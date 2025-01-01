برنامج IBM Blueworks Live هو برنامج إدارة ونمذجة عمليات الأعمال القائم على السحابة والذي يمكّن فريقك من التعاون بسلاسة. يمكنك تحسين تعاون الفريق وتوثيقه وغير ذلك الكثير دون عناء باستخدام أدوات شاملة وسهلة الاستخدام.
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"سهل الاستخدام للغاية. منظم. تكنولوجيا المعلومات حركة الأشياء بسرعة كما تريد. إذا كنت قد استخدمت لوسِد من قبل، فهذا أفضل 100 مرة أفضل 100 مرة ويوفر المزيد من الوقت."
"بدءًا من استخدام برنامج IBM Blueworks Live، أنا معجب حقًا بمدى سهولة استخدام الواجهة. أنا أحب تخطيط الخرائط بشكل خاص! نشعر أن أدوات التعاون ستغير قواعد اللعبة بشكل كبير بالنسبة لفريقنا، ونحن متفائلون!"
"طريقة العمل البسيطة ولكن مع ميزة للمتطلبات المعقدة. نادراً ما تنخفض، وقوية."
اكتشف بيئتنا البديهية التي تُبسِّط تخطيط عمليات الأعمال وتحسين العمليات.
نظرًا لأن نظام المعلومات المستند إلى الويب، يمكنك تعيين عملياتك ومعالجة التغييرات من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء.
يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو التعليمية في أي وقت من داخل بيئة تخطيط العمليات.
إتاحة الوصول إلى جميع عمليات الأعمال من أي مكان والتخلص من مشاكل الإصدار باستخدام مستودع خرائط واحد.
أضف الخطوات وأعد ترتيب التدفق بسهولة عن طريق السحب والإفلات، ثم أنشئ خريطة عملية بنقرة واحدة.
اعمل في وقت واحد في مساحة عمل مشتركة مع التواصل في الوقت الفعلي وإشعارات التغيير التلقائية.
يمكنك التحكم في وصول المستخدم وتعيين الأذونات حسب نوع الترخيص ومجموعة المستخدمين والأفراد.
لست متأكداً من أين تبدأ؟ اطلع على واحد من 200 نموذج من نماذج خرائط العمليات التي يمكنك اعتمادها أو تكييفها.
يمكنك وضع الخرائط بسهولة وتحويلها تلقائيًا إلى مخططات عملية BPMN 2.0 أو تنسيقات أخرى دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا.
قم بتوحيد مصطلحات العملية الخاصة بك باستخدام مسرد مصطلحات متكامل وبيانات وصفية مفصلة للعملية.