تحوِّل UMass Memorial Health إدارة أجهزتها باستخدام IBM MaaS360.
تدير UMass Memorial Health، أكبر نظام صحي في وسط ماساتشوستس، شبكة متنامية من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية عبر سبع إلى ثماني مناطق. مع عمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك مستشفى Milford Regional، توسَّع نظام تكنولوجيا المعلومات لديهم بسرعة. إدارة الأجهزة لأقسام مختلفة مثل القلب والتمريض والطوارئ والعناية المركزة وأجهزة الأكشاك تمثِّل تحديًا، نظرًا لاختلاف التطبيقات والتصاميم ومتطلبات الشبكة في كلٍّ منها. وهذا النوع من التخصيص حسب القسم يجعل إدارة الأجهزة بشكل موحَّد أمرًا صعبًا.
غالبًا ما تتطلب حلول إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) التقليدية من فِرق تكنولوجيا المعلومات تكوين السياسات عبر واجهات متعددة. يجبر مزودو برنامج إدارة البيانات الرئيسية الرئيسيون الآخرون المسؤولين على التبديل بين إعدادات الامتثال، وميزات الجهاز، وصفحات التكوين. يؤدي هذا إلى تأخيرات وعدم كفاءة، خاصةً في قطاع الرعاية الصحية، حيث تؤثِّر التكنولوجيا مباشرةً في نتائج المرضى وإنتاجية الأطباء.
ظهر تحدٍ آخر نتيجة استخدام الأجهزة بشكل مشترك. غالبًا ما يستخدم الممرضون والأطباء والفنيون وموظفو المخازن نفس أجهزة iPad أو الأجهزة المحمولة من Zebra خلال نوبات العمل. لم يكن تعيين المستخدمين بشكل آمن مع الحفاظ على الامتثال سلسًا في الحلول المنافسة. وزيادةً على ذلك، تحتاج UMass إلى القدرة على توسيع نطاق السياسات بسرعة عبر آلاف الأجهزة، دون الحاجة إلى أن يعتمد الأطباء والممارسون على فريق تكنولوجيا المعلومات لكل تحديث.
هذا الواقع جعل من الضروري أن تمتلك UMass Memorial Health منصة MDM توفِّر الاتساق والمرونة والقدرة على التحمل على نطاق واسع. سعى فريق تكنولوجيا المعلومات لديهم إلى حل يساعد على تبسيط عمليات النشر، وتعزيز الأمان، وتقليل العبء على فريق تكنولوجيا المعلومات، ويمنح مقدمي الرعاية الأدوات المناسبة في الوقت المناسب. بالنسبة إلى UMass Memorial Health، كانت المخاطر كبيرة: أي توقف أو خطأ في الإعدادات قد يؤدي إلى تعطيل تقديم الرعاية ومهام سير عمل موافقات المرضى، وتعطيل إدارة المخزون أيضًا.
لمواجهة التحديات المتزايدة، اعتمدت UMass Memorial Health حل IBM® MaaS360 لإدارة النقاط النهائية الموحَّدة (UEM) كمنصة MDM على مستوى المؤسسة بأكملها. توفِّر المنصة واجهة موحَّدة تعتمد على السياسات لإدارة التكوينات والتطبيقات والامتثال عبر آلاف الأجهزة. على عكس الأدوات الأخرى، مكَّن MaaS360 مسؤولي تكنولوجيا المعلومات من تكوين شاشات البداية، وتقييد الوصول إلى الإنترنت، وفرض كلمات المرور، وتعيين التطبيقات - كل ذلك في إطار سياسات موحَّد.
كما ساهم هذا الحل في تمكين الأطباء. يمكن للممرضين الآن الوصول إلى كتالوج تطبيقات مخصص على MaaS360 لتحميل الأدوات الخاصة بأقسامهم دون الحاجة إلى تقديم تذاكر لفريق تكنولوجيا المعلومات، ما أدَّى إلى تسريع الوصول إلى الموارد بشكل كبير. تساعد الإدارة القائمة على الأدوار قادة تكنولوجيا المعلومات على تعيين الصلاحيات المناسبة للفنيين والمهندسين، مع حماية السياسات من التغييرات العرضية. ساهم اختيار MaaS360 في تمكين قادة تكنولوجيا المعلومات من التركيز على النمو والابتكار بدلًا من التعامل مع مشكلات الأجهزة الطارئة.
كما يوضِّح فينكات: "يوفر لنا MaaS360 المرونة والموثوقية -من تطبيق السياسات إلى الإدارة القائمة على الأدوار- ما يضمن للأطباء التركيز على المرضى بينما يُدير فريق تكنولوجيا المعلومات التنقل بسلاسة في الخلفية".
ساهم اعتماد MaaS360 في تحقيق فوائد قابلة للقياس لـ UMass Memorial Health، مع تعزيز كلٍّ من عمليات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الرعاية للمرضى. شملت النتائج تحقيق مكاسب في الكفاءة، وزيادة الموثوقية، وتحسين تجربة المستخدم عبر نظام الرعاية الصحية لديهم.
النتائج الرئيسية
تُظهر هذه النتائج أن MaaS360 ليس مجرد أداة إدارة، بل عامل تمكين حقيقي لرعاية تتمحور حول المريض. من خلال تبسيط إدارة الأجهزة، وتحسين الجاهزية التشغيلية، وتقليل التعقيدات التي يواجهها الأطباء، تمكَّنت UMass Memorial Health من تحويل استراتيجية التنقل الرقمي إلى ميزة تشغيلية حقيقية.
تُعَد UMass Memorial Health أكبر نظام صحي غير ربحي في وسط ماساتشوستس، حيث تقدِّم خدماتها لملايين المرضى سنويًا. وتضم شبكة من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والممارسات التخصصية المنتشرة عبر عدة مناطق. وتقدِّم رعاية إنسانية عالية الجودة، مع المساهمة في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي في المنطقة. شهدت توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة من خلال الاستحواذ على عدة مستشفيات لتوسيع نطاق خدماتها. تلتزم UMass باعتماد حلول تكنولوجيا معلومات متقدمة لتحقيق مهمتها: تحسين صحة مرضاها المتنوعين من خلال التعاطف والجودة والابتكار.
تبسيط إدارة أجهزتك المحمولة والنقاط النهائية الموحَّدة باستخدام IBM MaaS360
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025.
تُعَد IBM وشعار IBM وMaaS360 علامات تجارية لشركة .IBM Corp، ومسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.