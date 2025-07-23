الخدمات المالية

تحويل البيانات المالية المعقدة إلى قرارات واضحة وموثوق بها
يمكِّن IBM® Cognos Analytics المؤسسات المالية من توحيد التقارير، وتقليل المخاطر، وتعزيز الأداء. بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج والتحليلات ذاتية الخدمة الخاضعة للحوكمة والمُعدّة للامتثال، يمكن لفرق العمل في القطاعَين المصرفي والتأميني اتخاذ قرارات أسرع باستخدام البيانات الفورية.
احصل على رؤية شاملة ومتكاملة للعمليات المالية، من سلوك العملاء إلى مخاطر المحافظ - عبر مجالات البنوك والتأمين والاستثمار.
أتمتة إنشاء التقارير، وتبسيط تتبُّع الأداء، وتمكين الأقسام من اتخاذ قرارات مستندة إلى رؤى فورية دون الاعتماد على قسم تكنولوجيا المعلومات.
ضمان إعداد تقارير موحَّدة وقابلة للتدقيق من خلال الوصول الآمن، وتتبُّع مصدر البيانات، والحوكمة، لتلبية متطلبات الامتثال الداخلية والخارجية بثقة.
تمكين مستخدمي الأعمال من استكشاف البيانات بشكل مستقل مع الحفاظ على التحكم المركزي وتتبُّع دورة الحياة وجودة البيانات عبر الفرق.
هل أنت مستعد لتحديث تحليلاتك؟ اكتشِف كيف يستطيع Cognos Analytics دعم أهدافك المالية من خلال الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوكمة.