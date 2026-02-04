Ricoh Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما يلي باسم Ricoh)—المعروفة منذ وقت طويل بأعمال الطابعات متعددة الوظائف—أعلنت في عام 2020 تحولها إلى “شركة خدمات رقمية”، في إشارة إلى انتقالها بعيدًا عن نموذج الأعمال التقليدي القائم على معدات المكاتب.

ومن خلال عمليات الاندماج والاستحواذ وتوسيع نطاق خدمات رقمية جديدة، نمت أعمال Ricoh عالميًا، بالتوازي مع دعم مبادرات التحول الرقمي (DX) لدى العملاء. وفي الوقت نفسه، سعت الشركة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التحول الرقمي الداخلي عبر تحديثٍ تدريجي للأنظمة الأساسية—التي كانت تُحسَّن سابقًا وفق احتياجات كل حالة على حدة طوال أكثر من 20 عامًا—نحو منصات تتمحور حول البرمجيات كخدمة (SaaS).

مع استمرار اتساع نطاق وتوقعات تكنولوجيا المعلومات، برزت عملية تطوير الصيانة والعمليات كأحد التحديات الرئيسة. ولأن قيمة الأنظمة تميل إلى التراجع مباشرةً بعد الإطلاق، يصبح التحسين المستمر ضرورة للحفاظ على فعاليتها. غير أن الصيانة والعمليات تُصنَّف غالبًا ضمن تكاليف استمرارية الأعمال، ما رسّخ ثقافةً تُقدّم خفض التكاليف على مبادرات رفع النضج التشغيلي أو خلق قيمة جديدة.

ولتجاوز هذا الواقع، بدأت Ricoh بإدخال منظورٍ إستراتيجي إلى الصيانة والعمليات، عبر إحداث تحولٍ جذري في طريقة التفكير أولًا.