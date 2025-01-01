ميزة
لم تكن إدارة عمليات أعمالك التجارية أسهل من الآن. تعاون مع العمليات وخططها وحللها وحسّنها باستخدام مصدر واحد للحقيقة.
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رسم توضيحي مسطح لـ IBM Blueworks Live
تحكَّم في عمليات أعمالك من أي مكان

برنامج IBM Blueworks Live هو برنامج إدارة ونمذجة عمليات الأعمال القائم على السحابة والذي يمكّن فريقك من التعاون بسلاسة. يمكنك تحسين تعاون الفريق وتوثيقه وغير ذلك الكثير دون عناء باستخدام أدوات شاملة وسهلة الاستخدام.

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لماذا Blueworks Live عرض الرسم البياني البياني G2 Blueworks Live 90% احتمالية التوصية

"سهل الاستخدام للغاية. منظم. تكنولوجيا المعلومات حركة الأشياء بسرعة كما تريد. إذا كنت قد استخدمت لوسِد من قبل، فهذا أفضل 100 مرة أفضل 100 مرة ويوفر المزيد من الوقت."

 100% من المستخدمين قيمنا 4 أو 5 نجوم

"بدءًا من استخدام برنامج IBM Blueworks Live، أنا معجب حقًا بمدى سهولة استخدام الواجهة. أنا أحب تخطيط الخرائط بشكل خاص! نشعر أن أدوات التعاون ستغير قواعد اللعبة بشكل كبير بالنسبة لفريقنا، ونحن متفائلون!"

 89% سهولة الاستخدام

"طريقة العمل البسيطة ولكن مع ميزة للمتطلبات المعقدة. نادراً ما تنخفض، وقوية."
ما تحصل عليه
مصدر واحد للحقيقة ضمان الاتساق والدقة عبر مجموعتك حافظ على مركزية جميع وثائق العمليات وسهولة الوصول إليها، مما يقضي على التناقضات ويضمن أن يعمل الجميع من نفس المعلومات.
الحوكمة والتعاون في الوقت الفعلي تعزيز تعاون الفريق والامتثال تيسير التعاون الفعال والحفاظ على الحوكمة من خلال بيئة منظمة حيث يمكن لـ "طرني" المساهمة وضمان الامتثال.
اكتشف الاختناقات وحسِّن العمليات تحديد أوجه القصور وتحديدها على وجه السرعة استخدم أدوات التشغيل والتحليل التفصيلية للعثور على الاختناقات وإصلاحها، وتحسين عمليات عملك لتحقيق أداء أفضل.
ميزة

اكتشف بيئتنا البديهية التي تُبسِّط تخطيط عمليات الأعمال وتحسين العمليات.

 استكشف كل عرض تحيحي تفاعلي التثبيت الصفري

نظرًا لأن نظام المعلومات المستند إلى الويب، يمكنك تعيين عملياتك ومعالجة التغييرات من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء.

 البرامج التعليمية المضمنة

يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو التعليمية في أي وقت من داخل بيئة تخطيط العمليات.

 سير العمل التخزين

إتاحة الوصول إلى جميع عمليات الأعمال من أي مكان والتخلص من مشاكل الإصدار باستخدام مستودع خرائط واحد.

 سحب الخرائط ووضع الخرائط

أضف الخطوات وأعد ترتيب التدفق بسهولة عن طريق السحب والإفلات، ثم أنشئ خريطة عملية بنقرة واحدة.

 التعاون في الوقت الحقيقي

اعمل في وقت واحد في مساحة عمل مشتركة مع التواصل في الوقت الفعلي وإشعارات التغيير التلقائية.

 أذونات مرنة

يمكنك التحكم في وصول المستخدم وتعيين الأذونات حسب نوع الترخيص ومجموعة المستخدمين والأفراد.

 قوالب المبتدئين

لست متأكداً من أين تبدأ؟ اطلع على واحد من 200 نموذج من نماذج خرائط العمليات التي يمكنك اعتمادها أو تكييفها.

 التصدير الفوري

يمكنك وضع الخرائط بسهولة وتحويلها تلقائيًا إلى مخططات عملية BPMN 2.0 أو تنسيقات أخرى دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا.

 مسرد المصطلحات والبيانات الوصفية للمعالجة

قم بتوحيد مصطلحات العملية الخاصة بك باستخدام مسرد مصطلحات متكامل وبيانات وصفية مفصلة للعملية.
ألق نظرة متعمقة

شاهد عرضنا التوضيحي لرؤية IBM Blueworks Live أثناء العمل.
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ في تحسين عملياتك اليوم مع IBM Blueworks Live. اشترك في إصدار تجريبي مجاني وأحدث ثورة في سير العمل.

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