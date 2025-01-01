لا بد من اقتنائه عندما تقوم بتشغيل آخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق حيث توفر المعلومات ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من الدعم IBM للتخطيط لما هو قادم.