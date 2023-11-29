تعزيز الاستخدام والتوحيد من خلال الموثوقية والتشفير الشامل وخيارات الاستهلاك المرنة
لأكثر من 35 عامًا، اعتمد العملاء على ®IBM® Power لنشر أعباء عمل قاعدة بيانات Oracle وتطبيقاتها. يمكن للمؤسسات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، الاستفادة من موثوقية1 وأمان2 Power الرائد في فئته بالإضافة إلى قدراته المتقدمة في الاسترداد والشفاء الذاتي والتشخيص والمصممة لتقليل فترة تعطل التطبيق.
استكشف قصص نجاح عملائنا لمعرفة كيفية تعاوننا معهم لتحسين نتائج مؤسساتهم: Sicredi، وTNPL، وNTT DATA Business Solutions Poland، وDatavision، وCopel.
تحافظ IBM Power و®AIX على أحمال تشغيل Oracle الحساسة الخاصة بك محمية ومتاحة مع تقليل التكاليف.2
قم بنشر نظام تشغيل "جاهز للسحابة" تلقائيًا قادر على تلبية جميع متطلبات السحابة الخاصة بالمؤسسات باستخدام IBM PowerVC.
تدعم IBM Power أحمال التشغيل الأكثر تطلبًا وتوفر 99.999% من الموثوقية للحفاظ على أقصى قدر من التوافر.1
من خلال الاستفادة من إمكانية تقسيم الأجهزة المنطقية (LPAR) وديناميكية تقسيم الأجهزة المنطقية (DLPAR) على خوادم Power، يمكن للعملاء الاكتفاء بترخيص نوى معالجات Power المتاحة لتشغيل برامج Oracle.
تحسين إمكانية الإدارة وإمكانية التوسع وضمان نتائج متسقة وقابلة للتكرار من خلال الاستفادة من مجموعة الأتمتة المحسّنة والموسعة الخاصة بنا لأحمال تشغيل Oracle، والمبنية على Ansible.
استفِد من الأمان الشامل في Power مع ميزات مثل التمهيد الموثوق به، وتشفير الذاكرة الرئيسية، والتحقق من ملفات نظام التشغيل أثناء التشغيل، والتحكم في الوصول والتنفيذ بناءً على الأدوار باستخدام PowerSC.
بفضل الشراكة التي استمرت لأكثر من 20 عامًا، ساعدت ®IBM شركة Sicredi في الحفاظ على التزامها تجاه عملائها.
تسلط هذه الورقة الضوء على الخطوات المطلوبة لنشر Oracle® Real Application Cluster (RAC) على AIX على بنية IBM® Power Systems Virtual Server التحتية.
تعرف على الكيفية التي يمكن أن تساعدك من خلالها الترقية في توفير تكاليف الترخيص والطاقة.
تعرف على الطريقة التي يمكن أن يساعدك التسعير القائم على الاستهلاك في IBM Power من خلالها على توسيع البنية التحتية لتقنية المعلومات لديك بسرعة أو تقليصها لتحسين التكاليف، مع التكيف سريعًا مع بيئة الأعمال الديناميكية.
تعرف على كيفية تحسين عملاء Oracle Database الذين يعملون على IBM Power من خلال تقليل الأخطاء البشرية بشكل أكبر عبر إدخال الأتمتة.
تعرف على كيفية تنفيذ حل Oracle Data Guard عبر مركزين للبيانات في IBM® Power® Virtual Servers باستخدام العناصر الرئيسية، بما في ذلك IBM AIX وIBM Power Virtual Servers وOracle Data Guard وأعباء عمل OLTP.
اكتشف كيف تقوم أنظمة IBM Power Systems وIBM AIX بتقديم القدرات التقنية لتشغيل أحمال تشغيل Oracle.
يمكنك الاعتماد على IBM Power لتوفير مستوى المساعدة نفسه الذي قدمناه على مدار ثلاثة عقود لأكثر من 80,000 عميل.
نظرة عامة على كيفية قيام Oracle Database Administrators بترحيل قواعد بيانات Oracle المبنية على نظام AIX من IBM Power إلى Power Virtual Server.