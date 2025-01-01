مدير واجهة برمجة التطبيقات API Manager من IBM API Connect
سهولة إنشاء منتجات واجهة برمجة التطبيقات (API) مع إدارة دورة حياة شاملة وحوكمة مدمجة
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شعار ميزة مدير واجهة برمجة التطبيقات
واجهة مستخدم (واجهة مستخدم) لتسهيل دورة حياة كاملة API Management

تساعدك واجهة مستخدم مدير واجهة برمجة التطبيقات في ®IBM API Connect على تنظيم ونشر وتحليل أي واجهة برمجة تطبيقات عبر دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات. توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القدرات للحوكمة والإصدار والتحكم الكامل في الرؤية عبر المستهلكين، سواء كانوا داخليين أو خارجيين.
كيف يعمل مدير واجهة برمجة التطبيقات (API Manager)

كل ما تحتاجه لإدارة واجهات برمجة التطبيقات الداخلية والخارجية الخاصة والعامة
حزمة واجهات برمجة التطبيقات يتم تجميع واجهات برمجة التطبيقات في منتج واحد أو أكثر، يمكن أن يحتوي كل منها على خطط مختلفة بحصصها وحدود أسعارها الخاصة بها. يدير موفرو واجهات برمجة التطبيقات توافر منتجات وخطط واجهات برمجة التطبيقات (API) ورؤيتها بسهولة، مما يؤدي إلى إدارة واجهات برمجة التطبيقات بفعالية خلال جميع مراحل دورة حياتها وتوفير تجربة سلسة لمطوري التطبيقات. تعرف على كيفية العمل مع المنتجات من IBM API Connect
بيئة معزولة يستخدم IBM API Connect كتالوجات ومساحات API بحيث يكون لدى موفري واجهات برمجة التطبيقات طريقة لتوفير العزلة والاستقلالية للفرق الداخلية، مع إدارة حوكمة جميع واجهات برمجة التطبيقات من واجهة مركزية واحدة. تقوم فرق موفري واجهة برمجة التطبيقات بترتيب المنتجات في الكتالوجات أو المساحات، ثم نشرها على بوابة المطورين المرتبطة بها للتسليم الخارجي. تعرف على المزامنة في IBM API Connect
إدارة المستخدمين يمكن لموفري واجهة برمجة التطبيقات التحكم في وصول المستخدم إلى مجموعة الموفرين من خلال الأدوار والأذونات الدقيقة. يمكنهم أيضًا إدارة مجموعة المستهلكين الذين يسجلون للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء مجتمعات المطورين كوسيلة لتجميع مجموعة من مؤسسات المستهلكين الذين يمكن توفير مجموعة معينة من المنتجات والخطط لهم. تعرف على كيفية إدارة وصول المستخدم في IBM API Connect
عرض تأثير الأعمال في لمحة سريعة يوفر مدير واجهة برمجة التطبيقات (API manager) طريقة عرض جاهزة وقابلة للتخصيص لتصفية بيانات واجهة برمجة التطبيقات وفرزها وتجميعها، بحيث يمكنك تحديد الاتجاهات واكتساب الرؤى في أعمال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. تعرف على كيفية تخصيص بيانات التحليلات في IBM API Connect
الموارد API Management قائمة التحقق

تعرّف على كيفية إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك لواجهات برمجة التطبيقات الداخلية الخاصة وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية العامة في مدير واجهة برمجة التطبيقات.

 متطلبات نظام IBM API Connect

الوصول إلى أنظمة التشغيل المدعومة، والبرامج ذات الصلة، وبرامج Hypervisor ومتطلبات الأجهزة، وتفاصيل مستوى عنصر IBM API Connect.
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.

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