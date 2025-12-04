IBM Bob: حان الوقت للذكاء الاصطناعي المرن مع مبادئ الأمن أولاً

في تطوير البرمجيات الحديثة، يعد الأمان أمرًا حساسًا للغاية، ولكنه لا يزال مجرد فكرة ثانوية. نقدم إليكم IBM Bob، وهو بيئة التطوير المتكاملة (IDE) القائمة على الوكلاء لدينا، والذي قدمناه للمرة الأولى في شهر أكتوبر. تم تصميم Bob وفقًا لمبادئ الأمان أولاً، وهو يفهم مقصد المؤسسة ومستودعاتها ومعايير الأمان فيها، وقد تم تصميمه خصوصًا ليكون شريكًا في التطوير من أجل تطوير البرامج على نحو أسرع وأكثر ذكاءً. بفضل سير العمل القائم على الوكلاء والأمان المدمج ومرونة النشر على مستوى المؤسسات، لا يؤتمت Bob المهام فحسب، بل يحوِّل أيضًا دورة حياة تطوير البرامج بالكامل.

منذ أن بدأنا في بناء Bob، تبنينا فلسفة "التحول إلى اليسار"، حيث يدمج Bob الأمان في سير عمل التطوير ما يساعد على تسريع التحديث وخفض التكاليف والقضاء على الu,hzr للمطورين والمؤسسة.

عندما يُدمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل التطويري، فإنه لا يسرع البرمجة فحسب—بل يغير مشهد الأمان أيضًا. يقدم الذكاء الاصطناعي مخاطر جديدة مثل حقن المطالبات وكسر الحماية وتسميم البيانات، بالإضافة إلى تضخيمه للتهديدات المؤسسية الأوسع نطاقًا. عندما تتولى بيئات التطوير المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل القائم على الوكلاء التعامل مع عمليات البناء وبيانات الاعتماد وعمليات النشر، يكتسب المهاجمون نقاط دخول جديدة. يمكن لحقن المطالبات التلاعب بالمخرجات أو تفعيل أوامر غير آمنة. تتجاوز عمليات كسر الحماية النموذجية الحواجز الأمنية، ما يؤدي إلى الكشف عن القدرات المخفية.

يمكن لتسميم البيانات أن يفسد مجموعات التدريب بصمت، ما يؤثر في سلوك النموذج لفترة طويلة بعد نشره. لا تستطيع جدران الحماية التقليدية والماسحات الضوئية رؤية هذه التهديدات القائمة على اللغة. تحتاج المؤسسات إلى أمان مُدرِك للذكاء الاصطناعي ومدمج في أدوات المطورين ومسارات التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD)، وذلك لاكتشاف التهديدات والتخفيف من حدتها قبل وصولها إلى مرحلة الإنتاج.