تسريع تصميم وتسليم الحلول التي يحتاجها الأطراف المعنية في أعمالك. جلسات التصميم البسيطة على لوحة بيضاء مشتركة وإمكانية التعاون عالميًا في الوقت الفعلي تجعل IBM Architecture Room Live عرضًا قويًا لأعمالك. تُعَد Architecture Room Live بسيطة مثل السبورة البيضاء، لكنها أكثر من مجرد رسم: جميع تصميماتك تعتمد على بنية نموذجية تضمن الاتساق والنزاهة لكل مجالاتك المعمارية. يمكن للأطراف المعنية الوصول بسهولة عبر رابط واحد للتحقق من صحة واكتمال الحل المقدَّم لعملائك.
العمل مع فريقك في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مكان تواجدهم، لضمان مشاركة الجميع.
تنظيم تصميماتك بسهولة على سبورات بيضاء متعددة وربطها معًا مع توسُّع تصميماتك.
إنشاء بنًى متسقة دون تعقيد النمذجة الرسمية، مع الحفاظ على تكامل التصميمات بشكل قوي.
يمكن الوصول إليها بسهولة عبر متصفح الويب، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج من قِبَل المستخدم. توفِّر الواجهة البديهية سهولة تنظيم تصميمك وتطويره.
التعاون مع فِرَق موزعة جغرافيًا في بيئة غرفة تصميم افتراضية على التصميمات في الوقت الفعلي. مشاركة مدخلات التصميم ومراجعتها في الوقت الفعلي للوصول بسرعة إلى التصميم النهائي.
تُتيح بيئة النمذجة المبسَّطة للمصمِّمين دمج مخططات الفئات والتسلسل على اللوحة نفسها، مع الاستفادة من بنية نمذجة حقيقية.
لوحة قياسية لرسم تصميماتك وتنظيم سبوراتك البيضاء في تسلسل هرمي. يمكن للمستخدمين تحديد السبورات البيضاء التي يجب أن تكون عامة وتلك التي تبقى خاصة.
يمكن الوصول إليها بسهولة عبر متصفح الويب، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج من قِبَل المستخدم. توفِّر الواجهة البديهية سهولة تنظيم تصميمك وتطويره.
إنشاء أشكال مخصصة لتمثيل العناصر الخاصة بمجالك، وتنظيمها ضمن مجموعات لوحة ملائمة، ليتمكَّن الفريق من إنشاء أشكال قابلة لإعادة الاستخدام والحفاظ على الاتساق في تصميمات المؤسسة.
دعوة أعضاء الفريق إلى عرض تقديمي يُتيح لهم متابعة التنقل أثناء استعراضك لتصميماتك وأفكارك عبر سبورات متعددة مع فريق عالمي. يمكن للأطراف المعنية ومقدِّم العرض التعاون وتبادل الملاحظات السريعة وتعديل التصميم بشكل جماعي وفي الوقت الفعلي.
أنشئ عناصر Architecture Room Live عن طريق استيراد عناصر Design Room ONE بسرعة للاستفادة من إمكانيات التعاون في الوقت الفعلي لتطوير التصميمات بشكل أكبر.