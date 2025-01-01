امتثال ®IBM Cloud: إطار HCF Australia

رسم توضيحي يُظهر أشخاصًا يستخدمون منصات مختلفة، وأحدهم يواجه درع أمان أثناء استخدامه للهاتف الذكي. وآخر يراجع خريطة عالمية.
لمحة عامة
ما HCF؟

يوفر إطار شهادات الاستضافة (HCF) ثلاثة مستويات من الشهادات: استراتيجية، ومضمونة، وغير معتمدة. تمثِّل شهادة HCF الاستراتيجية أعلى مستوى من الضمان وتُتاح فقط لمزودي خدمات السحابة الذين يسمحون للحكومة بتحديد شروط الملكية والسيطرة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمان. تتطلب البيانات الحكومية الحساسة، والأنظمة الحكومية الشاملة، والأنظمة المصنفة بمستوى "محمي" خدمات سحابية معتمدة استراتيجيًا، وهي مناسبة أيضًا للعملاء الحكوميين الآخرين ذوي الملف الأمني عالي المخاطر أو الذين يسعون للحصول على حماية إضافية لبياناتهم.
البرامج ذات الصلة IRAP
مستويات شهادة HCF

يوفر HCF ثلاثة مستويات من الشهادات: استراتيجية ومضمونة وغير معتمدة. يحافظ IBM Cloud على شهادة HCF الاستراتيجية، التي تمثل أعلى مستوى من الضمان ولا تُتاح إلا لمزودي خدمات السحابة الذين يسمحون للحكومة بتحديد شروط الملكية والسيطرة، بالإضافة إلى تعزيز ضوابط الأمان.

تتطلب البيانات الحكومية الحساسة، والأنظمة الحكومية الشاملة، والأنظمة المصنفة بمستوى "محمي" خدمات سحابية معتمدة استراتيجيًا، وهي مناسبة أيضًا للعملاء الحكوميين الآخرين ذوي الملف الأمني عالي المخاطر أو الذين يسعون للحصول على حماية إضافية لبياناتهم.
موقف IBM

يحافظ IBM Cloud على شهادة HCF الاستراتيجية لمنشأتَي SYD04/zone2 وSYD05/zone3 ضمن منطقة سيدني متعددة المناطق. يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى شهادة HCF اختيار هذه المناطق المعتمدة بشهادة HCF الاستراتيجية لنشر خدمات سحابة IBM الخاصة بهم.
التقارير والوثائق الأخرى

تعرَّف على قائمة DHA لمقدمي خدمات السحابة المعتمدين من HCF.

 اطّلع على القائمة
الموارد تعمَّق أكثر لمعرفة المزيد
هل تريد معرفة المزيد من المعلومات عن HCF؟ لدينا ما تحتاجه.
البرامج ذات الصلة IRAP (أستراليا)
يدير المركز الأسترالي للأمن الإلكتروني برنامج المقيِّمين المسجَّلين في مجال أمن المعلومات، ويهدف إلى ضمان سلامة إشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أستراليا.
SCEC (أستراليا)
تُعَد لجنة Security Construction and Equipment Committee برنامجًا تقوده منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، والتي تتحقق من معدات الأمان المستخدمة من قِبَل الحكومة الأسترالية.
اتخِذ الخطوة التالية

هل لديك أسئلة حول أحد برامج الامتثال؟ هل تريد الحصول على تقرير امتثال محمي؟ يمكننا تقديم المساعدة.

 اطّلع على المزيد من برامج الامتثال