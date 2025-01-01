أحد أسرع تنسيقات واجهة برمجة التطبيقات نموًا في السنوات الأخيرة هو GraphQL. باستخدام GraphQL، يمكن للشركات أن تكرر بشكل أسرع في واجهات برمجة التطبيقات وتطوير التطبيقات من خلال تطوير طبقة موحدة من واجهة برمجة تطبيقات GraphQL لجميع بياناتها.
قم بإقران تطوير واجهة برمجة التطبيقات برمجة التطبيقات API Management لمزيد من التحكم وتحسين واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.
يعد GraphQL رائعًا في توفير وصول سهل ومرن إلى بياناتك، أينما كانت تكنولوجيا المعلومات. هذه السهولة في الإنشاء والاستخدام رائعة عندما تقوم بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة وتريد البدء بسرعة. ولكن بمجرد أن تكون جاهزًا لتوسيع النطاق، عليك أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الأداء والتكلفة، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات تتعلق بمصادر البيانات المستضافة في السحابة. على سبيل المثال:
هذا عندما تجلب API Management. API Management القدرات API Connect تسمح لك القدرات بالتحكم في كيفية تفاعل المستخدم مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. يمكنك تطبيق تحديد المعدل للتحكم في الأداء والتكاليف المترتبة على استدعاء واجهة برمجة التطبيقات. API Connect يوفر أيضًا ميزة مثل بوابة المطور حتى تتمكن من العثور على واجهات برمجة التطبيقات واختبارها ومشاركتها داخليًا وخارجيًا في مجموعتك.