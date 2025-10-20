تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لمنصات برامج تكامل البيانات على مستوى العالم.

تسابق المؤسسات الزمن لدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، لكن العديد منها لا ينجح في تحقيق قيمته الكاملة. تعتمد فاعلية أي نظام ذكاء اصطناعي على جودة البيانات التي يعتمد عليها وتوقيت توفرها، إذ إنّ نحو 95% من مشاريع الذكاء الاصطناعي تفشل في تحقيق وعودها بسبب ضعف جودة البيانات.

مع تزايد الطلب على بيانات موثوق بها وجاهزة للذكاء الاصطناعي، تواجه فرق الهندسة تحديات متصاعدة -من مصادر البيانات المتفرقة والبيئات الهجينة إلى قيود السيادة وتنوع التنسيقات- ما يؤدي إلى ظهور صوامع البيانات وضعف الكفاءة ونتائج غير موثوق بها. لتحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي، لا بد من اتباع نهج حديث لتكامل البيانات - نهج يربط أي نوع من البيانات عبر أي بيئة، بمرونة وقابلية توسُّع.

تستجيب IBM لهذه التحديات من خلال watsonx.data integration، وهو برنامج لتكامل البيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمم لزيادة إنتاجية فرق البيانات وتحسين كفاءتها. فهو يعمل على تبسيط عمليات استيعاب البيانات وتحويلها وتسليمها من خلال مستوى تحكُّم موحَّد لتكامل البيانات المنظمة وغير المنظمة، باستخدام الدُفعات والبث في الوقت الفعلي وعمليات التكرار.

يتم تعزيز مجموعة حلول تكامل البيانات من IBM من خلال التكامل العميق مع watsonx.data وعروض watsonx.data intelligence، لتقديم حل إدارة بيانات موحَّد وشامل للعملاء.