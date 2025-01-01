API Gateway
تم تصميم الأمان المدمج في IBM DataPower Gateways لتأمين الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك والتحكم فيها والتوسط في الوصول إليها
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حافظ على أمان حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات (API)

API Gatewayوهي تستند إلى IBM ®DataPower، وهي بوابة مؤسسية مصممة لكشف البيانات وعمليات الأعمال بشكل آمن أينما كانت، وعبر السحابة.

  • توفر تكنولوجيا المعلومات مجموعة شاملة من السياسات الخاصة بالأمان وإدارة حركة المرور والوساطة والتسريع ودعم البروتوكولات غير HTTP.
  • تعمل البوابة كحارس بوابة للتطبيقات التي تستدعي واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك وتساعد في حماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك في وقت التشغيل.
  • كما تقوم تكنولوجيا المعلومات أيضاً بتسجيل تفاعلات واجهة برمجة التطبيقات وإعداد تقارير عنها إلى الرؤساء والإبلاغ عنها.
تعرّف على كيفية إلغاء القفل الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك

النهج الموحد ل API Gateway

نهج البوابة الموحدة الذي يوفر وصولاً محميًا إلى البيانات والأنظمة الخلفية في وقت التشغيل.

Enterprise-أمن من الدرجة الأولى التحول المتسارع انخفاض التكلفة والتعقيد استكشاف الأخطاء وإصلاحها المبسط
الموارد بوابة DataPower Gateway للمطورين

استكشف الأدوات والبرامج التعليمية وموارد DataPower Gateway الأخرى للمطورين.

 IBM مجتمع التكامل التكامل

اطلع على المناقشات والمدونات وأفضل الممارسات المتعلقة ببوابة DataPower Gateway والمزيد.
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.

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