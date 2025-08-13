تقوم شركة IBM بالترحيل إلى SevOne، مما يقلل الإنفاق على الأطراف الخارجية بملايين ويحسن مراقبة الشبكة
تتولى مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) قيادة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية في IBM ، حيث تقوم بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها لموظفي IBM والعملاء والشركاء. تعمل IBM في أكثر من 170 دولة، ولديها بنية تحتية شبكية واسعة تتضمن آلاف الأجهزة، مما يمثل تحديات كبيرة في مراقبة الشبكة.
واجهت IBM العديد من المشاكل الحرجة في مراقبة شبكتها الحالية. نظرًا لحجم عملياتهم العالمية، كانوا بحاجة إلى نظام قوي لمراقبة الشبكة للتعامل مع العمليات عبر مناطق متعددة. ومع ذلك، فإن استخدام أدوات مراقبة الشبكة من جهات خارجية أدى إلى زيادة التكاليف والتعقيد التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، كانت مجموعة CIO بحاجة إلى حل موحد لتبسيط مراقبة الشبكة واستبدال الأنظمة القديمة.
استند قرار المجموعة بتبني حل IBM SevOne إلى الحاجة إلى تحديث قابلية ملاحظة شبكتها وتقليل الاعتماد على أدوات الجهات الخارجية. كانت عملية الترحيل واسعة النطاق، وتضمنت التخطيط الدقيق والتعاون مع فريق SevOne. كان النشر بسيطًا نسبيًا بفضل بيئة IBM الافتراضية، لكن ترحيل كمية كبيرة من الأجهزة عبر مناطق متعددة شكّل تحديات كبيرة.
قدّم SevOne حلاً شاملاً، موفرةً مجموعة واسعة من مقاييس المراقبة وقدرات التحليلات التنبؤية. لقد أتاح هذا الحل لشركة IBM دمج العديد من أدوات مراقبة الشبكة القديمة في منصة واحدة، مما بسّط العمليات وعزز الكفاءة. وقد سهل التعاون الوثيق بين مجموعة IBM CIO وفريق تطوير SevOne التحسين المستمر وتكييف الحل لتلبية احتياجات IBM المتطورة.
Sean Davies، كبير مهندسي الأدوات والأتمتة، الشبكة العالمية لمؤسسة IBM CIO، سلط الضوء على أهمية هذا التحول قائلاً: "لقد زودنا SevOne بـ 'متجر حلوى' من المقاييس والمؤشرات، متجاوزًا أدواتنا السابقة بكثير. لقد غيرت قدرتنا على المراقبة والتنبؤ بأداء الشبكة بشكل استباقي قواعد اللعبة بالنسبة لنا."
أدى اعتماد SevOne إلى تحسينات كبيرة في قابلية ملاحظة الشبكة وإدارتها. عبر دمج أنظمة قديمة متعددة في منصة واحدة متكاملة، حققت IBM وفورات كبيرة في التكاليف، ملغيةً المصروفات المرتبطة بأدوات مراقبة الشبكة الخارجية. لقد أتاحت الإمكانات التنبؤية المحسّنة لـ SevOne لشركة IBM معالجة مشكلات الشبكة بشكل استباقي، مما أدى إلى تحسين الأداء العام للشبكة واستخدامها.
العمليات المبسّطة إلى زيادة في الإنتاجية، حيث سهّل العرض الموحد للشبكة الذي وفّره SevOne إدارة 20328 جهازًا عبر مختلف المناطق. إن التغطية الشاملة للبيانات والتحليلات مكّنت من اتخاذ قرارات مستنيرة، مما دفع إلى مزيد من الابتكار وتحسينات أداء الشبكة. لقد كان تبني المستخدمين لـ SevOne، لا سيما قدرات لوحة معلومات رؤى البيانات، رائعًا، مما ساهم في النجاح الشامل للتحول.
Shobhit Rastogi، قائد الأدوات والتحليلات، البنية التحتية السحابية الهجينة والشبكات لدى IBM CIO، أشار إلى تأثير هذه النتائج قائلاً: "إن القدرة على المراقبة الاستباقية والتنبؤ بأداء الشبكة لم تحسن كفاءتنا فحسب، بل وضعت SevOne أيضاً كمحفز لمزيد من الابتكار داخل IBM."
الإحصائيات الرئيسية:
تقود مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لشركة IBM وهي مسؤولة عن تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها، والتي يستخدمها موظفو IBM والعملاء والشركاء لأداء وظائفهم يوميًا. تتضمن استراتيجية مجموعة CIO إنشاء منصة تقنية معلوماتية (IT) تكيفية تجعل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات أسهل عبر المؤسسة بأكملها، مما يسرّع حل المشكلات ويعمل كمحرك للابتكار لشركة IBM، وكل ذلك يحفز نمو الأعمال.
حقوق النشر © محفوظة لشركة IBM Corporation لعام 2025. IBM وشعار IBM و SevOne هي علامات تجارية لشركة IBM Corp.، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.