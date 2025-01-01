حزمة واجهات برمجة التطبيقات يتم تجميع واجهات برمجة التطبيقات في منتج واحد أو أكثر، يمكن أن يحتوي كل منها على خطط مختلفة بحصصها وحدود أسعارها الخاصة بها. يدير موفرو واجهات برمجة التطبيقات توافر منتجات وخطط واجهات برمجة التطبيقات (API) ورؤيتها بسهولة، مما يؤدي إلى إدارة واجهات برمجة التطبيقات بفعالية خلال جميع مراحل دورة حياتها وتوفير تجربة سلسة لمطوري التطبيقات. تعرف على كيفية العمل مع المنتجات من IBM API Connect

بيئة معزولة يستخدم IBM API Connect كتالوجات ومساحات API بحيث يكون لدى موفري واجهات برمجة التطبيقات طريقة لتوفير العزلة والاستقلالية للفرق الداخلية، مع إدارة حوكمة جميع واجهات برمجة التطبيقات من واجهة مركزية واحدة. تقوم فرق موفري واجهة برمجة التطبيقات بترتيب المنتجات في الكتالوجات أو المساحات، ثم نشرها على بوابة المطورين المرتبطة بها للتسليم الخارجي. تعرف على المزامنة في IBM API Connect

إدارة المستخدمين يمكن لموفري واجهة برمجة التطبيقات التحكم في وصول المستخدم إلى مجموعة الموفرين من خلال الأدوار والأذونات الدقيقة. يمكنهم أيضًا إدارة مجموعة المستهلكين الذين يسجلون للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء مجتمعات المطورين كوسيلة لتجميع مجموعة من مؤسسات المستهلكين الذين يمكن توفير مجموعة معينة من المنتجات والخطط لهم. تعرف على كيفية إدارة وصول المستخدم في IBM API Connect