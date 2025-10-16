IBM Architecture Room Live

بيئة نمذجة تعاونية في الوقت الفعلي على الويب ومتعددة المستخدمين، مخصصة للفِرَق الموزعة جغرافيًا حول العالم.
ما الذي يمكن أن يقدِّمه لعملك؟

تسريع تصميم وتسليم الحلول التي يحتاجها الأطراف المعنية في أعمالك. جلسات التصميم البسيطة على لوحة بيضاء مشتركة وإمكانية التعاون عالميًا في الوقت الفعلي تجعل IBM Architecture Room Live عرضًا قويًا لأعمالك. تُعَد Architecture Room Live بسيطة مثل السبورة البيضاء، لكنها أكثر من مجرد رسم: جميع تصميماتك تعتمد على بنية نموذجية تضمن الاتساق والنزاهة لكل مجالاتك المعمارية. يمكن للأطراف المعنية الوصول بسهولة عبر رابط واحد للتحقق من صحة واكتمال الحل المقدَّم لعملائك.
لقطة شاشة مباشرة لبيئة IBM Architecture Room Live
الفوائد
التعاون في الوقت الفعلي ومتعدد المستخدمين

العمل مع فريقك في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مكان تواجدهم، لضمان مشاركة الجميع.
السبورات البيضاء

تنظيم تصميماتك بسهولة على سبورات بيضاء متعددة وربطها معًا مع توسُّع تصميماتك.
تصاميم البنية

إنشاء بنًى متسقة دون تعقيد النمذجة الرسمية، مع الحفاظ على تكامل التصميمات بشكل قوي.
الميزات
واجهة ويب سهلة الاستخدام

يمكن الوصول إليها بسهولة عبر متصفح الويب، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج من قِبَل المستخدم. توفِّر الواجهة البديهية سهولة تنظيم تصميمك وتطويره.
التعاون في الوقت الفعلي

التعاون مع فِرَق موزعة جغرافيًا في بيئة غرفة تصميم افتراضية على التصميمات في الوقت الفعلي. مشاركة مدخلات التصميم ومراجعتها في الوقت الفعلي للوصول بسرعة إلى التصميم النهائي.
النمذجة المبسَّطة

تُتيح بيئة النمذجة المبسَّطة للمصمِّمين دمج مخططات الفئات والتسلسل على اللوحة نفسها، مع الاستفادة من بنية نمذجة حقيقية.
السبورات البيضاء

لوحة قياسية لرسم تصميماتك وتنظيم سبوراتك البيضاء في تسلسل هرمي. يمكن للمستخدمين تحديد السبورات البيضاء التي يجب أن تكون عامة وتلك التي تبقى خاصة.
قوالب السبورة البيضاء

الأشكال المخصصة ومجموعات اللوحات

إنشاء أشكال مخصصة لتمثيل العناصر الخاصة بمجالك، وتنظيمها ضمن مجموعات لوحة ملائمة، ليتمكَّن الفريق من إنشاء أشكال قابلة لإعادة الاستخدام والحفاظ على الاتساق في تصميمات المؤسسة.
وضع العرض

دعوة أعضاء الفريق إلى عرض تقديمي يُتيح لهم متابعة التنقل أثناء استعراضك لتصميماتك وأفكارك عبر سبورات متعددة مع فريق عالمي. يمكن للأطراف المعنية ومقدِّم العرض التعاون وتبادل الملاحظات السريعة وتعديل التصميم بشكل جماعي وفي الوقت الفعلي.
التكامل مع Design Room ONE

أنشئ عناصر Architecture Room Live عن طريق استيراد عناصر Design Room ONE بسرعة للاستفادة من إمكانيات التعاون في الوقت الفعلي لتطوير التصميمات بشكل أكبر.
يوفر IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) ومجموعة منتجاته حلًا مثبتًا لأنشطة النمذجة وتصميم الأنظمة يُتيح لك إمكانية إدارة التعقيدات التي تواجهها العديد من المؤسسات في تطوير المنتجات والأنظمة. يُعَد Rhapsody جزءًا من مجموعة IBM Engineering، ويقدِّم بيئة تطوير وتصميم تعاونية واختبارية لمهندسي الأنظمة، تدعم UML وSysML وUAF وAUTOSAR. كما تُتيح الحلول التحكم في أطر عمل الدفاع (DoDAF وMODAF وUPDM) وتساعد على تسريع الالتزام بالمعايير الصناعية مثل DO-178 وDO-178B/C وISO 26262.