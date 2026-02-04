تسريع التحول الرقمي (DX) ودفع التحول المؤسسي عبر الصيانة والعمليات المتقدمة

تعمل Ricoh على تحديث الأنظمة الأساسية التي ظلت قيد التشغيل لأكثر من 20 عامًا، بالتوازي مع الارتقاء بمستوى نضج الصيانة والعمليات. ومنذ عام 2015، تحافظ الشركة على الشراكات الإستراتيجية مع IBM Japan، وتقود جهود الإصلاح عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

شركاء أعمال يتصافحون عقب مفاوضات ناجحة.
التحديات التي تواجه تطوير الصيانة والعمليات في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي (DX)

Ricoh Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما يلي باسم Ricoh)—المعروفة منذ وقت طويل بأعمال الطابعات متعددة الوظائف—أعلنت في عام 2020 تحولها إلى “شركة خدمات رقمية”، في إشارة إلى انتقالها بعيدًا عن نموذج الأعمال التقليدي القائم على معدات المكاتب.

ومن خلال عمليات الاندماج والاستحواذ وتوسيع نطاق خدمات رقمية جديدة، نمت أعمال Ricoh عالميًا، بالتوازي مع دعم مبادرات التحول الرقمي (DX) لدى العملاء. وفي الوقت نفسه، سعت الشركة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التحول الرقمي الداخلي عبر تحديثٍ تدريجي للأنظمة الأساسية—التي كانت تُحسَّن سابقًا وفق احتياجات كل حالة على حدة طوال أكثر من 20 عامًا—نحو منصات تتمحور حول البرمجيات كخدمة (SaaS).

مع استمرار اتساع نطاق وتوقعات تكنولوجيا المعلومات، برزت عملية تطوير الصيانة والعمليات كأحد التحديات الرئيسة. ولأن قيمة الأنظمة تميل إلى التراجع مباشرةً بعد الإطلاق، يصبح التحسين المستمر ضرورة للحفاظ على فعاليتها. غير أن الصيانة والعمليات تُصنَّف غالبًا ضمن تكاليف استمرارية الأعمال، ما رسّخ ثقافةً تُقدّم خفض التكاليف على مبادرات رفع النضج التشغيلي أو خلق قيمة جديدة.

ولتجاوز هذا الواقع، بدأت Ricoh بإدخال منظورٍ إستراتيجي إلى الصيانة والعمليات، عبر إحداث تحولٍ جذري في طريقة التفكير أولًا.
خفض بنسبة 28% خفض بنسبة 28% في عدد الموظفين المكافئ للدوام الكامل (FTE) على مدى 10 سنوات، من سبتمبر 2015 إلى أكتوبر 2025.
تُعَدّ IBM شريكَنا الأكثر ثقةً وتقديرًا على أرض الواقع. ونتطلع إلى استمرار دعم IBM الشامل والمتواصل.
Keitsune Hamanaka Ricoh Corporation نائب المدير العام للعمليات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات، قسم الاستراتيجية الرقمية؛ ومدير مركز التحكم المؤسسي لتكنولوجيا المعلومات.
توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحقيق عمليات دون تدخل بشري

للارتقاء بنضج الصيانة والعمليات، ركزت Ricoh أولًا على تغيير عقلية المؤسسة. وأُعيد تموضع الصيانة والعمليات، لا بوصفها تكاليف فحسب، بل بوصفها أنشطة استراتيجية تعزز قيمة النظام، مع تحديد الأدوار والتوقعات بوضوح. وكما يوضح Keitsune Hamanaka، نائب المدير العام للعمليات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات في قسم الاستراتيجية الرقمية، ومدير مركز التحكم المؤسسي لتكنولوجيا المعلومات: "نمنح أنفسنا الوقت لتغيير طريقة تفكيرنا—من اعتبار عدم إنفاق المال فضيلة، إلى الاستثمار حيث يلزم لزيادة قيمة النظام".

كما أدخلت Ricoh ممارسات حديثة مثل مراقبة الأداء المستمرة، والتكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، وإدارة الأداء، ما عزّز تدريجيًا وضوح الرؤية على مستوى النظام ودفع التحسينات التشغيلية المتواصلة.

في عام 2015، دخلت IBM في شراكة استراتيجية لدعم تحول تكنولوجيا المعلومات لدى Ricoh، وعملت عن كثب مع الشركة على تطوير أنظمتها الأساسية وصيانتها وتشغيلها. في المرحلة الأولى، شملت المبادرات تحسين الإنتاجية عبر أتمتة المهام الروتينية بالاعتماد على RPA، وأتمتة الاختبارات بالاستفادة من الأصول القائمة، والتحسين المستمر لجودة العمليات.

