تطوير واجهة برمجة تطبيقات GraphQL
إنشاء واجهات برمجة تطبيقات GraphQL عالية الأمان بشكل أسرع وبكود برمجي أقل
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إنشاء واجهات برمجة تطبيقات GraphQL وتحسينها وتوسيع نطاقها بسرعة وسهولة

أحد أسرع تنسيقات واجهة برمجة التطبيقات نموًا في السنوات الأخيرة هو GraphQL. باستخدام GraphQL، يمكن للشركات أن تكرر بشكل أسرع في واجهات برمجة التطبيقات وتطوير التطبيقات من خلال تطوير طبقة موحدة من واجهة برمجة تطبيقات GraphQL لجميع بياناتها.

  • ®IBM API Connect يجعل من السهل إنشاء واجهة برمجة تطبيقات GraphQL على مستوى الإنتاج ونشرها في دقائق.
  • ما عليك سوى تقديم تفاصيل الاتصال الخاصة بمصدر بياناتك وسيتم إنشاء واجهة برمجة تطبيقات GraphQL آمنة ومحسّنة على الفور.
  • يمكنك أيضًا دمج (أو توحيد) البيانات من مصادر متعددة، مثل SQL وNoSQL وREST وSOAP وواجهات برمجة تطبيقات GraphQL الأخرى.
  • واجهات برمجة تطبيقات GraphQL المدمجة في API Connect آمنة وعالية الأداء بطبيعتها، لأنها تعمل في محرك GraphQL في الذاكرة المستند إلى Golang.
إلغاء القفل بياناتك باستخدام GraphQL و IBM API Connect

كيفية عمل تطبيقات GraphQL تطوير واجهة برمجة برمجة التطبيقات

إنشاء واجهات برمجة تطبيقات GraphQL واجهة سطر الأوامر (CLI) اختبار مدمج وإعداد التقارير Enterprise-مستوى الأمان
إدارة واجهات برمجة تطبيقات GraphQL

قم بإقران تطوير واجهة برمجة التطبيقات برمجة التطبيقات API Management لمزيد من التحكم وتحسين واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.

يعد GraphQL رائعًا في توفير وصول سهل ومرن إلى بياناتك، أينما كانت تكنولوجيا المعلومات. هذه السهولة في الإنشاء والاستخدام رائعة عندما تقوم بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة وتريد البدء بسرعة. ولكن بمجرد أن تكون جاهزًا لتوسيع النطاق، عليك أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الأداء والتكلفة، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات تتعلق بمصادر البيانات المستضافة في السحابة. على سبيل المثال:

  • ينشئ استعلام GraphQL الذي يسحب من قاعدة بيانات علائقية حملاً أثقل عند ضم الجداول، مما قد يؤدي إلى إبطاء وقت الاستجابة.
  • عندما يستدعي استعلام GraphQL دالة بدون خادم، يتم محاسبتك على مزود السحابة.

هذا عندما تجلب API Management. API Management القدرات API Connect تسمح لك القدرات بالتحكم في كيفية تفاعل المستخدم مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. يمكنك تطبيق تحديد المعدل للتحكم في الأداء والتكاليف المترتبة على استدعاء واجهة برمجة التطبيقات. API Connect يوفر أيضًا ميزة مثل بوابة المطور حتى تتمكن من العثور على واجهات برمجة التطبيقات واختبارها ومشاركتها داخليًا وخارجيًا في مجموعتك.

 
الموارد
فهم الفرق بين GraphQL و REST تعرّف على إطارين مختلفين لبناء واجهات برمجة التطبيقات وقارن بين نقاط القوة والضعف فيهما.
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