الخدمات المالية

يمكِّن IBM® Cognos Analytics المؤسسات المالية من توحيد التقارير، وتقليل المخاطر، وتعزيز الأداء. بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج والتحليلات ذاتية الخدمة الخاضعة للحوكمة والمُعدّة للامتثال، يمكن لفرق العمل في القطاعَين المصرفي والتأميني اتخاذ قرارات أسرع باستخدام البيانات الفورية.