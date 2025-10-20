تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لمنصات برامج تكامل البيانات على مستوى العالم.

نحن متحمسون لمشاركة خبر تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لمنصات برامج تكامل البيانات على مستوى العالم.
نرى أن هذا التقدير يعكس استراتيجيتنا وتركيزنا على تقديم قدرات تكامل مبتكرة تساعد المؤسسات المتقدمة في مجال البيانات على استثمار إمكانات بياناتها بالكامل.
تسابق المؤسسات الزمن لدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، لكن العديد منها لا ينجح في تحقيق قيمته الكاملة. تعتمد فاعلية أي نظام ذكاء اصطناعي على جودة البيانات التي يعتمد عليها وتوقيت توفرها، إذ إنّ نحو 95% من مشاريع الذكاء الاصطناعي تفشل في تحقيق وعودها بسبب ضعف جودة البيانات.
مع تزايد الطلب على بيانات موثوق بها وجاهزة للذكاء الاصطناعي، تواجه فرق الهندسة تحديات متصاعدة -من مصادر البيانات المتفرقة والبيئات الهجينة إلى قيود السيادة وتنوع التنسيقات- ما يؤدي إلى ظهور صوامع البيانات وضعف الكفاءة ونتائج غير موثوق بها. لتحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي، لا بد من اتباع نهج حديث لتكامل البيانات - نهج يربط أي نوع من البيانات عبر أي بيئة، بمرونة وقابلية توسُّع.
تستجيب IBM لهذه التحديات من خلال watsonx.data integration، وهو برنامج لتكامل البيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمم لزيادة إنتاجية فرق البيانات وتحسين كفاءتها. فهو يعمل على تبسيط عمليات استيعاب البيانات وتحويلها وتسليمها من خلال مستوى تحكُّم موحَّد لتكامل البيانات المنظمة وغير المنظمة، باستخدام الدُفعات والبث في الوقت الفعلي وعمليات التكرار.
يتم تعزيز مجموعة حلول تكامل البيانات من IBM من خلال التكامل العميق مع watsonx.data وعروض watsonx.data intelligence، لتقديم حل إدارة بيانات موحَّد وشامل للعملاء.
دعنا نستكشف كيف يمكن للعملاء الاستفادة من watsonx.data intelligence.
تدمج IBM الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل دورة حياة تكامل البيانات، ما يؤدي إلى تبسيط كل خطوة من تصميم مسارات البيانات إلى عمليات البيانات وجودة البيانات. تساعد أساليب تصميم المسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفرق على إنشاء مسارات وتحسينها باستخدام اللغة الطبيعية. ولا يقتصر ذلك على زيادة إنتاجية مهندسي البيانات فحسب، بل يمكِّن أيضًا المستخدمين من جميع المستويات من إنشاء مسارات البيانات بأنفسهم. مع توفُّر قابلية ملاحظة البيانات المدمجة والكشف عن المشكلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمتخصصي عمليات البيانات (DataOps) تحديد المشكلات وحلها قبل أن تؤثِّر في أعباء العمل اللاحقة.
إلى جانب الأساليب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُتيح watsonx.data integration لفرق البيانات استخدام واجهة مرئية تعتمد على تعليمات برمجية منخفضة أو دون تعليمات برمجية لتصميم مسارات بيانات قابلة لإعادة الاستخدام والمشاركة. سحب ووضع العناصر الجاهزة لتجميع تدفقات بيانات معقدة تتَّبِع أفضل الممارسات، دون الحاجة إلى كتابة أي كود. يمكن للمطورين الاستفادة من قدرات التأليف القائمة على البرمجة باستخدام حزمة Python SDK، للحصول على تحكُّم أكبر وسهولة أكبر في صيانة مسارات البيانات.
يعمل watsonx.data integration على تبسيط تكامل البيانات المنظمة وغير المنظمة باستخدام تقنيات البث ومعالجة الدفعات والتكرار، وكل ذلك من خلال لوحة تحكُّم واحدة. سواء أكنت تعمل على معالجة البيانات في الوقت الفعلي أم تحديث تقارير الأعمال أم نسخ البيانات عبر البيئات المختلفة، يمكنك بناء وإدارة مسارات البيانات من خلال لوحة تحكُّم موحَّدة، ما يزيد من كفاءة الفرق الهندسية وعمليات البيانات. من خلال توحيد مسارات البيانات تحت لوحة تحكُّم واحدة، يقلل العملاء من تعدد الأدوات والعبء التشغيلي، ما يُتيح لهم استثمار جميع بياناتهم في مكان واحد وتحقيق نتائج أكثر سلاسة عبر مختلف حالات الاستخدام.
إنشاء مسارات البيانات مرة واحدة وتشغيلها أينما كانت بياناتك، سواء في الموقع أم في السحابة أم عبر مناطق جغرافية مختلفة. النشر بالقرب من بياناتك قدر الإمكان باستخدام طبقات التحكُّم البعيدة، ما يؤدي إلى تقليل حركة البيانات وتقليل رسوم الخروج وضمان الامتثال لمتطلبات السيادة. يُتيح لك هذا النموذج الهجين للتنفيذ توسيع النطاق أو تقليصه بسهولة وفقًا لحجم أعباء العمل، ما يمكِّنك من بناء أساس بياناتك بثقة.
تُلبي IBM احتياجات مؤسستك من خلال توفير اتصال قوي بمنصات البيانات الخارجية ومنظومة IBM للبيانات، بما في ذلك watsonx.data، لمساعدتك على توحيد الوصول إلى البيانات بسهولة. يعمل هذا الاتصال على تبسيط عملية ربط البيانات وإدارتها عبر البيئات المختلفة، بينما يضمن watsonx.data intelligence الحوكمة وتتبُّع الأصول في كل خطوة.
الربط بسلاسة بالبيانات في منصات مثل AWS وAzure وGoogle Cloud وSnowflake وDatabricks، دون الحاجة إلى إعادة كتابة الكود أو الالتزام بمنصة محددة. يضمن التكامل الأصلي مع أبرز أنظمة البيانات عمليات متسقة وأداءً فائقًا دون التنازل عن حرية اختيار المنصة. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية الحالية واستثماراتك في التحليلات، يساعدك watsonx.data integration على زيادة العائد على الاستثمار مع ضمان جاهزية بنية بياناتك للمستقبل.
تستخدم المؤسسات في مختلف القطاعات watsonx.data integration من أجل:
يمكِّن IBM watsonx.data integration المؤسسات من تحويل البيانات المجزأة إلى أصل استراتيجي، ما يعزز سرعة الحصول على الرؤى، ويضمن نتائج موثوقًا بها للذكاء الاصطناعي، ويحقق قيمة أعمال ملموسة.
نرى أن تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لمنصات برمجيات تكامل البيانات على مستوى العالم يؤكِّد التزامنا بتقديم حلول رائدة في المجال تلبي احتياجات المؤسسات الحديثة المتطورة باستمرار.
اقرأ المقتطف لمعرفة سبب تصنيف IBM كشركة رائدة من قِبَل IDC MarketScape.
هل أنت مستعد لاكتشاف قدرات تكامل البيانات لدى IBM؟احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا