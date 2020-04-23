تقديم واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة باستمرار وتحسين إنتاجية المطورين باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي
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تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة على اختبار واجهة برمجة التطبيقات
اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) أمر أساسي لخلق الثقة في برنامج واجهة برمجة التطبيقات.
نظرًا لأن الشركات تضيف المزيد من الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، فإن تكنولوجيا المعلومات ضرورية للتأكد من موثوقية واجهات برمجة التطبيقات.
قم بتنفيذ تقييمات الأداء في مرحلة مبكرة من عملية التطوير من خلال دمج الاختبار عبر دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات مع مجموعة شاملة من اختبار القدرات منIBM API Connect.
تتنوع احتياجات الاختبار عبر خط أنابيب عمليات التطوير IBM API Connect يقدم اختبارًا قويًا للقدرات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لاختبار واجهات برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى كتابة حالات الاختبار يدويًا.
ورق ذكي
تعرّف على كيفية إلغاء القفل الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
مشاهدة اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) ندوة الإنترنت
اختبار API في API Connect
اختبر واجهات برمجة التطبيقات بدون كتابة حالات اختبار
إنشاء حالات اختبار في ثوانٍ
الاختبار المستمر مع عمليات التكامل التطوير التكامل
الرؤى في جودة API
اختبار واجهات برمجة التطبيقات بشكل متكرر دون كتابة حالات الاختبار
يستخدم برنامج AutoTest Assist الذكاء الاصطناعي لتوليد آلاف الطلبات تلقائيًا بشكل عشوائي دون الحاجة إلى كتابة حالات اختبار وإعداد تقارير عن أي أخطاء في المطابقة أو أخطاء من جانب الخادم. يمكن أن يعزز ذلك من إنتاجية المطورين خاصةً أثناء مرحلة تطوير واجهة برمجة التطبيقات.
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إنشاء حالات الاختبار تلقائياً في ثوانٍ
إنشاء حالات اختبار تلقائيًا بنقرة زر واحدة لتحقق من الصحة واختبار سلوك واجهات برمجة التطبيقات تلقائيًا. استخدم معالجة اللغة الطبيعية لفهم التبعيات بين المكالمات متعددة الخطوات. يمكن لفرق ضمان الجودة إنشاء اختبارات التكامل مع عدم وجود تعليمات برمجية ومرئية لاختبار سلوك واجهة برمجة التطبيقات. يمكن أيضًا استخدام نفس الاختبار في الإنتاج للمساعدة في تقديم واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بشكل متسق.
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الاختبار المستمر مع عمليات التكامل التطوير التكامل
قم بدمج اختبارات واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة كجزء من خط أنابيب CI/CD الخاص بك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST الخاصة بالمسؤول. يمكن ترقية حالات الاختبار على طول خط الأنابيب مع واجهات برمجة التطبيقات لاختبار السيناريوهات المضمونة وخدمة التضمين.
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الرؤى في جودة API
احصل على رؤى مفصلة عن جودة واجهة برمجة التطبيقات من خلال تصورات شاملة قبل البناء قبل لوحة المعلومات وتقارير اختبار مفصلة. تحديد الاتجاهات في جودة واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال تتبع التقدم المحرز بمرور الوقت.
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الموارد
هل يمكنك الوثوق بواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك؟
تعرّف كيف يمكن أن يساعدك الاختبار الآلي في إنشاء واجهات برمجة تطبيقات موثوقة.
قراءة المدونة
منهجية اختبار المساعدة في الاختبار التلقائي
تعرّف على منهجية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في AutoTest Assist.
قراءة المستندات الفنية
البدء في البدء IBM API Connect
تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.