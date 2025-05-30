تطوير قطاع التأمين لتحقيق نمو الأقساط والعائد على الأسهم

بكل فخر نعلن أن شركة IBM قد صُنفت كشركة رائدة في السوق في تقرير خدمات التأمين لعام 2025 الصادر عن HFS Horizons Research. يؤكد هذا التصنيف نهجنا في مساعدة شركات التأمين ليس فقط على التكيف مع التغيير، بل على قيادته أيضًا، وذلك من خلال تسريع تحديث المنصات، وزيادة الإيرادات من البيانات غير المستغلة، ونشر الذكاء الاصطناعي الذي يوفر عائد استثمار ملموسًا، وتمكين التعاون السلس عبر النظام البنائي، وتطوير طريقة تقديم الخدمات التي تحقق ميزة تنافسية.
تواجه شركات التأمين موجة من التحديات المعقدة، بدءًا من التحولات الرقمية والضغوط التنظيمية المتزايدة إلى مشكلات إدارة البيانات، وغياب التوحيد القياسي، والمخاوف المتزايدة المتعلقة بمنع وكشف الاحتيال. هذه الضغوط تزيد من صعوبة الحفاظ على الميزة التنافسية وتلبية توقعات العملاء المتزايدة.
بصفتها الشركة الاستشارية العالمية الوحيدة التي تتبع شركة رائدة في مجال التقنية، تحقق IBM Consulting نتائج عالية التأثير من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتقدم والنهج القائم على الأسس العملية لمواجهة التحديات الحساسة. نحن ندمج خبرتنا العميقة في المجالات في منصة IBM Consulting Advantage المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإحداث التحول الجذري والتغيير الدائم للعملاء. في الواقع، وفقًا لتقرير HFS Horizons، تتميز شركة IBM عن غيرها من خلال الجمع بين المنصات المتخصصة في المجالات، وإمكانات التحول الشامل، ونماذج الابتكار المشترك. نحن نعمل على تحديث الأنظمة القديمة وتحقيق نتائج الأعمال من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوزيع المدمج، والتحليلات المتقدمة، وتنسيق النظم البنائية. إن قدرتنا على الجمع بين الاستشارات والتكنولوجيا والعمليات على نطاق واسع تجعلنا شريكًا موثوقًا به في مجال التحول في قطاعي التأمين على الممتلكات والحوادث (P&C) والتأمين على الحياة والمعاشات (L&A).
لم يعد النجاح في قطاع التأمين يُحدَّد من خلال العمليات فحسب، بل من خلال قدرتك على تنسيق نظام بنائي مترابط وديناميكي.
نحن، في شركة IBM، نقود هذا التحول، ونساعد شركات التأمين على تغيير طريقة عملها، والتعاون عبر سلسلة القيمة، وتحويل طريقة التوزيع، وتحقيق النمو المربح. يسرع IBM Insurance Services HubTM الخاص بنا تكامل الأنظمة الأساسية مع شبكة من الشركاء الخارجيين والأنظمة الداخلية، ما يتيح سير عمل سلسة عبر إدارة البوليصات، والمطالبات، ومراكز الاتصال، والفوترة. وقد أصبح هذا المستوى من التنسيق ممكنًا بفضل فهمنا لكيفية تحقيق أقصى استفادة من البيانات، ما يتيح تجارب متكاملة تتمحور حول الإنسان وتضيف قيمة للعملاء والوكلاء والشركاء.
يُعد دمج الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي توجهًا رئيسيًا في قطاع التأمين، وتأتي شركة IBM في طليعة هذا التحول.
