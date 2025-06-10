كيف يمكنك إثبات أن استراتيجيتك السحابية قد حققت بالفعل الفوائد المرجوة للأعمال؟
تُعَد TUI Group أكبر منظمة سياحية متكاملة في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هانوفر، ألمانيا. بخبرة تتجاوز 50 عامًا في قطاع السياحة، تخدم TUI أكثر من 27 مليون عميل سنويًا.
والتزامًا برسالتها المتمثلة في "التميُّز في تجارب الترفيه"، تنقِل الشركة عملاءها إلى أكثر من 180 وجهة حول العالم، مقدمةً تجارب سفر مرنة ومصممة حسب الطلب. تمتلك TUI حضورًا عالميًا يشمل 4,400 فندق في أكثر من 30 دولة، وخمس شركات طيران بأسطول يضم 130 طائرة، و16 سفينة سياحية، وأكثر من 1,000 وكالة سفر، كما توفِّر لعملائها رحلات متعددة الوجهات مع أكثر من 5,000 خيار مختلف.
تمكَّنت TUI من تحويل مشهدها التقني بشكل جذري من خلال استراتيجية سحابية متسقة. خلال رحلتها نحو الحوسبة السحابية، نقلت TUI أعباء العمل المعتمدة على مراكز البيانات والموزعة في أنحاء أوروبا إلى السحابة، واستبدلت أنظمتها البرمجية بحلول مدعومة بالسحابة، وأعادت تنظيم فِرَق تكنولوجيا المعلومات لديها. من خلال مفهوم ما يُعرف باسم "نموذج المجالات" لدى TUI، تم استبدال الحلول المحلية المعزولة التي كانت تُستخدَم في الأسواق المختلفة بتطبيقات سحابية عالمية مصممة أصلًا للعمل في بيئة سحابية. منذ بدء التحول في مطلع عام 2018، اكتمل تنفيذ البنية التحتية التكنولوجية الأساسية، إلى جانب التحول التنظيمي، وتستمر عملية نقل الخدمات من الأنظمة القديمة كما هو مخطط، مع هدف إغلاق مراكز البيانات الفعلية بحلول عام 2025.
هذا التحول التكنولوجي الشامل، الذي ركَّز على الكفاءة والقدرة على التوسع الديناميكي، تطلَّب أيضًا إعادة التفكير في إدارة تمويل تكنولوجيا المعلومات.
عميل تقدِّم لهم TUI الخدمات سنويًا
تقليل تكاليف السحابة في عام 2020 مع الحفاظ على استمرارية الأعمال
سَعَت TUI إلى تحقيق كفاءة في التكاليف من خلال توفير رؤية شاملة لإنفاق السحابة عبر جميع الحسابات ومزودي الخدمات، بما في ذلك الحاويات، والدعم، ورسوم الخدمات المشتركة. وتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ IBM Cloudability. تُتيح المنصة إمكانية الربط المستمر بين الإنفاق على السحابة وأهداف العمل، مع إعداد التقارير على مستوى التطبيقات ووحدات الأعمال.
تمكَّنت TUI من خلال تطبيق Cloudability من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثمارات السحابة وتحسين تتبُّع الميزانية على مستوى الفرق. من خلال التخطيط والتنبؤ المدعومين بالتعلم الآلي، وفَّر Cloudability رؤية فورية للتوجهات والحالات الشاذة في التكاليف، ما أتاح لفرق تكنولوجيا المعلومات التعاون مع وحدات الأعمال لتقييم الإجراءات المناسبة وفرص التحسين المحتملة.
يقول Yasin Quareshy، رئيس قسم التكنولوجيا والسحابة في مجموعة TUI: "باستخدام منصة Apptio المركزية لإدارة التكاليف السحابية، أصبحت لدينا الآن قاعدة بيانات موحدة لتكاليف التكنولوجيا والتخطيط، تشمل أقسام تكنولوجيا المعلومات والمالية والأعمال والإدارة". "وللحصول على فهم أفضل لتحليلات التكلفة والقيمة، يتم تخصيص عرض فردي لكل دور يركِّز على المجالات ذات الصلة به".
