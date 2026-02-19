يوفر IBM® Cloud Object Storage مواقع حول العالم لاحتياجات تخزين بياناتك مع ثلاثة خيارات للمرونة: عبر المناطق، أو إقليمي، أو مركز بيانات واحد.
تتم حماية بياناتك من الكوارث من خلال توزيعها عبر مناطق أو دول متعددة، مع الاتساق الفوري الذي يتجنب تكرار البيانات وتكاليف إضافية.
يتم تخزين بياناتك عبر ثلاثة مراكز بيانات ضمن منطقة جغرافية واحدة لتحقيق أفضل توفر والأداء، مع اتساق فوري بين المواقع.
يتم تخزين بياناتك عبر ثلاث مناطق للتوفر داخل مركز بيانات واحد عندما تكون مواقع البيانات هي الأهم.
عبر المناطق
حسب المنطقة
مركز بيانات واحد
تعريف
حماية متعددة المناطق مع وصول متزامن
حماية متعددة المواقع داخل منطقة مع وصول متزامن إلى مركز البيانات
حماية مركز البيانات الفردي والوصول إليه
الاستخدام الموصى به
لاستمرارية الأعمال وتوافرها ومرونتها عبر مناطق متعددة
الخيار الافتراضي للمرونة؛ من أجل تطوير التطبيقات وأحمال التشغيل المتفاوتة في مستويات التأخير الزمني ارتفاعًا وانخفاضًا.
بالنسبة للبيانات المقيدة داخل الدولة والمحلية
زمن الانتقال
100 ثانية من المللي ثانية
10 ثوانٍ من المللي ثانية
10 ثوانٍ من المللي ثانية
إتاحة التكامل من خدمات IBM السحابية
لا تتوفر جميع عمليات تكامل الخدمات السحابية من IBM.
تتضمن أوسع تغطية لعمليات التكامل للخدمات السحابية المدعومة من IBM.
ليست كل تكاملات الخدمات متاحة؛ قد تكون بعض الخدمات مستضافة خارج المنطقة.
المواقع
دالاس، وسان خوسيه وواشنطن العاصمة، وأمستردام، وفرانكفورت، ومدريد، وأوكرانيا ،وسيدني، وطوكيو
دالاس، وواشنطن العاصمة، وفرانكفورت، وطوكيو، وأوساكا، ولندن، ومدريد، وسيدني، وساو باولو، وتورنتو، ومونتريال، وتشيناي
أمستردام، وسان خوسيه، وتشيناي، وباريس، ومونتريال، سنغافورة
الحماية
الحماية ضد عدم توفر أو انقطاع كامل إقليمي
الحماية من انقطاع الموقع بالكامل ولكن ليس من الانقطاعات الإقليمية
قد تكون البيانات غير قابلة للاسترداد في حالة وقوع كارثة؛ يُوصى بالنسخ الاحتياطي للعميل
استمتع بسعة تخزين تصل إلى 5 جيجابايت شهريًا مجانًا أو اطلع على خيارات التسعير التي تناسب احتياجات عملك.