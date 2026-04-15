بيانات تصنع الفوز: منصة RFEA الموحدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

يعمل RFEA على تحقيق مركزية بيانات الرياضيين باستخدام IBM watsonx.data لتقديم تدريب قائم على الأدلة على نطاق واسع.
لطالما دفع الاتحاد الملكي الإسباني لألعاب القوى (RFEA)، الهيئة الحاكمة لألعاب القوى في إسبانيا، حدود الابتكار ليمنح رياضييه ميزة تنافسية.
من خلال IA-THLETICS، حقق RFEA الريادة في استخدام علم البيانات في الرياضة، حيث جمعت بيانات القياس عن بُعد من الأجهزة القابلة للارتداء، وحللت القياسات الحيوية باستخدام الفيديو عالي السرعة، ودمجت المقاييس الفسيولوجية لضبط التدريب بشكل دقيق. أظهرت هذه المبادرات رؤية واضحة: استخدام البيانات ليس فقط لحفظ السجلات، بل كأصل إستراتيجي لتحسين الأداء والوقاية من الإصابات. ومع ذلك، واجهت هذه الجهود تحديًا شائعًا: البيانات كانت معزولة في صوامع. كانت سجلات الرياضيين وتدفقات أجهزة الاستشعار وتحليلات الفيديو مبعثرة عبر أنظمة غير متصلة، ما صعب جمع المعارف واتخاذ الإجراءات بسرعة. ولاستكشاف الإمكانات الكاملة لابتكاراته، كان RFEA بحاجة إلى ركيزة موحدة ومحكومة للبيانات، يمكنها جمع مصادر متنوعة، وتقديم معارف في الوقت الفعلي، وإعداد الاتحاد لإستراتيجيات أداء مستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر جميع التخصصات.
لمواجهة هذا التحدي، تعاون RFEA مع IBM وHabber Tec لإنشاء منصة IA‑THLETICS ، وهي منصة تهدف إلى توحيد كل قطعة من بيانات الرياضيين في بيئة واحدة محكومة وجاهزة للذكاء الاصطناعي. ولم يكن هذا مجرد ترقية تقنية؛ بل كان تحولاً جذريًا في كيفية تقديم معارف الأداء.
الحل مبني على IBM® watsonx.data® ، ما يوفر بنية مخزن بيانات حديثة تربط السجلات التاريخية بتدفقات أجهزة الاستشعار الحية ومقاطع الفيديو عالية السرعة والبيانات الفسيولوجية. ومن خلال توحيد هذه المدخلات المتنوعة في جداول قابلة للاستعلام، أنشأ RFEA الأساس الذي يحتاجه الذكاء الاصطناعي: بيانات نظيفة وموثوقة وغنية بالسياق. وهذا يعني أن نماذج التعلم الآلي يمكنها الآن اكتشاف الأنماط القياسات الحيوية، والتنبؤ بمخاطر الإصابات، والتوصية بخطط تدريب مخصصة بدقة أكبر بكثير.
بدلاً من محاولة التوفيق بين جداول البيانات والأنظمة المعزولة، أصبح المدربون يصلون إلى لوحة معلومات واحدة تجمع كل شيء معًا: المعدل، وأنماط التعافي، ومؤشرات السلامة، كلها محدثة في الوقت الفعلي. ويستكشف المحللون الاتجاهات عبر المواسم والتخصصات من دون الانتظار لساعات للحصول على تقارير يدوية. ولأول مرة، تغذي الملايين من نقاط البيانات المجمعة من الأحذية والأجهزة القابلة للارتداء والاختبارات الطبية نماذج ذكاء اصطناعي تحول بيانات القياس عن بُعد غير المنسقة إلى توصيات قابلة للتنفيذ. وهذه هي الطريقة التي تتحول بها البيانات إلى ذكاء، ويحول RFEA الابتكار إلى ميزة تنافسية.
المنصة مصممة لدعم المدربين والرياضيين في عملهم اليومي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في أثناء التحضير للتدريب والمنافسة. ومن خلال تحويل البيانات المعقدة إلى معارف قابلة للتنفيذ، تعزز IA-THLETICS تخطيط الأداء من دون الاستغناء عن خبرة المدربين أو ملاحظات الرياضيين.
منصة IA‑THLETICS التابعة لاتحاد RFEA ليست مجرد إنجاز تقني؛ بل هي مخطط لمستقبل الرياضة.
يصنف هذا الإنجاز RFEA كاتحاد رائد في تطبيق ممارسات البيانات والذكاء الاصطناعي المؤسسية في مجال الرياضة، وهي نقلة نوعية غيرت نظرة الاتحادات للأداء والسلامة والابتكار. وتتوسع المنصة حاليًا بالفعل لتتجاوز مرحلة المشاريع التجريبية، مع خطط لتمكين 1000 مدرب بحلول عام 2028، وتضع الأساس لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل النمذجة التنبئية، ولوحات المعلومات متعددة اللغات، والتدريب المخصص على مستوى الأولمبياد.
تُستخدم منصة IA-THLETICS بالفعل في عدة تخصصات، بما في ذلك سباقات المشي، ورمي القرص، وسباقات الحواجز، وسباقات السرعة، وسباقات التتابع، وستواصل التوسع مع إضافة حالات استخدام جديدة.
وبالنسبة إلى هذا المجال، يمثل ذلك نقطة تحوّل: فلم تعد البيانات منتجًا ثانويًا في التدريب—بل أصبحت محركًا للتميز التنافسي.
تأسس الاتحاد الملكي الإسباني لألعاب القوى (RFEA) في عام 1920، وهو يشرف على ألعاب القوى في إسبانيا، حيث يدير المسابقات وتطوير مهارات الرياضيين والتدريب والمنتخبات الوطنية عبر التخصصات المختلفة، مع تعزيز الابتكار الرقمي لتعزيز الأداء والرفاهية.
Habber Tec هي شركة استشارات تقنية متخصصة في مجال بنية البيانات وتكاملها. كان لشركة Habber Tec، بصفتها شريك التسليم لاتحاد RFEA، دور حساس في تصميم وتنفيذ منصة IA‑THLETICS، ما ضمن إمكانية تحليل السجلات التاريخية وبيانات أجهزة الاستشعار الجديدة في وقت واحد. وقد ساعدت خبرتها في التقنيات المفتوحة والبُنى القابلة للتوسع RFEA على تبني IBM watsonx.data من دون تطوير عمليات تكامل مخصصة، ما أدى إلى تسريع الوقت المناسب للقيمة، وتمكين أساس نظيف ومحكوم للذكاء الاصطناعي.