تدعم الرؤية الشاملة لقيمة الأعمال المحققة عبر البنية التحتية السحابية إدارة التغيير التكنولوجي في TUI نحو ثقافة العمليات المالية السحابية (FinOps): من خلال التعاون بين الأقسام، واتخاذ القرارات بشكل لا مركزي، والتكيف السريع مع التغيير باستخدام آليات رقابة أو مؤشرات أداء.
ولتحقيق ذلك، قامت Cloudability بتبسيط عمليات إعادة تحميل التكاليف والعرض التحليلي للتكاليف. وهذا يعني أن الشؤون المالية لتقنية المعلومات يمكنها تخصيص الموارد السحابية لوحدات الأعمال المسؤولة عنها وإصدار فواتير دقيقة لها. يقول João Vieira Santos، رئيس قسم التكنولوجيا في TUI: "هذا يعزز الوعي بالتكاليف لدى قسم تكنولوجيا المعلومات ويشجع الفرق على تحسين أعباء العمل السحابية لتحقيق أقصى قدر من الربحية".
لتأسيس ثقافة العمليات المالية بين فرق تكنولوجيا المعلومات المنتشرة جغرافيًا، كانت الخطوة الأولى هي تنفيذ Cloudability، ثم تدريب مجموعة مركزية من المستخدمين. تم وضع أفضل ممارسات العمليات المالية خلال هذه العملية ومشاركتها مع الفرق التي خضعت لاحقًا للتدريب، لضمان الاتساق على مستوى الشركة في أطر العمل والعمليات المعتمدة على السحابة.
خلال السنوات الثلاث الماضية، ظهر بوضوح كيف ساهمت الاستراتيجية السحابية في تحسين المرونة، وقابلية التوسع، وتحقيق القيمة في TUI، ومدى تأثيرها في تلك الجوانب. على سبيل المثال، في عام 2019، تم توسيع قدرة تكنولوجيا المعلومات بشكل فوري لتلبية الطلب المتزايد بعد إفلاس مجموعة السفر العالمية Thomas Cook. وقال Yasin Quareshy إنه بعد مرور عام، كانت هناك حاجة إلى تدابير تعويضية.
يقول Yasin Quareshy: "مع تراجع السياحة في عام 2020، تمكَّنا من تقليل تكاليف السحابة إلى النصف دون التأثير في استمرارية الأعمال، على سبيل المثال، من خلال تقليل استهلاك الموارد في الاختبار والتطوير". "ومن خلال Cloudability، استطعنا تحليل التوفير في التكاليف على نطاق عالمي، وربط كل إجراء تكيُّف بالمجموعة التي تأثرت به. بالإضافة إلى ذلك، توفِّر المنصة توصيات مثل التحجيم المناسب وشراء المثيلات المحجوزة، ما ساعدنا على تحديد فرص تحسين التكاليف".
في مرحلة التعافي الاقتصادي الحالية، استأنفت TUI بعض مشروعات تطوير السحابة وتكنولوجيا المعلومات التي تم تعليقها. وللاستعداد لتقلبات السوق المستقبلية، يتم أخذ مفهوم اقتصاديات الوحدات بعين الاعتبار. وهنا، تم تصميم المقاييس الرئيسية التي ظهرت ضمن Cloudability لضمان إدارة العلاقة بين استهلاك السحابة وأداء وحدات الأعمال الفردية بشكل مثالي. والهدف من ذلك هو استخدام ذلك لالتقاط الحالة الحالية بحيث يمكن لمجموعات CloudOps مواءمة توفير واستخدام الموارد السحابية مع ظروف الأعمال.
أتاح تنفيذ TUI لمنصة Cloudability في النهاية إثبات قيمة إنفاقهم واستراتيجيتهم السحابية، مع الحفاظ على انخفاض التكاليف السحابية واستمرار المرونة في العمليات.
تُعَد TUI Group أكبر منظمة سياحية متكاملة في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هانوفر، ألمانيا. بخبرة تتجاوز 50 عامًا في قطاع السياحة، تخدم TUI أكثر من 27 مليون عميل سنويًا.
ربط استثمارات التكنولوجيا بنتائج الأعمال وزيادة قيمة الأعمال التي تقدِّمها تكنولوجيا المعلومات. يُتيح لك Apptio ربط استثماراتك التقنية بقيمة واضحة للأعمال.
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أُنتج في الولايات المتحدة، أكتوبر 2023.
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