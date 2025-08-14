IBM Cognos Integration Server

يسهِّل Cognos Integration Server عمليات استخراج البيانات لبنائها وصيانتها بسهولة لدورات التخطيط والتقارير المستمرة. ويُتيح للمستخدمين استخراج بيانات المكعب المتخصصة من مجموعة متنوعة من التطبيقات والمصادر ونقلها إلى Cognos TM1 أو IBM Planning Analytics أو تطبيقات إدارة الأداء الأخرى.