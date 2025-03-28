من خلال مكاتبها الرئيسية في وارسو ولودز وبولندا، توفر Tutore تعليمًا ديناميكيًا وتفاعليًا من خلال دورات عبر الإنترنت والفصول الدراسية للأطفال والمراهقين والبالغين —بدءًا من الرياضيات واللغة الإنجليزية ووصولاً إلى البرمجة والرسومات. وهي تمتلك العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك ProfiLingua -أكبر مدرسة لغوية في الدولة- وeTerator، وهي أفضل منصة لتعلم اللغة للعملاء من الأفراد والشركات.

ينمو Tutore بسرعة حيث يصل أكثر من 335,000 طالب إلى أكثر من 60 دورة يقدمها أكثر من 2,000 معلم. كثيرًا ما يطلب المتدربون وأولياء أمورهم وكذلك المتعلمون الكبار المساعدة في التنقل في نظام التسجيل، أو يستفسرون عن خيارات الدورة وحزم الأسعار. بطبيعة الحال، تريد Tutore الرد على هذه الأسئلة المتداولة بسرعة وبكفاءة لمساعدة المتدربين على الانضمام بسهولة. لكن القيام بذلك كان يتطلب من فريق الدعم أن يقضي وقتًا طويلاً في المهام الإدارية المتكررة—وهو وقت يمكن استثماره بشكل أفضل في مساعدة المتدربين وتنمية الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تتمثل إحدى مزايا منصة التعلم عبر الإنترنت في إتاحة الفرصة للمتدربين المحتملين والحاليين للتقديم أو الدراسة—وإرسال الأسئلة—في أي وقت. وقد كانت إضافة تغطية الموظفين على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع للتعامل مع استفسارات المتدربين بمثابة تكلفة لا يمكن تحملها بالنسبة إلى Tutore.

يقول رادوسلاف كورتشينسكي، المالك المشارك ورئيس قسم الخدمات الرقمية لدى Tutore: "لقد كنا ندرك أن إزالة عبء العمل بخصوص الاستفسارات التي يسهل الإجابة عنها من شأنه أن يسمح لموظفي الدعم الماهرين بمساعدة العملاء في مواجهة تحديات أكثر صعوبة. وبالإضافة إلى ذلك، أردنا أن يكون للمتدربين مساعد تعليمي ذكي من شأنه تحسين تجربة التعلم".