تهانينا للفائزين بجوائز IBM Partner Plus في الجغرافيا لعام 2025! وقد تم اختيار هؤلاء الفائزين من مئات المشاركات في ست فئات مختلفة. جوائز IBM Partner Plus تحتفي بالذين يطورون الأعمال، ويعيدون تشكيل الصناعات، ويخلقون تأثيرًا إيجابيًا من خلال الشراكة. ترقبوا الإعلان عن الفائزين العالميين في IBM Think في مايو 2025.
الذكاء الاصطناعي للأعمال - Salient Process
الأتمتة – EY
هجين حسب التصميم – Glasshouse Systems
التحديث – Pragma Edge
الاستدامة – Prolifics
إنتاجية القوى العاملة – PMsquare LLC
الذكاء الاصطناعي للأعمال – Tech Mahindra
الأتمتة – Octane Software Solutions
هجين حسب التصميم – Truis
التحديث – مختبر GS | GAVS
الاستدامة – Beijing Shuto Technology
إنتاجية القوى العاملة – Appolo Computers
الذكاء الاصطناعي للأعمال – System Research Co.
الأتمتة - ITOCHU Techno-Solutions Corporation
هجين حسب التصميم – MONO-X Inc.
تحديث – Fukuoka Business Information Technology Center Co.
الاستدامة – Exa Corporation
إنتاجية القوى العاملة – NEC Corporation
الذكاء الاصطناعي للأعمال – EY
الأتمتة – Protiviti
هجين حسب التصميم – HCLTech
التحديث – Recarta IT
الاستدامة – Tata Consultancy Services
إنتاجية القوى العاملة – valantic
الذكاء الاصطناعي للأعمال NDS Cognitive Labs
الأتمتة – ScaleUp Consultoria
هجين حسب التصميم – FCamara
التحديث – SONDA
الاستدامة – Union IT
إنتاجية القوى العاملة – CertSys
نحتفل بأولئك الذين يأخذون زمام المبادرة من خلال بناء وتوسيع وتسريع وتيرة تأثير الذكاء الاصطناعي الموثوق به للأعمال.
نحتفل بأولئك الذين يقدمون مستويات غير مسبوقة من الأداء؛ تتميز بالسرعة والتوسع والأمان، مما يُتيح للأنظمة وعمليات الأعمال والموظفين أن يكونوا أكثر كفاءة.
نحتفل بأولئك الذين يساعدون العملاء في هيكلة وتأمين وتوسيع نطاق تقنية المعلومات الخاصة بالسحابة الهجينة والمتعددة كأساس لتحقيق أولويات العمل الرئيسية وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.
نحتفل بأولئك الذين يساعدوننا على تحقيق نتائج الأعمال من خلال بنية تحتية آمنة متوافقة ومرنة لزيادة الأداء والإنتاجية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لبناء مستقبل أفضل.
نحتفل بأولئك الذين يستخدمون البيانات للمساعدة على بناء شركات أكثر استدامة تنمو بطرق أكثر مسؤولية.
نحتفل بأولئك الذين يستفيدون من الرؤى القائمة على البيانات لإنشاء مستويات جديدة من إنتاجية الموظفين وتسريع مسارات الابتكار.
شركاء الأعمال من الفئة الفضية والذهبية والبلاتينية والزرقاء الذين شاركوا في مشروع يستفيد من حلول IBM كانوا مؤهلين على إرسال ترشيح ذاتي.
يحق للشركاء إرسال ترشيحات فريدة في فئات متعددة ولكن لا يجوز لهم إرسال أكثر من ترشيح واحد لكل فئة.
ستُخصص لجنة تحكيم لكل فئة من الفئات. تتولى هذه اللجنة مهام مراجعة الترشيحات بشكل سري وتقييمها بناءً على معايير محددة تتضمن الخبرة والشراكة والتأثير والابتكار وقصص النجاح المقدمة. وسيتم دمج النتائج مع المقاييس الرئيسية المتعلقة بالشراكة والتي تم سحبها نيابةً عن الشريك لاختيار الفائزين بالجوائز على المستوى الإقليمي. سيتم اختيار فائز "عالمي" واحد لكل فئة من بين الفائزين على المستوى الإقليمي.
لم يعد يتم قبول الترشيحات لجوائز IBM Partner Plus لعام 2025. سيتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين في مارس 2025، وسيتم الكشف عن الفائزين العالميين في مؤتمر IBM Think لعام 2025.
سيتم تكريم الفائزين الإقليميين والعالميين وسيحظون بتقدير عالمي في مؤتمر IBM Think لعام 2025 والمزيد.
جوائز برنامج IBM Partner Plus Awards لعام 2024
نصائح للمشاركة بشكل رائع في IBM Partner Plus Awards.
تفضل بزيارة قسم الأسئلة الشائعة حول Partner Plus Awards لمعرفة المزيد.
الأسئلة الشائعة حول Partner Plus Awards