بلغت القيمة الاسمية للأوراق المالية المرتبطة بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (LIBOR) بالدولار الأمريكي ذروتها في عام 2012، عندما وصلت إلى 200 تريليون دولار أمريكي. إلا إن فضيحة التلاعب في سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن أدت إلى إجراء إصلاح شامل لآليات تحديد أسعار الفائدة على مستوى العالم في عام 2010.
وقد أدى هذا الإصلاح الشامل إلى ظهور معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، وهو معدل آمن حل محل سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (LIBOR) بالدولار الأمريكي إلى حد كبير في عام 2021. جرى تطوير معدل SOFR بما يتوافق مع مبادئ المؤشرات المالية التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ما أدى إلى عملية انتقال ناجحة.
ومع ذلك، لازال ثمة تحدي واحد - وهو عدم وجود عنصر فارق ائتماني، والذي كان مهمًا في مؤشر LIBOR. نتيجةً لذلك، جرى تطوير مؤشرين بديلين من مؤشرات المخاطر الائتمانية: سعر الفائدة المعروض بين البنوك الأمريكية (Ameribor) ومؤشر بلومبرج للعائد المصرفي قصير الأجل (BSBY). وعلى الرغم من النجاح الأولي، إلا إن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية قررت أن كلا المؤشرين لا يتوافق مع مبادئها، وتوقف العمل بمؤشر BSBY.
في عالم ما بعد LIBOR، بحثت المؤسسات المالية عن مؤشر موثوق وفائق يتمكن من مراعاة مخاطر الائتمان المرتبطة بأموال الديون المصرفية غير المضمونة. وبالنظر إلى هذه الحاجة، سعت أكاديمية SOFR، بالتعاون مع مسؤول متخصص في المؤشرات، إلى إنشاء مؤشرين تكميليين - Across-the-Curve Credit Spread Index® (AXI) و ®Financial Conditions Credit Spread Index® (FXI) - من شأنهما أن يكونا بمثابة مؤشرات مخاطر ائتمانية إضافية في مؤشر SOFR.
ولكسب ثقة السوق وتحقيق الامتثال التنظيمي، احتاجت أكاديمية SOFR إلى إجراء مراجعة مستقلة تتمكن من تقييم مدى امتثال المؤشرات لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وعلى وجه الخصوص، كان عليها أن تمتثل لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) رقم 6 (تصميم المؤشرات) و7 (كفاية البيانات) و9 (شفافية القرارات). لم يستوف مؤشرا Ameribor وBSBY هذه المبادئ، ما أدى في النهاية إلى فشلهما. وإذا فشلت أكاديمية SOFR في الالتزام بهذه المبادئ المتعلقة بمضمون المؤشر، فمن المحتمل أن يتطلب الأمر تغيير منهجية المؤشر وليس حوكمته.
تعرف على خبراء ®IBM® Promontory.
تعاونت أكاديمية SOFR مع شركة IBM Promontory لإجراء تقييم متعمق لمدى التزام مؤشري AXI وFXI بمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وخلال التقييم، قُدمت خمس توصيات مهمة لتعزيز المؤشرات:
1. وضع آليات احتياطية واضحة.
أوضحت شركة Promontory أنه في حين أن مؤشري AXI وFXI لديهما مخصصات للمشكلات التقنية قصيرة الأجل، إلا إنه لم يكن هناك إجراء احتياطي محدد بوضوح يُتبع في حال انعدام توافر البيانات أو انخفاض أحجام المعاملات لفترات طويلة. واستجابة لذلك، أضافت أكاديمية SOFR منهجيات احتياطية ضمن إطار عمل مؤشري AXI وFXI، ما ساعد على ضمان موثوقية المؤشرات حتى خلال فترات اضطراب السوق.
على سبيل المثال، إذا كانت البيانات غير متوفرة أو أقل من الحدود الدنيا لفترات طويلة، فسيتحول مؤشر AXI تلقائيًا إلى مؤشر FXI مطروحًا منه متوسط السنوات الخمس الماضية للفرق بين مؤشري AXI وFXI.
2. تعزيز الشفافية في حسابات المؤشر.
لزيادة الامتثال للمبدأ رقم 9 (شفافية القرارات)، أوصت شركة Promontory بتعزيز الشفافية في نهج الترجيح لبيانات المعاملات. لذا، قدمت أكاديمية SOFR تفسيرات مفصلة في وثائق منهجيتها، وحددت بوضوح كيفية استخدام أحجام المعاملات واستحقاقها لحساب المعدلات غير المقاسة ومتوسط الاستحقاق. وقد أتاح ذلك للمتعاملين في السوق اكتساب معارف واضحة بشأن كيفية تحديد المعدلات اليومية للمؤشرات.
3. إضافة إطار عمل لمراقبة ظروف السوق.
