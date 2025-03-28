في قطاع المساعدة الشخصية، تتزايد الحاجة إلى الحصول على المعلومات من العملاء - والمعلومات هي جزء من مهمة IRCEM.

أولاً، لأن كلاً من أرباب العمل والموظفين هم أفراد عاديون. على عكس الشركات، هناك حاجة إلى زيادة الدعم لأن كلاهما ليس خبيرًا في التنظيم.

ثانياً، لأن قضايا المعاشات التقاعدية والادخار والتأمين معقدة وتخضع للعديد من التغييرات – وقد زادت الجائحة من هذا التعقيد.

"للتلبية لهذه المتطلبات جميعًا، بذلنا بالفعل جهدًا كبيرًا لتوثيق مواقعنا"، كما يقول Ludovic Decarpigny، مدير خدمات تكنولوجيا المعلومات الشاملة في IRCEM، "ولكننا وجدنا أن هذه الوثائق لم يتم الرجوع إليها بشكل كافٍ... بصفتها بالفعل شريكًا لـ IRCEM من حيث البنية التحتية، عرضت IBM دعمنا في هذا الموضوع بطريقة مختلفة عن الشبكات الإلكترونية التقليدية (ESNs)." وقامت معامل خبراء IBM Cloud (المعروفة سابقًا باسم IBM Garage for Cloud)، وهي مركز ابتكار يعمل في الإبداع المشترك باستخدام منهجية رشيقة على أحدث التقنيات، بقبول التحدي."

تم تنظيم جلسات التفكير التصميمي لأول مرة لتحديد كيفية الاستجابة بشكل أفضل لطلبات العملاء: إما عن طريق تمكينهم من العثور على إجابات بأنفسهم بسهولة، أو عن طريق تمكين IRCEM من الاستجابة بشكل أكثر دقة وسرعة. "لم نكن نعرف عن التفكير التصميمي حتى عام 2018،" يتذكر Ludovic Decarpigny، "شارك حوالي عشرة أشخاص، من متخصصي علاقات العملاء إلى متخصصي تكنولوجيا المعلومات في الشركة. تم عرض جميع الأفكار التي تمت مناقشتها. لم يكن الأمر يتعلق بالتقنية فحسب، بل كانت الابتكارات تتعلق أيضًا بالتغييرات التنظيمية التي وجد مديرو العمليات وتكنولوجيا المعلومات أنفسهم متفقين عليها".