وفقًا لدراسة أجراها IBM Institute for Business Value، فإن شركات التأمين التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بدرجة كبيرة في أنظمة العملاء تشهد تحسنًا ملحوظًا في رضا العملاء مقارنةً بشركات التأمين التي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي على الإطلاق، بما في ذلك زيادة معدل الاحتفاظ إلى 14% وارتفاع صافي نقاط الترويج إلى 48%. حلول IBM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل watsonx، ومعالجة المستندات المعرفية، ومنصة معارف التأمين، مدمجة بالفعل بعمق في سير العمل الحساس لقطاع التأمين. بدءًا من الاكتتاب والكشف عن الغش وحتى فرز المطالبات والخدمة، تعمل نماذج الأساس المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدربة مسبقًا على تسريع صناعة القرار وتقديم نتائج ملموسة لعملائنا. تشير HFS Horizons إلى أن IBM لا تكتفي بدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي—بل تساعد العملاء على تحقيق مكاسب حقيقية في الكفاءة والنمو وتجربة العملاء.
نظرًا إلى أن تحديث المنصات القديمة لا يزال يمثل أولوية قصوى للعديد من شركات التأمين، يوفر إطار عمل السحابة الهجينة من IBM مسارًا عمليًا ومنخفض الاضطرابات لتحديث وتحسين وترحيل أحمال تشغيل التأمين الأساسية إلى بيئات أكثر مرونة وأمانًا وقابلية للتوسع.
نساعد العملاء على تحقيق إنجازات سريعة، سواء من خلال تحسين سير العمل أو تسريع صناعة القرار، مع ضمان التوافق مع المتطلبات المتطورة للأمن والمخاطر والامتثال التنظيمي. ونستثمر أيضًا في تقنيات مستقبلية، مثل الحوسبة الكمية، لمعالجة النمذجة المعقدة، والتنبؤ بالمخاطر، وتحليل الكوارث. تمهد هذه الابتكارات الطريق للجيل التالي من الإمكانات الاكتوارية والمرونة المؤسسية.
شركة IBM هي أكثر من مجرد مقدم خدمات تقنية وخدمات تعهيد عمليات الأعمال. نحن شريك في الابتكار وتحقيق القيمة. نساعد شركات التأمين على الممتلكات والحوادث (P&C)، والتأمين على الحياة والمعاشات (L&A)، وتأمين المزايا الجماعية على تنفيذ مستقبل العمل من خلال تعزيز القدرات البشرية من خلال الأتمتة الذكية والأصول الرقمية للمشاركة في إنشاء نماذج خدمة. علاوة على ذلك، ومع استمرارنا في توسيع إمكاناتنا في مجال BPO وتوسيع تعاوناتنا مع شركات التأمين، تظل IBM مركزة على أن تكون شريك تحول موثوقًا لشركات التأمين التي تواجه تحديات اليوم وفرص الغد.
يشهد قطاع التأمين تحولاً كبيرًا نحو النظم البنائية القائمة على المنصات والحلول المعيارية، حيث تسعى شركات التأمين إلى إيجاد حلول قابلة للتخصيص مصممة لتلبية احتياجاتها الخاصة.
يستفيد عملاؤنا في قطاع التأمين من شراكات IBM الإستراتيجية مع AWS وMicrosoft وSalesforce وAdobe وPalo Alto، بالإضافة إلى التعاون مع منصات المجالات وشركات التأمين الرائدة. يساعد هذا النهج القائم على النظم البنائية شركات التأمين على تقديم حلول جديدة إلى السوق بشكل أسرع—سواء للتأمين المدمج، أو تجارب العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي، أو إدارة المطالبات الرقمية.
يسلط تقرير HFS Horizons الضوء على ريادة IBM في مجال البيانات وتجارب الذكاء الاصطناعي، معترفًا بالتزامنا بمساعدة شركات التأمين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعةً وامتثالاً تؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال ملموسة.
مستقبل قطاع التأمين بيد المؤسسات التي يمكنها استغلال التقنيات والبيانات والنظم البنائية لتقديم تجارب استثنائية، مع إدارة المخاطر وتعزيز النمو المربح. لنبنِ مستقبل التأمين معًا.
تُعد HFS Horizons Research شركة بحثية واستشارية عالمية رائدة تساعد شركات فورتشن 500 في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحول الأعمال من خلال معارف جريئة وإستراتيجيات قابلة للتنفيذ.
