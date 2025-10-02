لدعم رؤيتها نحو مؤسسة مترابطة، اعتمدت TEPL إطار عمل التكامل بين الأعمال B2B من الجيل التالي الذي طوَّرته Tata Consultancy Services (TCS)، إحدى شركات مجموعة Tata، والمبني على منصة ®IBM webMethods Hybrid Integration وفَّر إطار العمل الجاهز للمستقبل هذا قابلية التوسع والمرونة التي كانت TEPL بحاجة إليها لتوحيد منظومتها المتنامية.

كخطوة أولى، تم إدخال إطار عمل قائم على القوالب لجمع المعرفة في سير العمل لتوثيق وتحليل الواجهات الحالية، وصِلات الشركاء، وتكاملات الأنظمة عبر الكيانات التي تم الاستحواذ عليها. ساعدت هذه العملية على إنشاء أساس منظم للتكامل السلس.

استخدمت TCS منصة IBM webMethods Hybrid Integration لإنشاء نظام متين للتكامل بين التطبيقات (A2A) والأعمال (B2B) يربط الأنظمة الرئيسية لدى TEPL. شملت الأنظمة المتصلة نظام تنفيذ التصنيع (MES)، وإدارة وتنفيذ الطلبات، وإدارة المخازن، وصيانة المصانع، وSAP، وإدارة دورة حياة المنتج (PLM)، وإدارة علاقات المورِّدين، وأنظمة اللوجستيات التابعة لأطراف ثالثة، وغير ذلك.

من خلال الشراكة الاستراتيجية بين TCS وIBM، تمكَّنت TEPL من تبسيط عمليات الترخيص وضمان تنفيذ سريع لمنصة التكامل. وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ نموذج حوكمة للتكامل، مع اعتماد أفضل الممارسات، وإرشادات موحَّدة، وأدوار محددة بوضوح لضمان قابلية التوسع على المدى الطويل، والاتساق، والتميز التشغيلي.