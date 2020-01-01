الامتثال في IBM Cloud: قانون حماية البيانات العامة (LGPD) - البرازيل
رسم يُظهر شخصين يقفان على المنصات، أحدهما ينظر إلى الخريطة والآخر إلى درع أمني
ما القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD)؟

دخل القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD) حيز التنفيذ في 18 سبتمبر 2020. وقد تمت صياغة القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD) عقب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي مباشرة، ومثله مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، يُنظم كيفية جمع الأفراد والشركات البيانات الشخصية واستخدامها ومعالجتها بطريقة أخرى.

ينطبق القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD) على معالجة البيانات الشخصية من قبل فرد أو شركة إذا:

  • تمت المعالجة في البرازيل،
  • كان الغرض من المعالجة هو (1) تقديم سلع أو خدمات أو توريدها للأفراد المقيمين في البرازيل، أو (2) معالجة البيانات الشخصية للأفراد المقيمين في البرازيل
  • أو تم جمع البيانات الشخصية في البرازيل
موقف IBM

نفّذت IBM عملية لمراجعة كل منتجاتها وعروضها وخدماتها بموجب شروط القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD). كانت IBM تعتقد أن معاييرها الفنية والتنظيمية القياسية ملائمة ومتناسبة لإدارة المخاطر التي تهدد أمن الشبكات وأنظمة المعلومات كما هو مطلوب بموجب القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD). 

للرجوع إلى القوانين أو دوائر الاختصاص التي ينطبق عليها ملحق حماية البيانات في IBM، يُرجى زيارة IBM DPL. يُمكن العثور على ملحق معالجة البيانات (DPA) من IBM على موقع شروط IBM

لمزيد من المعلومات حول سياسات خصوصية البيانات لدى IBM، يُرجى زيارة مركز ثقة IBM.  إذا كان لديك مزيد من الأسئلة بشأن سياسة خصوصية IBM للعروض الخارجية، فيُمكنك الاتصال بمكتب مساعدة IBM.
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