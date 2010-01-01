ندوات الإنترنت عند الطلب

اكتشف كيفية تحويل مركز البيانات لديك باستخدام IBM FlashSystems
استكشف المخاطر التشغيلية الحيوية، والتشريعات الجديدة، والتحديات الواقعية للحفاظ على الامتثال للوائح.
شاهِد كيف يتعاونون لتقديم دفاعات تخزين البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرة على المرونة الإلكترونية للمؤسسات من جميع الأحجام.
يواجه قادة تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي العديد من التحديات، منها: توقعات المستخدمين المتزايدة، وعدم التسامح مع فترات التعطل، والتهديدات الإلكترونية المتزايدة، والحاجة المستمرة لإنجاز المزيد بموارد أقل. وإليك أمثلة من الحياة الواقعية.
من خلال مناقشة تفاعلية ومحفزة للتفكير، سيستخدم خبراء مجال التخزين من Technologent وIBM مجموعة واسعة من قصص العملاء الحقيقية وسيشاركون كيفية تمكُّنهم من مساعدة المؤسسات.
تعرَّف على أسباب تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 في مجال التخزين الأساسي؛ وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها في IBM Storage Virtualize.
فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنةً ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنةً بالأنظمة المماثلة.
تواصل مع مستشار للحصول على المساعدة في تهيئة حل تخزين قائم على الذاكرة الوميضية فقط باستخدام IBM Storage FlashSystem لتلبية احتياجات أعمالك.