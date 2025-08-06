IBM Cognos Command Center

يقلل من التعقيد في البرمجة من خلال توفير التحكم في مصادر أتمتة البيانات، وإدارة دورة الحياة، ومسارات التدقيق، لتعزيز الامتثال في الأتمتة.

لوحة معلومات IBM Cognos Analytics من زاوية منظور

لمحة عامة

يوفر مركز قيادة IBM Cognos الأتمتة لعمليات الخدمة الذاتية. من خلال واجهة واحدة، يتيح لك عرض العمليات التلقائية وتشغيلها على أساس مخصص، وتشخيص المشكلات ومعالجة العنوان بسرعة أكبر. يقلل الحل من تعقيد العمل في بيئات برمجية متنوعة ويوفر لك مزيدًا من البساطة والتحكم، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية - عملك.
التحكم المركزي والامتثال

تعزيز مستوى التحكم والوضوح من خلال مشاركة تقارير الحالة ومسارات التدقيق التفصيلية مع المسؤولين والمستخدمين بشكل استباقي.
الأتمتة ذاتية الخدمة

تقليل تكلفة الدعم المستمر وصيانة التطبيقات من خلال السماح لمستخدمي الأعمال بتشغيل العمليات بأنفسهم.
دعم تطبيقات السحابة

دمج عمليات التطبيقات الخاصة بك بغض النظر عمَّا إذا كانت التطبيقات موجودة محليا أو في السحابة.
واجهة سهلة الاستخدام

تشغيل العمليات من الأجهزة المتصلة بالويب والاستجابة للتنبيهات والمعلومات في الوقت شبه الفعلي دون الحاجة إلى دعم تقني.

الميزات

تنسيق سير العمل

تقليل التدخل اليدوي وأوقات الانتظار من خلال واجهة سهلة الاستخدام تُتيح لك تنظيم تدفقات المهام المتقدمة عبر بيئات حوسبة وتطبيقات متعددة.

 إدارة دورة الحياة

توفير إدارة دورة الحياة للعمليات المؤتمتة بين بيئات التطوير والاختبار والإنتاج.

 برمجة أقل تخصيصًا

استخدام مكتبات وظائف محددة مسبقًا لتوسيع قدرات المنتج لمجموعة متنوعة من التطبيقات.

 عمليات التدقيق ومراقبة السجلات

توفير إمكانية التحكم في المصدر ومسارات التدقيق بين بيئات التطوير والاختبار والإنتاج، والمساعدة على التخلص من كلمات المرور غير المشفرة والمضمَّنة في الشيفرة.
