يمكن أن تكون البيانات مصدرا للميزة الاستراتيجية لأي مؤسسة، ولكن فقط إذا تمكنت من إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة. المفارقة بسيطة: تؤدي زيادة تعقيد البيانات إلى تقليل وضوح الرؤية، ما يجعل من الصعب تقديم قيمة من البيانات على نطاق واسع.
بالنسبة لمدير مكتب البيانات الرئيسي في شركة IBM®، يعد الحصول على قيمة من البيانات أمرًا ضروريًا. البيانات هي وقود عمل IBM لتصبح شركة أكثر إنتاجية، وجوهر هذه الاستراتيجية هو تكامل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى من خلال مسارات البيانات. مسارات البيانات عبارة عن سلسلة من العمليات التي تستخرج البيانات وتحولها وتحمّلها من مصادر متنوعة إلى مستودع بيانات أو بحيرة بيانات لتحليلها—مما يوفر اتساق البيانات وكفاءتها.
بالنسبة إلى فريق CDO، المسؤول عن إدارة وصيانة مسارات البيانات الخاصة بالشركة البالغ عددها حوالي 4000 مسار للبيانات، كان النهج التقليدي لإدارة سلامة المسارات مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً. وشمل ذلك المراقبة اليدوية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها التي استهلكت قدرًا كبيرًا من الوقت وكانت عرضة للخطأ البشري. تشرح Ashley Delport، مديرة الهندسة الأولى لدى CDO، قائلةً: "كانت إدارة سلامة مسارات الأنابيب عبر عدد كبير من المسارات لدينا تحديًا كبيرًا، خاصةً عندما تستخدم الفرق منتجات مختلفة". "كنا بحاجة إلى حل يمكنه مراقبة سلامة البيانات باستمرار، وتحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي مثل البيانات المفقودة وإخطار فرقنا إذا كانت الخدمة ستتأثر."
احتاج الفريق إلى شيء أكثر كفاءة وفعالية مع استمرارهم في توسيع نطاق مسارات البيانات لرؤى الأعمال وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي. لقد أرادوا حلاً مبتكراً يوفر رؤية في الوقت الفعلي لأداء المسارات والمراقبة الآلية وتعزيز التعاون. الأهم من ذلك، لم يرغب الفريق في فقدان الثقة التي اكتسبوها من عشرات الآلاف من المستخدمين الذين اعتمدوا عليهم للحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب وبجودة عالية لإدارة الأعمال.
بدأ فريق CDO باستخدام برنامج تجريبي ركز على البيانات من عمليات الاندماج والاستحواذ في الشركة واكتسب رؤية في الوقت الفعلي لأداء المسارات من خلال الاستفادة من برنامج Databand. وفقًا لـ Sheeba Prakash، كبير الموظفين الفنيين في الفريق، "توفر لنا القدرات في الوقت الفعلي من IBM® Databand® الوقت والجهد. على وجه التحديد، شهدنا انخفاضًا يقدر بنسبة 85٪ في المراقبة اليدوية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في البرنامج التجريبي!
وقد مكّنت واجهة الحل البديهية الفريق من تتبع سلامة المسارات بسهولة، وتحديد الاختناقات وحل المشكلات بسرعة. ساهمت مهام سير العمل الآلية ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص في تبسيط إدارة المسارات بشكل ملموس، مما يوفر وقتًا هندسيًا ثمينًا للعمل على تسريع تكامل عمليات الاستحواذ.
وقد أدى البرنامج التجريبي الناجح فريق CDO إلى توسيع استخدامه لبرنامج Databand كمصدر واحد للحقيقة للحصول على رؤى حول أداء مسار البيانات. "لقد أسهمت IBM Databand في رفع مستوى تفوقنا التشغيلي. جعلتنا أكثر استباقيةً بدلاً من أن نكون مجرد ردود أفعال تجاه مشكلات مسارات البيانات،" تضيف Delport.
يساعد برنامج IBM Databand فريق CDO على تحديد المشكلات وحلها بسهولة قبل أن تصبح مشكلات كبيرة، وإنشاء تنبيهات وإشعارات مخصصة للمشكلات المحتملة، والتحقق بسرعة من حالة عمليات تشغيل مسارات البيانات، وعرض اتجاهات التشغيل التاريخية، وتحديد السبب الأساسي داخل الرسوم البيانية الموجهة (DAGs) للمسار.
حقق الفريق وفورات كبيرة في القدرة الهندسية، مما وفر المزيد من الوقت لدمج البيانات الجديدة لتحقيق ميزة استراتيجية بدلًا من مراقبة مسارات البيانات يدويًا، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا ولا يضيف قيمة إلى الأعمال. تتضمن الأمثلة التقديرية:
وتلخص Delport النجاح والأثر الكبير لتطبيق وتوسيع نطاق "IBM Databand": "يرتقي نظام IBM Databand بتميزنا التشغيلي. فهو يجعلنا أكثر استباقية بدلاً من أن نكون مجرد رد فعل تجاه مشكلات مسار البيانات، ويوفر تجربة أفضل لمستخدمينا وفرق التطوير لدينا."
إن IBM CDO مسؤول عن إدارة وحوكمة أصول البيانات الشاملة لشركة IBM، بما في ذلك الاستراتيجية والبنية والحوكمة والإدارة. يعملون على ضمان استخدام البيانات بفعالية وكفاءة وأمان في جميع أنحاء المؤسسة، وأنها تلبي احتياجات مختلف وحدات الأعمال والأطراف المعنية.
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