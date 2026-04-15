بيانات تصنع الفوز: منصة RFEA الموحدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

لمواجهة هذا التحدي، تعاون RFEA مع IBM وHabber Tec لإنشاء منصة IA‑THLETICS ، وهي منصة تهدف إلى توحيد كل قطعة من بيانات الرياضيين في بيئة واحدة محكومة وجاهزة للذكاء الاصطناعي. ولم يكن هذا مجرد ترقية تقنية؛ بل كان تحولاً جذريًا في كيفية تقديم معارف الأداء.

الحل مبني على IBM® watsonx.data® ، ما يوفر بنية مخزن بيانات حديثة تربط السجلات التاريخية بتدفقات أجهزة الاستشعار الحية ومقاطع الفيديو عالية السرعة والبيانات الفسيولوجية. ومن خلال توحيد هذه المدخلات المتنوعة في جداول قابلة للاستعلام، أنشأ RFEA الأساس الذي يحتاجه الذكاء الاصطناعي: بيانات نظيفة وموثوقة وغنية بالسياق. وهذا يعني أن نماذج التعلم الآلي يمكنها الآن اكتشاف الأنماط القياسات الحيوية، والتنبؤ بمخاطر الإصابات، والتوصية بخطط تدريب مخصصة بدقة أكبر بكثير.

بدلاً من محاولة التوفيق بين جداول البيانات والأنظمة المعزولة، أصبح المدربون يصلون إلى لوحة معلومات واحدة تجمع كل شيء معًا: المعدل، وأنماط التعافي، ومؤشرات السلامة، كلها محدثة في الوقت الفعلي. ويستكشف المحللون الاتجاهات عبر المواسم والتخصصات من دون الانتظار لساعات للحصول على تقارير يدوية. ولأول مرة، تغذي الملايين من نقاط البيانات المجمعة من الأحذية والأجهزة القابلة للارتداء والاختبارات الطبية نماذج ذكاء اصطناعي تحول بيانات القياس عن بُعد غير المنسقة إلى توصيات قابلة للتنفيذ. وهذه هي الطريقة التي تتحول بها البيانات إلى ذكاء، ويحول RFEA الابتكار إلى ميزة تنافسية.

المنصة مصممة لدعم المدربين والرياضيين في عملهم اليومي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في أثناء التحضير للتدريب والمنافسة. ومن خلال تحويل البيانات المعقدة إلى معارف قابلة للتنفيذ، تعزز IA-THLETICS تخطيط الأداء من دون الاستغناء عن خبرة المدربين أو ملاحظات الرياضيين.