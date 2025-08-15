نبذة عن JBCC

IBM Apptio Cloudability Premium لتحسين تكاليف السحابة وعملياتها
ساعدت JBCC أكثر من 600 شركة من العملاء على الانتقال إلى السحابة من خلال خدمتها السحابية EcoOne، مع دعم كامل يمتد من بنية السحابة وصولاً إلى العمليات وغير ذلك الكثير.
ومع ذلك، بعد الانتقال إلى السحابة وبدء استخدام خدمات السحابة العامة، بدأ الكثير والكثير من العملاء يواجهون مشكلات تتعلق بارتفاع فواتير الخدمات السحابية عما هو متوقع.
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها تخصيص موارد أكثر من اللازم للخوادم والتطبيقات، وزيادة ملفات السجلات والنسخ الاحتياطية، وبقاء الموارد المخصصة بشكل مؤقت حتى بعد انتهاء استخدام السحابة. ومن بين العوامل المثيرة للقلق صعوبة استدراك هذه المواقف في حينها. وقد كان تراجع سعر صرف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي عاملاً رئيسيًا آخر.
وللتصدي لمشاكل العملاء هذه، تقدم JBCC تقارير لتقييم الحالة التشغيلية لبيئات السحابة المتعددة بهدف المساعدة على تحسين استخدام السحابة.
وعلى الرغم من إصدار تقارير متوافقة مع بيئات السحابة المتعددة من خلال خدمات EcoOne الحالية، فإن تقارير التوصيات كانت تصدر لكل سحابة بشكل منفصل، وكانت النتائج تعتمد على معايير كل خدمة سحابية ومدى دقتها. وفي هذا الصدد، أصبح إجراء التحقق من قبل مهندس أنظمة متخصص ضروريًا عند تغيير التكوينات فعليًا مشكلة أيضًا.
مثال على أعلى توفير شهري في تكاليف السحابة
متوسط التوفير الشهري في تكاليف السحابة
كيفية مساعدة Cloudability Premium لشركة JBCC:
أتاح الجمع بين نظام الدفع حسب الاستخدام المرن من Cloudability Premium واتفاقية ESA (اتفاقية الحلول المدمجة) للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية البدء على نطاق صغير مع حساب التكاليف والنطاق الذي يناسب حجمها. كما أدى توفير الخدمات المدارة إلى تحسين الوضع فيما يتعلق بمشكلة نقص موظفي عمليات تكنولوجيا المعلومات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان.
علاوة على ذلك، من المعروف أن موارد وحدة معالجة الرسومات (GPU)، التي يزداد الطلب عليها في جميع أنحاء العالم، باهظة الثمن وذات قيمة عالية.
يمكن أن يكون تحسين الموارد والتكاليف المتعلقة بنماذج وحدة معالجة الرسومات فعالاً للغاية، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.
سعيًا لحل هذه المشكلات، تحققت JBCC من سلامة وظائف IBM Apptio Cloudability وIBM Turbonomic.
يعمل IBM Cloudability على جمع بيانات الفواتير من كبار مزودي السحابة، وتوحيد البيانات وتنظيمها، وعرض جميع التكاليف بشكل مرئي على شاشة واحدة. وفي هذا الصدد، حتى في نموذج الإنفاق المتقلب على السحابة العامة، من الممكن مقارنة حالة الاستخدام والتكلفة لكل قسم داخل الشركة من زوايا عديدة، وتحليلها من منظور محاسبي، وتحديد أي حالات مالية شاذة.
يوفر IBM Turbonomic عملية وإجراءات آلية لصناعة القرارات التشغيلية، والتي من شأنها تسهيل عملية تحسين موارد السحابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويقلل من الضغط التشغيلي مع ضمان استمرار تحسين الأداء والتكلفة، ما يتيح استثمارات أكثر ذكاءً على السحابة.
JBCC Corporation هي شركة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات وتتعامل مع كل شيء بدءًا من تصميم الأنظمة وحتى البنية التحتية والعمليات، مع التركيز على الخدمات السحابية. تركز الشركة على تطوير الأنظمة فائقة السرعة. وبالجمع بين خدمات الأمان والذكاء الاصطناعي، تعمل هذه الخدمات على حل مشكلات أنظمة العملاء بفضل إمكاناتها التقنية وسرعتها.
يساعد Cloudability على تحسين الموارد السحابية بهدف تحسين التكلفة والأداء والجودة.
