Cloudera Data Platform Private Cloud with IBM

توحيد تحليلات المصادر المفتوحة في نظام متعدد الوظائف لإدارة البيانات والتحليلات

شخصان فوق منصات عائمة ثلاثية الأبعاد يشاهدان الرسوم البيانية والمخططات على منصة عائمة أخرى بخلفية سوداء

إنشاء بحيرة البيانات الخاصة بك وتحديثها
 

يساعد Cloudera Data Platform (CDP) Private Cloud على تحقيق سرعة أكبر في الوصول إلى القيمة من خلال خدمات البيانات المعتمدة على الحاويات وتسريع الوصول إلى الرؤى في تحليلات البيانات. يمكنك تشغيل حالات استخدام الحافة، والبث، وهندسة البيانات، وETL، وتخزين البيانات، والعرض المصور للبيانات، والتعلم الآلي مع هذه المنصة من خلال دعم IBM، وترخيص ونشر CDP.

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منصة واحدة وموحَّدة

وحِّد بنية بياناتك باستخدام منصة بيانات قوية تدعم حالات استخدام الحافة والبث وعلوم البيانات.
التخزين والتحليلات المدمجة

التشغيل على الكمبيوتر المحمول الخاص بك في غضون دقائق أو التثبيت على خادم لفريقك بأكمله.
الأمان والحوكمة

توفير الأمان والامتثال والترحيل وإدارة بيانات التعريف عبر جميع البيئات.
التحديث في المكان

الاستفادة من استثماراتك الحالية وتحديث بحيرة البيانات الخاصة بك دون نقل أي بيانات.
قابلية التوسع والمرونة

فصل الحوسبة والتخزين لتعزيز الأداء وتقليل التكاليف.
الجاهزية للسحابة الهجينة والسحابة المتعددة

ربط البيئات المحلية بالسحابات العامة.
مستودع البيانات في الوقت الفعلي

بث أحدث البيانات إلى بحيرة البيانات الخاصة بك باستخدام Flink ومشاركة الرؤى مباشرةً باستخدام لوحات معلومات IBM Cognos Analytics.
بيئة سحابية هجينة حقيقية

تسهيل قابلية نقل البيانات بين جميع المنصات السحابية تقريبًا باستخدام هذا التصميم مفتوح المصدر.

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شغل تطبيقاتك وتحليلاتك والذكاء الاصطناعي بأي بيانات في مستودع بيانات مفتوح.
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    مزيد من الطرق للاستكشاف كيف تقدِّم كلٌّ من IBM وCloudera إمكانية الوصول إلى البيانات والتحليلات والقرارات المستند الفني: IBM وCloudera: معًا أفضل تعرَّف على المزيد حول خيارات دعم المنتج IBM Hybrid Data Management