حددت مراجعة شركة Promontory الاختلالات المحتملة في السوق في حال بدء الرجوع إلى المؤشرات على نطاق واسع في العقود المالية. ولمعالجة هذه المشكلات، طبّقت أكاديمية SOFR إطار عمل للمراقبة من أجل تتبع أحجام التداول ومنع "مشكلة الهرم المقلوب"، حيث يمكن أن تفوق أحجام التداول في المنتجات المتصلة بالمؤشر المعاملات التي تُغذي المؤشر نفسه بشكل كبير. وقد ساعدت هذه الحوكمة الاستباقية مؤشري AXI وFXI على البقاء متكيفين مع ظروف السوق.
4. وضع منهجية مفصلة للحدود الدنيا للحجم.
أشارت شركة Promontory إلى أنه على الرغم من أن الحدود الدنيا للحجم كانت جزءًا من مؤشري AXI وFXI، إلا إنها كانت غير محددة بوضوح في المنهجية. استجابت أكاديمية SOFR من خلال تعيين الحدود الدنيا لحجم المعاملات المحددة التي إذا انخفضت حجم المعاملات عنها، فلن تُنشر المعدلات اليومية الجديدة. وقد ساعد ذلك على حفاظ مؤشري AXI وFXI على الدقة والنزاهة من خلال تجنب الخلل الناتج عن عدم كفاية البيانات.
5. إجراء مراجعات وتعديلات مستمرة.
تُجري أكاديمية SOFR ومسؤول مؤشراتها عملية مراجعة سنوية لمراقبة المؤشرات باستمرار، بهدف الحفاظ على ملاءمتها واتساقها مع ظروف السوق والمتطلبات التنظيمية. وقد جعل هذا الأمر مؤشرا AXI وFXI يتمكنان من التكيف مع تطور الأسواق المالية، مع الحفاظ على الامتثال واستمرارية الأعمال.
وبعد إجراء هذه التحسينات، خلصت شركة Promontory إلى أن مؤشري AXI وFXI قد التزما بمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) رقم 6 و7 و9 المتعلقة بالجودة والشفافية والموثوقية. حقق مؤشرا AXI وFXI حاجة السوق إلى مؤشر مخاطر ائتمانية يكمل مؤشر SOFR بموثوقية.
بفضل إصدار مؤشري AXI وFXI، أصبح لدى أكاديمية SOFR القدرة على التأثير في القطاع المالي من خلال سلسلة من المزايا التحويلية:
1. استعادة الثقة في المؤشرات.
من خلال دعم الشفافية التامة والالتزام بمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، تساعد أكاديمية SOFR على استعادة الثقة في مؤشرات المخاطر الائتمانية.
2. زيادة التبني في السوق.
يكتسب مؤشرا AXI وFXI زخمًا كبيرًا، لا سيما بين البنوك الكبرى التي تتطلع إلى وجود مؤشرات مخاطر ائتمانية لاستخدامها مع مؤشر SOFR. توفر هذه المؤشرات أداة أساسية للتسعير وإدارة مخاطر الائتمان.
3. تعزيز الامتثال التنظيمي.
يضع التنفيذ الناجح لهذه المؤشرات معيارًا جديدًا للامتثال التنظيمي، ما يجعل مؤشري AXI وFXI رائدين في المجال ويكونا بمثابة نماذج لتطوير المؤشرات المستقبلية.
4. تعزيز المرونة التشغيلية.
تساعد المنهجية المحسّنة والآليات الاحتياطية على ضمان عمل مؤشري AXI وFXI بفعالية خلال فترات اضطراب السوق، ما يوفر الاتساق والموثوقية في ظروف السوق المختلفة.
وبمساعدة IBM Promontory، أثبتت أكاديمية SOFR أن مؤشري AXI وFXI يتوافقان تمامًا مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ما يوفر إطار عمل موثوقًا وشفافًا للمؤشرات في عالم ما بعد LIBOR. أصبح AXI وFXI الآن مؤشرين للمخاطر الائتمانية متوافقين مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ما يوفر للأسواق المالية الأدوات اللازمة لتقييم مخاطر الائتمان المحيطة بها وإدارتها.
أكاديمية SOFR (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي مؤسسة مقرها الولايات المتحدة تقدم خدمات التعليم الاقتصادي وتوفر معلومات حول السوق. تعمل أكاديمية SOFR على تشغيل مؤشرات المخاطر الائتمانية AXI وFXI الأولى من نوعها في نطاقات العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وتسعى جاهدة لإصلاح المعدل المرجعي على مستوى العالم. فيما يلي علامات تجارية مسجلة تابعة لشركة SOFR Academy، في الولايات المتحدة - ®Across-the-Curve Credit Spread Index ، وFinancial Conditions Credit Spread Index، و®AXI، و®FXI
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