملًا يمكن دعمه في مراكز بياناتك.
تعزيز إنتاجية بيئة العمل حول العالم من خلال وصول آمن وموزّع إلى المحتوى القيّم.
إنشاء حل موحَّد لخدمات الملفات مع مصدر واحد للبيانات الموزعة. اختيار عملية النشر استنادًا إلى تفضيلاتك للسحابة العامة أو الخاصة أو السحابة الهجينة.
الاستمتاع بوفورات كبيرة في التكلفة الإجمالية للملكية مقارنةً بالبنى الحالية.
توفير حل شامل واحد للوصول عن بُعد والنَسْخ الاحتياطي والتعاون.
تعمل IBM Premium Support Services على تبسيط عملية الدعم بأكملها من خلال الاستفادة من متخصصي الدعم المتمرسين وأدوات التحليلات.
حافظ على أعلى مستوى من التوافرية مع دعم تقني من الطراز الأول، واستمر في تشغيل أنظمة المهام الحساسة الخاصة بك بسلاسة.
استنادًا إلى دراسة أجرتها شركة IDC، وصفت 85% من المؤسسات خدمات الدعم بأنها عامل التمييز الرئيسي عند شراء أنظمة مراكز البيانات والاختيار من بين البائعين.
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح