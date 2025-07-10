نقل الملفات المدارة

انقل الملفات بثقة. أمّنها بسهولة. وأتمت عمليات نقل الملفات على نطاق واسع.

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كمبيوتر محمول به سهم يشير إلى الأعلى محاط بمجموعة من الأشخاص

تبسيط عمليات التبادل ذات المهام الحساسة وتأمينها 

يُعد النقل الآمن للملفات عنصرًا أساسيًا في التفاعلات التجارية. يقدّم IBM® webMethods MFT حماية متقدمة لبياناتك، ويمنع فقدان الملفات أو تلفها، ويستبدل العمليات اليدوية بمهام سير عمل مؤتمتة. يعزز هذا النهج الحديث في نقل الملفات مرونة الأعمال، ويعزّز التعاون داخل النظام البنائي لديك، ويلبّي متطلبات بيئة الأعمال الديناميكية اليوم.

 اطّلع على IBM® webMethods MFT للنقل الآمن للملفات
ضمان تبادل آمن وموثوق للملفات 

أمّن بياناتك أثناء النقل لتقليل مخاطر الحوادث الأمنية وضمان الامتثال لأعلى المعايير (مثل AES وPGP).​
تفعيل الفحص الشامل للفيروسات​

أوقف عمليات نقل الملفات على الفور عند اكتشاف فيروس. ادمج أنظمة الحماية من الفيروسات في MFT Gateway للحماية من التهديدات وضمان سلامة البيانات.

 
دعم تبادل الملفات عبر مجموعة واسعة من البروتوكولات 

استخدم متصفحات الويب وعملاء FTP بدعم كامل للبروتوكولات HTTP، وHTTPS، وFTP، وFTPS، وSFTP، وSCP، وWebDAV — لتبادل البيانات الحساسة والمنظَّمة وعالية القيمة.​
استخدام وظائف MFT لتوسيع عمليات النشر عبر CP4I​

تُسهم هذه الميزات الجديدة في تقليل العمليات اليدوية وتعزيز التعاون-دون التأثير على عمليات نشر التكامل الحالية.

 

كيفية الاستخدام

مهندس تكنولوجيا المعلومات يشرح بيانات رسومية لزميله على شاشات جهاز كمبيوتر وهو ينظر إليه خلال اجتماع عمل
مركزية إدارة نقل الملفات والتحكم فيها​

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لعمليات نقل الملفات وأتمتة العمليات مثل الطلبات والفواتير وضمان الامتثال من خلال المراقبة وإعداد التقارير المتقدمة.

 
مدير تنفيذي أو مرشد في شركة ناشئة يوجّه متدربًا شابًا أثناء العمل، وينظر إلى جهاز كمبيوتر محمول في مكتب أبيض، ويقوم بتعليم وتدريب الموظف الجديد
قلل الأخطاء والتأخيرات من خلال تسليم موثوق للملفات​

سلّم الملفات بشكل موثوق باستخدام الأتمتة التي تضمن نجاح عمليات النقل -حتى بعد الانقطاعات. تُبقي ميزة الاستئناف الذكي (Intelligent Resume) العمليات في المسار الصحيح بأقل قدر من التدخل اليدوي.

 

 
موظف يستخدم جهازًا لوحيًا ويتحدث عبر الهاتف في مقهى
التزام دائم بالمُهَل الزمنية

قم بتشغيل مهام سير العمل أو استدعاء واجهات برمجة التطبيقات تلقائيًا عند اكتمال النقل — ما يضمن اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وتقليل احتمالات التأخير.

 
صورة لزملاء مبدعين يستخدمون الكمبيوتر المحمول لمناقشة مشروع عمل في المكتب
مصمم لفرق الأعمال وفرق تكنولوجيا المعلومات

تعاون باستخدام واجهة تعتمد على الويب تمكّن كلًا من المستخدمين التقنيين والتجاريين من إدارة عمليات النقل بسهولة وكفاءة.
اتخِذ الخطوة التالية

هل تتطلع إلى تعزيز قدراتك في التكامل من خلال عمليات نقل ملفات مؤتمتة وآمنة؟ احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع أحد خبرائنا اليوم. 

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