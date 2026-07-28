حوكمة الهويات الآلية تعزز مرونة القوى العاملة

بفضل IBM Verify، تقدم Neurealm حوكمة هويات آلية تسهل الوصول وتعزز مرونة القوى العاملة
اعتمد أحد البنوك الرائدة في القطاع العام على عمليات يدوية قائمة على الملفات لإدارة هويات الموظفين والموردين، ما أدى إلى تأخيرات وتناقضات وزيادة في المخاطر التشغيلية. وكانت تحديثات نظام إدارة الموارد البشرية والدليل النشط تعتمد على إنشاء الموظفين الفرديين للحسابات يدويًا وتعديلها وتعطيلها، وهو نهج يستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء البشرية.
غالبًا ما كانت تستغرق عملية تأهيل الموظفين الجدد ما يصل إلى أسبوعين، وخلالها كان الموظفون يفتقرون إلى صلاحيات الوصول الفوري إلى التطبيقات الأساسية. وكانت هويات الموردين تُدار من خلال ملفات بسيطة، ما أدى إلى وجود ثغرات في الحوكمة ومحدودية الرؤية حول مَن كان يصل إلى ماذا. كما أدت هذه البنية المجزأة إلى صعوبة تطبيق السياسات الأمنية وتلبية توقعات الامتثال وإنشاء تقارير جاهزة للتدقيق.
كانت فرق التطبيقات مثقلة بأعباء إدارة طرق المصادقة المتباينة، وكان الموظفون يعانون من تعدد عمليات تسجيل الدخول وتجارب الوصول غير المتسقة. ومع تسريع البنك للمبادرات الرقمية، كان بحاجة إلى حل حديث لإدارة الهوية والوصول يمكنه توفير الأتمتة، والمصادقة الموحدة، والحوكمة القوية، والأمان المعزز من دون زيادة التعقيدات.
نشرت Neurealm حلاً حديثًا لإدارة الهوية والوصول باستخدام IBM® Security® Verify والمنتجات الداعمة لتبسيط عمليات المصادقة وأتمتة إدارة دورة حياة الهويات. وأُنشئت بوابة مركزية لإدارة الهوية والوصول (IAM) كنقطة دخول وحيدة للتطبيقات، تتيح تسجيل الدخول الموحد السلس عبر SAML، والمصادقة القائمة على الترويسة، وOpenID Connect. ولتعزيز الأمان، قدم الحل عدة خيارات للمصادقة متعددة العوامل، بما في ذلك كلمات المرور لمرة واحدة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني (OTP)، ونظام الهوية السريع عبر الإنترنت (FIDO)، واكتشاف وجود المستخدم، وميزة الموافقة باللمس من IBM Verify.
دُمجت المنصة مع نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) التابع للبنك من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ما أتاح التوفير التلقائي للصلاحيات وسحبها مع تحديثات بيانات يومية وتغييرات فورية في صلاحيات الوصول للموظفين المغادرين. كما جرت أتمتة عملية إنشاء حسابات الموردين، مع تخصيص صلاحيات الوصول الأساسية وإدارة صلاحيات الوصول الإضافية عبر بوابة الخدمة الذاتية. وبفضل بروتوكول الوصول الخفيف إلى الدليل (LDAP)، وIBM Security Verify Access (ISVA)، وIBM Security Verify Governance (ISVG)، وIBM Security Identity Manager (ISIM)، وبيئات Guardium المكونة عبر UAT، والتعافي من الكوارث، والإنتاج، أصبح لدى البنك الآن منظومة هويات قابلة للتوسع وآمنة ومدمجة بالكامل.
حقق التنفيذ تحسينات ملموسة في مجالات الأمان والكفاءة وتجربة المستخدمين. فقد عززت المصادقة متعددة العوامل الحماية من الوصول غير المصرح بها وقللت من مخاطر الاحتيال، بينما أدت ضوابط الوصول الموحدة وممارسات الامتثال المنتظمة إلى تحسين الجاهزية للتدقيق وثقة العملاء. وأدت أتمتة عملية توفير الصلاحيات وسحبها إلى تبسيط العمليات، ما قلل وقت تأهيل الموظفين الجدد من أسبوع أو أسبوعين إلى يومين فقط، وأسهم في زيادة بنسبة 90% في الكفاءة بشكل عام. وأدى انخفاض الجهد اليدوي إلى خفض التكاليف التشغيلية وتمكين الفرق من التركيز على مهام ذات قيمة أعلى وخدمة عملاء. وبفضل تسجيل الدخول الموحد، أصبح بإمكان الموظفين الآن الوصول إلى التطبيقات بسلاسة، ما عزز الإنتاجية، ورفع الروح المعنوية، وسرَّع العمل اليومي. ومن خلال تحديث حوكمة الهويات، عزز البنك وضعه الأمني، وحسَّن الامتثال، وأسس أساسًا قابلاً للتوسع يدعم النمو الرقمي المستقبلي.
Neurealm هي شركة خدمات تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول وتساعد المؤسسات على تطوير الأنظمة الذكية التي تدعم المستقبل. نحن نعمل عبر كامل نطاق الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الذكاء الاصطناعي المادي إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل، ومن الأجهزة الطرفية إلى الوكلاء المستقلين، ونساعد المؤسسات على الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى النشر في بيئات الإنتاج، بدعم من منصة NeuGAIN، منصتنا الموحدة للذكاء الاصطناعي. ويشمل نهجنا الهندسي والقائم على النتائج الذكاء الاصطناعي والهندسة والبيانات وعمليات التشغيل وغير ذلك الكثير، حيث يخدم 250+ مؤسسة حول العالم.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation، يوليو 2026.
IBM، وشعار IBM، وIBM Security Verify وIBM Security Guardium هما علامات تجارية تابعة لشركة IBM Corp، ومسجلة في العديد من البلدان حول العالم.
الأمثلة المعروضة لأغراض التوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات الأنظمة لدى العميل وظروفها، ومن ثَم، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.