لجنة البناء والمعدات الأمنية الأسترالية (SCEC) هي لجنة مشتركة بين الإدارات، ترأسها منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، تعمل على تقييم وإقرار المعدات الأمنية لاستخدامها من قبل الحكومة الأسترالية.

يمكن تقييم مرفق مزود الخدمة السحابية من حيث الحماية الأمنية المادية الخاصة به واعتمادها من قبل SCEC.

يجب تأمين أنظمة الحكومة الأسترالية في مرافق تفِي بمتطلبات منطقة الأمان المناسبة لحساسيتها أو تصنيفها ويتم اعتمادها من قِبَل استشاري معتمد من SCEC.

