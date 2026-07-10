مثّل إطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول في كيفية إنجاز العمل وتوثيقه وتنفيذه عبر مختلف القطاعات. اكتسب العاملون في مجال المعرفة فجأة طرقًا جديدة لصياغة الأفكار، والبحث عن المعلومات، وتسريع عملية اتخاذ القرار. في الوقت نفسه، واجهت المؤسسات حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن الوصول إلى النماذج، وحوكمة البيانات، وكيفية تفعيل هذه الأدوات بأمان على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، كان على trivago تلبية المتطلبات الصارمة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات والسيادة الرقمية. أدى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي العامة إلى إثارة مخاوف بشأن معالجة المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات أو نقلها خارج الاتحاد الأوروبي، مما حدّ من قدرة الفرق على تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي بحرية. أدى ذلك إلى ظهور حاجة ملحة لبيئة عمل آمنة ومخصصة للمؤسسات، حيث يمكن للموظفين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بأمان، مع ضمان سيادة البيانات، والحوكمة، والامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي. لم يكن الخطر يكمن في اعتماد التكنولوجيا الخاطئة فحسب، بل أيضًا في التقدم ببطء شديد في الوقت الذي كانت فيه طبيعة العمل تتغير بالفعل.

في هذا السياق الأوسع، أدركت trivago أن تحدياتها الحالية ستصبح أكثر وضوحاً ما لم تتبنَّ نهجاً جديداً. كان السوق يتحرك بسرعة، مع تفوق نماذج مختلفة في مهام مختلفة. إن تكلفة إدارة الاشتراكات وحسابات الدخول والسياقات الذهنية المنفصلة كانت تقوض مكاسب الإنتاجية التي كان من المفترض أن يوفرها الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، لم يكن الاعتماد على مزود واحد بديلاً آمناً؛ إذ إن تغييرات الأسعار، أو إيقاف النماذج، أو انقطاع الخدمة قد تؤدي إلى تعطيل سير العمل دون سابق إنذار، مما يخلق مخاطر تركز لا يمكن لأي مؤسسة تجاهلها. خلقت هذه التحديات فرصة لـ Trivago لإنشاء واجهة آمنة وموحدة للتفاعل مع بيانات المؤسسة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تبسيط الوصول إلى المعلومات الموزعة، مع تمكين الاستخدام الآمن والمتوافق والقابل للتوسع للذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن بيئات خاضعة للرقابة.

كان إنشاء وثائق عالية الجودة، وخطط المشاريع، ودراسات الجدوى يتطلب جهداً يدوياً كبيراً، مما أدى إلى إبطاء وتيرة التنفيذ في بيئة تتسم بطبيعتها بالسرعة وروح المبادرة.

احتاجت trivago إلى وسيلة للاستجابة للتحول الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز الإنتاجية، والحفاظ على المعرفة، وتمكين الموظفين على جميع المستويات من العمل بشكل أسرع واتخاذ قرارات أفضل.