في المرحلة الثانية، أطلقت Ricoh مشاريع لتحديث الأنظمة الحيوية للإنتاج بالاعتماد على SAP ووسّعت نطاق الصيانة والدعم التشغيلي ليشمل بيئة SAP الأوسع. وفي مجال يُعَد فيه استقرار التشغيل أمرًا مسلّمًا به في كثير من الأحيان، اعتمدت Ricoh نهجًا استراتيجية، حيث عملت كوادرها داخل اليابان وخارجها كفريق واحد متكامل لتقديم دعم استباقي للأنظمة.
تعظيم قيمة تكنولوجيا المعلومات لدفع عجلة التحول الرقمي

ومن خلال الارتقاء بالصيانة والعمليات عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، حققت Ricoh تشغيلًا مستقرًا للأنظمة واستجابة أسرع للحوادث. ومن خلال خدمة Application Maintenance and Operations (AMS) من IBM، خفّضت الشركة عدد الموظفين المكافئ للدوام الكامل (FTE) المخصصين للصيانة والعمليات بنسبة 28% عبر نحو 90 تطبيقًا للمبيعات والمقر الرئيسي، وذلك على مدى يقارب عشر سنوات من سبتمبر 2015 إلى أكتوبر 2025. وإلى جانب خفض التكاليف، نجحت Ricoh أيضًا في تحويل دور تكنولوجيا المعلومات نحو خلق قيمة استراتيجية.

وفي هذه المبادرة، قامت Ricoh بإظهار مسار خلق القيمة المستمر وقياسه عبر أطر للتشارك في الابتكار، مثل نموذج تقاسم الألم–المكسب الذي يوزّع التحديات والمنافع بين الأطراف، إضافةً إلى برنامج لخفض التكاليف يعتمد تبنّي حلول جديدة لتقليل الإنفاق. ومع الاستفادة من مزيجٍ هجين من الموارد المحلية والعالمية، أسهمت هذه الجهود في رفع مستوى الدافعية داخل مؤسسة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز تنفيذ DX على مستوى الشركة.

وبالنظر إلى مراحل التطوير المقبلة، يشير Keitsune Hamanaka إلى أن "الاستفادة الفعالة من التكنولوجيا أمر أساسي، وأن الصيانة والعمليات ملائمة بشكل خاص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي". ويضيف أن خبرة IBM العميقة في الذكاء الاصطناعي أمدّت Ricoh برؤى قيّمة عديدة حول توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية.

في المستقبل، تخطط Ricoh لتعزيز التشارك في الابتكار مع IBM عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء. وستدعم IBM تطوير أساس تشغيلي مستدام عبر تقديم حلول مثل “AI for IT”، والاستفادة من الخبرات والأصول التي طوّرتها ضمن مبادرات “Client Zero”، حيث تطبّق IBM أحدث التقنيات على عملياتها الداخلية. وسيُقدَّم هذا الدعم من خلال نموذج هجين عالمي يدمج فرقًا في اليابان والهند والفلبين.
Ricoh Corporation

وبعد أن ابتعدت Ricoh Company, Ltd. عن أعمال الطابعات متعددة الوظائف التي كانت تُميّزها سابقًا، اتخذت خطوة حاسمة نحو التحول إلى شركة خدمات رقمية. ولتقديم قيمة أكبر للعملاء عبر الخدمات الرقمية، تسعى Ricoh إلى إجراء إصلاح تشغيلي وخلق قيمة جديدة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

 مكونات الحل IBM® Consulting
دعم تحوّل عمليات تكنولوجيا المعلومات وتسريع DX عبر الذكاء الاصطناعي والأتمتة

تقترح IBM® Consulting النهج الأنسب المصمَّم خصيصًا لتحدياتك.

 تحويل عمليات تكنولوجيا المعلومات مع IBM Consulting
قانوني

حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. تُعَد IBM وشعار IBM علامتين تجاريتين لشركة IBM Corp، وهما مسجلتان في الكثير من مناطق الاختصاص القضائي في جميع أنحاء العالم. يحتوي هذا المستند على المعلومات الحالية حتى تاريخ النشر الأصلي، ويخضع للتغيير من قِبل IBM دون إشعار مسبق. قد لا تتوفر بعض المنتجات في جميع الدول أو المناطق التي تعمل فيها IBM.

جميع دراسات الحالة المذكورة أو الموصوفة مقدَّمة كمثال على كيفية استخدام بعض العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي قد يكونون حققوها. ستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة.