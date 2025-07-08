مؤسسة عالمية متخصصة في هندسة موثوقية الموقع (SRE) للبرمجيات تصبح أكثر مرونة باستخدام الأتمتة
يلعب فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) في شركة IBM دورًا حاسمًا في الحفاظ على موثوقية وأمن عروض البرمجيات كخدمة (SaaS) والبنية التحتية للخدمات المدارة من IBM. يعمل فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) عبر IBM Cloud®، وAWS، وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform، ويقدم ما يقرب من 70 حلاً من حلول البرمجيات كخدمة على مستوى العالم، ويجمع كميات هائلة من البيانات وصولاً إلى مستوى الخدمات المصغرة.
شكل إنشاء تقييم شامل للمرونة تحدياً كبيراً لهذا الفريق. يشرح Kevin Yu، مهندس موثوقية الموقع الرئيسي، قائلاً: "تضمنت أساليبنا السابقة ورش عمل واستخدامًا مكثفًا لجدول بيانات التقييم مقابل الدليل الذي كان يستغرق شهورًا لإكماله وكان تحديثه أيضًا يمثل تحديًا. وتفتقر هذه الأساليب إلى القدرة على توفير رؤية شاملة لوضع المرونة في نظامنا".
احتاج فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) أيضًا إلى حل لقياس المقاييس الرئيسية للمرونة وتتبعها بدقة، مثل التوافر وإمكانية الاسترداد وقابلية الملاحظة بمرور الوقت لتحديد نقاط الضعف وتنفيذ التحسينات بفعالية.
كان تعزيز التقييمات التشغيلية الشهرية (MOR) يمثل تحديًا رئيسيًا آخر. أعاقت أوجه القصور في عملية التقييمات التشغيلية الشهرية (MOR) الحالية لفريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) قدرتهم على تحديد المشكلات وحلها بسرعة. وقد زادت حالات الانعزال من تعقيد العملية، مما جعل من الصعب مواءمة الفرق المختلفة مع استراتيجية مرونة مشتركة.
قام فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) بنشر منصة ®IBM Concert لمساعدتهم على تقليل حالات الانعزال ودفع التحسين المستمر وإطلاق العنان لنهج قابل للتكرار بشأن المرونة.
يجمع الحل بين الأتمتة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار عمل موحد وقابل للتوسع لتقييم المرونة وتعزيزها والحفاظ عليها.
قبل تنفيذ برنامج IBM Concert، كانت تقييمات المرونة مهمة يدوية تتطلب عمالة كثيفة قد تستغرق شهوراً لإكمالها. وقد قام إطار عمل المرونة الخاص بالحل بأتمتة هذه العملية، مما يوفر رؤية شاملة لمقاييس المرونة الرئيسية مثل التوافر وإمكانية الاسترداد وقابلية الملاحظة. لقد أدت الأتمتة إلى تقليل الوقت والجهد المطلوبين بشكل كبير، مما مكّن فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) من التركيز على تعزيز متانة التطبيق وموثوقيته.
كانت عملية التقييمات التشغيلية الشهرية (MOR) السابقة غير فعالة وتستغرق وقتاً طويلاً، وغالباً ما تتطلب مئات الساعات لاستخراج البيانات وتجميعها. وبفضل نظام IBM Concert، أصبح فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) الآن يقوم بتلخيص البيانات وإعداد تقارير عنها بشكل أكثر كفاءة، ثم يقدم أدق المعلومات إلى الأطراف المعنية لتقييم الامتثال والتخطيط الاستراتيجي. يعمل الحل أيضًا على دمج البيانات من مصادر مختلفة لإنشاء رؤية موحدة تعزز قدرة فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) على حل المشاكل.
كما يوضح Yu، "ساعدنا Concert على كسر الصوامع وزيادة الإنتاجية. لدينا الآن إطار عمل قابل للتوسع لقياس وتحسين واستدامة مرونة التطبيقات على مستوى IBM."
أدى نشر إطار عمل المرونة في IBM Concert إلى تحقيق نتائج تحويلية لفريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) التابع لشركة IBM.
يقول Yu: "لقد غيّر الحل نهجنا تجاه مرونة التطبيقات". "من خلال أتمتة عملية جمع بيانات المرونة الرئيسية، عالجنا مشكلة الصوامع وقمنا بتفعيل المرونة. ونتيجة لذلك، قلل وضع المرونة في IBM Concert عدد أيام عمل الأشخاص في تقييم المرونة على مستوى المؤسسة لكل تطبيق بنسبة 62%، مقارنة بالتقييم اليدوي1
يقول فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) إن التحول قد أدى أيضاً إلى تحسين إنتاجيتهم وتعزيز التعاون مع الفرق الأخرى بشكل أفضل. باستخدام إطار العمل الموحد للحل، يمكن لفريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) أن يوائم بين مختلف أجزاء المؤسسة مع استراتيجية مرونة مشتركة حيث يلاحظون تحسناً في التنسيق والتواصل بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت قدرات إعداد التقارير الشاملة والمتسقة في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل شركة IBM. أشار الأطراف المعنيون الداخليون إلى أن لديهم الآن فهماً أفضل لمقاييس المرونة وإدارة المشكلات، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
ومن خلال الاستفادة من وضع المرونة في IBM Concert، حقق فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) نهجاً أكثر انسيابية وفعالية لتقييم المرونة وعمليات التقييم التشغيلية الشهرية، مما يساعد على ضمان بقاء البنية التحتية لخدمات البرمجيات كخدمة والبنية التحتية للخدمات المدارة في IBM موثوقة وآمنة. يقول Yu: "أدى وضع المرونة في IBM Concert إلى تقليل ساعات عمل فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) لدى IBM التي يقضيها في التقييمات التشغيلية الشهرية بمقدار 72% مقارنة بإنتاج التقرير يدويًا"1
مؤسسة IBM Software SRE هي فريق عالمي يركز على تقديم حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) للإنتاج عالي التوافر والقابل للتوسع من أجل منتجات برامج IBM. يقوم فريق Software SRE بتوفير الحوادث ونشرها ومراقبتها وصيانتها وإدارتها من خلال توحيد الأدوات والعمليات والأتمتة ودفاتر التشغيل والممارسات. ويعملون عن كثب مع فرق تطوير برامج IBM لتصميم التغييرات وتنفيذها، مما يوفر خدمة مرنة للغاية طوال دورة حياة البرنامج.
يجمع IBM Concert بين الأتمتة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار عمل موحد وقابل للتوسع لتقييم المرونة وتعزيزها والحفاظ عليها.
1: بناءً على نتائج اختبار داخلي. قد تختلف النتائج الفردية.
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