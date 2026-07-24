على مدى ما يقرب من 20 عاماً، كُلفت Norsk helsenett SF (NHN) بتوفير البنية التحتية القوية والآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تدعم التفاعل الإلكتروني بين العديد من المشاركين في قطاع الصحة والرعاية النرويجي. تعتبر NHN أيضاً مسؤولة عن تشغيل HelseCERT، وهو المركز القطاعي لأمن المعلومات. يُعَد نظام الرعاية الصحية في النرويج من أفضل الأنظمة في العالم، ويجب أن تكون هذه البنية التحتية على مستوى المهمة.

في عام 2022، قررت شركة NHN أنها بحاجة إلى استبدال بنية التخزين التحتية الحالية الخاصة بها. لم تكن المؤسسة قد شهدت أي إخفاقات كارثية، ولكن بعد سنوات من الخدمة الموثوقة، بدأت التحديات في الظهور.

على سبيل المثال، كانت وحدة تخزين HPE 3PAR 20850/20840 الموجودة لديهم قديمة ببساطة. كانت تكاليف الدعم والتوسع في ازدياد. إن مسؤولية NHN المستمرة تجاه منصة الرعاية الصحية الوطنية جعلتها بحاجة إلى التحديث والانتقال إلى منصة تخزين جديدة وأكثر حداثة، قادرة على التعامل مع احتياجات اليوم ودعم القدرات المستقبلية التي لم يتم نشرها بعد.

نظرا لأن خدمات الرعاية الصحية الوطنية الحيوية تعمل على هذه الأنظمة، كانت NHN لديها متطلبات عالية للمتانة والأمان والأداء. على سبيل المثال، تحتاج بوابات المرضى إلى وقت تشغيل مستمر حتى يتمكن المرضى من حجز المواعيد، والحصول على تحديثات حول الوصفات الطبية، ورؤية نتائج الفحوصات، والمزيد. تعد الرعاية الصحية مهمة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام، وتأخذ NHN مسؤوليتها تجاه ذلك على محمل الجد.