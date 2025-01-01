يعد GraphQL رائعًا في توفير وصول سهل ومرن إلى بياناتك، أينما كانت تكنولوجيا المعلومات. هذه السهولة في الإنشاء والاستخدام رائعة عندما تقوم بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة وتريد البدء بسرعة. ولكن بمجرد أن تكون جاهزًا لتوسيع النطاق، عليك أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الأداء والتكلفة، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات تتعلق بمصادر البيانات المستضافة في السحابة. على سبيل المثال:

ينشئ استعلام GraphQL الذي يسحب من قاعدة بيانات علائقية حملاً أثقل عند ضم الجداول، مما قد يؤدي إلى إبطاء وقت الاستجابة.

عندما يستدعي استعلام GraphQL دالة بدون خادم، يتم محاسبتك على مزود السحابة.

هذا عندما تجلب API Management. API Management القدرات API Connect تسمح لك القدرات بالتحكم في كيفية تفاعل المستخدم مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. يمكنك تطبيق تحديد المعدل للتحكم في الأداء والتكاليف المترتبة على استدعاء واجهة برمجة التطبيقات. API Connect يوفر أيضًا ميزة مثل بوابة المطور حتى تتمكن من العثور على واجهات برمجة التطبيقات واختبارها ومشاركتها داخليًا وخارجيًا في مجموعتك.