تسريع تصميم وتسليم الحلول التي يحتاجها الأطراف المعنية في أعمالك. جلسات التصميم البسيطة على لوحة بيضاء مشتركة وإمكانية التعاون عالميًا في الوقت الفعلي تجعل IBM Architecture Room Live عرضًا قويًا لأعمالك. تُعَد Architecture Room Live بسيطة مثل السبورة البيضاء، لكنها أكثر من مجرد رسم: جميع تصميماتك تعتمد على بنية نموذجية تضمن الاتساق والنزاهة لكل مجالاتك المعمارية. يمكن للأطراف المعنية الوصول بسهولة عبر رابط واحد للتحقق من صحة واكتمال الحل المقدَّم لعملائك.