تواجه شركات براءات الاختراع في صناعة الملكية الفكرية ضغوطًا متزايدة لتقديم حماية قوية للملكية الفكرية ضمن ميزانيات محدودة، مع تراجع تمويل البحث والتطوير بسبب التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. واجهت LDS Łazewski Depo & Partners، الشركة الرائدة في وارسو والمتخصصة في براءات الاختراع والتي تضم أكثر من 40 متخصصًا في الملكية الفكرية من بينهم محامون ومحامو براءات الاختراع ومتخصصو العلامات التجارية، تحديات مشابهة خاصة بها.



كانت عمليات البحث اليدوي عن براءات الاختراع تستهلك وقتًا كبيرًا، ما يعرّض الشركة لخطر تفويت منشورات مهمة ويتسبب مسؤوليات محتملة. كان إعداد طلبات البراءات أيضًا عملية مستهلكة للوقت ومعرضة للأخطاء البشرية، ما يزيد من احتمال حدوث أخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلبات.

لمعالجة هذه التحديات، سعت LDS إلى إيجاد طرق لتبسيط عمليات العمل من أجل خدمة عملائها بشكل أفضل.