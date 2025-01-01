الدعم
احصل على أقصى استفادة من استثمارك في ®IBM API Connect. ابقَ على اطلاع دائم على آخر المستجدات ومدعومًا طوال دورة حياة API Connect بأكملها.
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تحديثات البرامج ما الجديد

انتقل إلى مستندات IBM API Connect. حدد إصداراً لمعرفة الجديد في الإصدار الأخير.

 دورة حياة المنتج

عرض API Connect GA وتواريخ انتهاء الدعم. انقر على روابط &quot;اسم المنتج&quot; للحصول على التفاصيل.

 التحديثات

استخدم اشتراك ودعم برامج IBM لتنزيل أحدث إصدار.
أساسيات الدعم IBM API Connect الدعم 

افتح حالة، وقم بتنزيل الإصلاحات، وابحث عن المستندات التقنية، واعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك في استكشاف المشكلات ومنعها وحلها.

 انتقل إلى دعم IBM اشترك في إشعاراتي

اتبع نهجًا استباقيًا للوقاية من المشاكل. اشترك في تحديثات الدعم ونشرات الأمان والومضات.

 اشترك في إشعاراتي تواصل مع مستخدمي API Connect 

شارك في أفضل الممارسات وانشر الأسئلة واحصل على إجابات وتواصل مع خبير IBM ومستخدمي API Connect الآخرين.

 انضم إلى مجتمع API Connect
خيارات الدعم الإضافية

IBM يوفر خيارات دعم مرنة تتيح لك الحصول على المستوى المناسب من الدعم API Connect عبر دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.

 تعرف على المزيد عن عروض الدعم
Advanced Support

إضافة مثالية للبرمجيات الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة التي توفر معالجة الحالات ذات الأولوية وأهداف تقليل وقت الاستجابة على رأس أهداف S&S الأساسية.

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الدعم الموسع

خيار مثالي عندما يقترب إصدار البرنامج الذي تستخدمه من تاريخ نهاية الدعم، مما يمنحك المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.

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الدعم المستدام

لا بد من اقتنائه عندما تقوم بتشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق حيث توفر المعلومات ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من الدعم IBM للتخطيط لما هو قادم.

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البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.

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